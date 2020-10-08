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كُتّاب وآراء
المغرب يواجه "غزو المنتجات التركية" بتعديل اتفاقية التبادل الحر
اختارت المملكة المغربية مواجهة الغزو التركي للسوق الوطنية بمصادقة الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا كتدبير استثنائي، حيث تم رفع شعار الوطنية في مواجهة المنتجات القادمة من "بلاد أردوغان".
الاتفاق يهدف إلى فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق الأول لهذا الاتفاق لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل.
يأتي في وقت سبق أن أعلن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن "الإشكال يكمن في العجز التجاري المغربي الذي تخلفه بعض الاتفاقيات؛ منها اتفاقية تبادل الحر مع تركيا"، مردفا: "لذلك، نقوم، اليوم، بإعادة النظر في بعض الاتفاقيات وليس كلها".
وتقر الحكومة، وفق تقرير أرفقته مع مشروع قانون مالية 2020، بأن تركيا تستفيد بشكل كبير من الاتفاقية، إذ ارتفع العجز التجاري للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير لينتقل من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.
الاتفاق الجديد ينص على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.
وينص الاتفاق، وفقا لمادته الأولى، على أن الجانب المغربي يعيد فرض الرسوم الجمركية المحددة في 90 في المائة لمدة خمس سنوات على المنتجات التركية، مضيفا أنه "الجانب المغربي يقوم بإخطار الجانب التركي بانتهاء مدة تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بالمنتجات المتعلقة بالملحق الأول ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائها".
ويمكن الاتفاقُ الطرفيْن من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة على شكل زيادة في الرسوم الجمركية على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية، مبرزا أنه لا يمكن أن تتجاوز الرسوم المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات على المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين 30 في المائة من قيمتها.
وفي هذا الصدد، نص الاتفاق على أنه يجب أن تحتفظ بعنصر الأفضلية لفائدة المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين، موردا أنه "يجب ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لواردات المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات 15 في المائة من مجموع واردات المنتجات الصناعية من الطرف الآخر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (61)
على مغرب يخلق علاقات الثقة مع هذا بلد الصين شرق جنوب أوروبا
استثمرت تركيا اكبر معمل لملابس لجارة شرقية ولاية غليزان كل أنواع ملابيس تصدر الى أمريكا وفرنسا وكل دول شرقية وخالجية رابح رابح بينهما اما نخنو مغريب نريد عرقلة منتوج التركي ونرحب بمنتوج فرنسي واسباني خطء كبير
اولا لماذا دخول في اتفاقية التجارة الحرة ونحن ليس لدينا عضلات قويا لماذا تدهبون الى التجارة الحرة و انتم شعب وحكومة فى نوم عميق حتي الشعب المغربي يحب منتوجات الاجنبية لماذا تحبونا الاجنب لا افهم
من جهة المواد الصناعية الجودة والاتقان هي الحكَم وهي التي تضبط الميزان التجاري لصالح هذا البلد أو ذاك.
اشتريت معدات صناعة تركية لحمام منزلي روبينيات وغيرها ولم أندم جودة عالمية
بالنسبة للمعلق رقم 1 الذي علَّق فقط بعد 6 دقائق مِن نشر المقال، الفاهم يفهم !!!
متى سنعدل اتفاقيات التبادل الحر مع هذه البلدان؟ أم أن ميزاننا التجاري يحقق فائضا معهم؟ على من تضحكون؟؟؟
هكذا نفهم ان مايهمكم هو مصلحه المملكه وليس شيئا اخر
كوّن ما تركيا كوّن دراري صغار گاع مايتكساو فالعيد و فالدخول المدرسي و فالمناسبات ،حيت اسيد الحاج الى مشاو الواليدين يشريو ليهم غادي يضربوهوم دق على النيف ، المنتجات تركية ماشي دارت بلاصتها من فراغ ، دارو ليها ثمنها المناسب لجميع الطبقات و دارتها ليها الجودة فالمنتوج و زيد و زيد ، اش دار لينا هاد الانتاج الوطني؟؟؟؟
مصانعنا تنتج ملابس رديئة بأثمنة، لا تناسق للألوان و لا جودة،
ومادام لدينا ملابس بتلك الرداءة،
وعقليات وسخة مثل صاحب التعليق 1،
فقل سلام.
وهذه الحكومة مافيها خير وهل المغرب بحاجة إلى هذه الاتفاقية ونحن عندنا الآلاف من المصانع .هذه الحكومة لا تفقه في شيء
فالسلع المغربية و الصينية لا تستطيع منافسة الملابس التركية التي يقبل عليها المغاربة رغم ارتفاع اثمانها الناتج عن الرسوم
من حقنا و من حق اطفالنا ان يلبسوا منتوجا مغربيا جيدا و ليس تلك الملابس التي تتطاير صدفاتها منذ الاستعمال الاول و تتمزق عند تعرضها لضغط صغير
الهذف من هذا القرار ماهو الا ارضاء الام الحنون...
و شكرا
الدولة الصناعية هي الدولة القوية
واش الدولة لتي تستورد المناديل و papier hygiénique من الخارج تعتبر دولة
والتحية للشعب التركي