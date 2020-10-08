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الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يواجه "غزو المنتجات التركية" بتعديل اتفاقية التبادل الحر

المغرب يواجه "غزو المنتجات التركية" بتعديل اتفاقية التبادل الحر

المغرب يواجه "غزو المنتجات التركية" بتعديل اتفاقية التبادل الحر
هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:00

اختارت المملكة المغربية مواجهة الغزو التركي للسوق الوطنية بمصادقة الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا كتدبير استثنائي، حيث تم رفع شعار الوطنية في مواجهة المنتجات القادمة من "بلاد أردوغان".

الاتفاق يهدف إلى فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق الأول لهذا الاتفاق لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل.

يأتي في وقت سبق أن أعلن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن "الإشكال يكمن في العجز التجاري المغربي الذي تخلفه بعض الاتفاقيات؛ منها اتفاقية تبادل الحر مع تركيا"، مردفا: "لذلك، نقوم، اليوم، بإعادة النظر في بعض الاتفاقيات وليس كلها".

وتقر الحكومة، وفق تقرير أرفقته مع مشروع قانون مالية 2020، بأن تركيا تستفيد بشكل كبير من الاتفاقية، إذ ارتفع العجز التجاري للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير لينتقل من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.

الاتفاق الجديد ينص على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.

وينص الاتفاق، وفقا لمادته الأولى، على أن الجانب المغربي يعيد فرض الرسوم الجمركية المحددة في 90 في المائة لمدة خمس سنوات على المنتجات التركية، مضيفا أنه "الجانب المغربي يقوم بإخطار الجانب التركي بانتهاء مدة تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بالمنتجات المتعلقة بالملحق الأول ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائها".

ويمكن الاتفاقُ الطرفيْن من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة على شكل زيادة في الرسوم الجمركية على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية، مبرزا أنه لا يمكن أن تتجاوز الرسوم المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات على المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين 30 في المائة من قيمتها.

وفي هذا الصدد، نص الاتفاق على أنه يجب أن تحتفظ بعنصر الأفضلية لفائدة المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين، موردا أنه "يجب ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لواردات المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات 15 في المائة من مجموع واردات المنتجات الصناعية من الطرف الآخر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (61)

1 - ⛥ اسماعيل مول التعليق ⛥ الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:06
عندنا شي ناس معانا يا لطيف باغيين مصلحة تركيا قبل مصلحة بلادهم، ها نتوما غتشوفوهم شاعلين فالتعليقات.
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-140
2 - متتبع الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:09
المنتوج التركي جيد و أثمانه في المتناول، حسنوا من منتوجات البلاد المحلية لتكون في مستوى المنافسة. و هذا الإجراء إذا كان فعلا يهم حماية المنتوج الوطني فيجب أن يعمم على كل الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى. اشنري يا هسبريس
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90
3 - خدوج الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:11
تركيا لا تنتج وابلا من مسلسلات غزت كل بيوت العرب والمغاربة عبثا ، فهي دعاية ثقافية واقتصادية قبل أن تكون فنا هدفها هو تثبيت الوجدان التركي في شعور المغاربة وبالتالي حصد الأرباح ...لكن بالمقابل ماذا فعل المغرب ؟ النظرة التقليدية للاقتصاد لا تزال مهيمنة والألفاظ المنمقة في الخطابات والتقارير لا تجعل من الاقتصاد المغربي اقتصادا حديثا قادرا على مجابهة التحديات فهو لا زال رهين مؤشرات غير متحكم فيها ...الحكومة غير واعية بخطورة الفن وأهميته ومنحها الدعم للعقماء فنيا هو وصمة عار على جبينها
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54
4 - L'arrivée الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:18
تركيا دولة عضمى مسلمة
على مغرب يخلق علاقات الثقة مع هذا بلد الصين شرق جنوب أوروبا
استثمرت تركيا اكبر معمل لملابس لجارة شرقية ولاية غليزان كل أنواع ملابيس تصدر الى أمريكا وفرنسا وكل دول شرقية وخالجية رابح رابح بينهما اما نخنو مغريب نريد عرقلة منتوج التركي ونرحب بمنتوج فرنسي واسباني خطء كبير
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12
5 - عبدالله الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:18
غير عطيونا نفس الجودة و نفس الثمن المناسب للجميع و مرحبا نشجعو المنتوج المغربي لكن للأسف كنلقاو المنتج المغربي لا علاقة و بثمن لا علاقة
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84
6 - محمدين الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:19
كما يقال حق يراد به باطل.. الحكومة بحكم الضغوط الخارجية والباطرونا الحاكم الفعلي تقلص امتيازات الاستيراد من تركيا لتمنح لفرنسا وأمريكا .. ونتيجة ذلك ارتفاع الأسعار .. وسيتضرر المواطن المغربي أكثر من الشريك التركي
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44
7 - سعيد الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:20
حيت تم رفع شعار الوطنية....بل شعار سمعا و طاعة ماما فرنسا ماكرون. عدو الاسلام والمسلمين .
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56
8 - marwa الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:20
نحن مع مصلحة المستهلك المغربي سواء كانت من إنتاج جمهورية تركيا أو لوبي المصنع المغربي المهم هو المواطن المغربي
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31
9 - أستاذة وطنية الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:21
وماذا عن المنتجات الصينية والتي غزت المغرب بأكمله وتفتقد إلى الجودة على الاقل التي نجدها في المواد التركية فإذا كنتم فعلا تفكرون في حماية الاقتصاد المغربي فما عليكم الا ان تقوموا بنفس النهج مع الصين لأننا فعلا نغتر بالمنتوج فإذا به للاستعمال الواحد ويتم التخلي عنه ورميه لانه لم يعد صالحا
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49
10 - mehdi Frankfurt الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:21
الدولة المغربية متقدرش على المنافسة الشريفة والشرسة التي تصب في مصلحة المستهلك، الدولة مولفا الاحتكار واحتقار المستهلك
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48
11 - اافاسي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:22
السلام عليكم ورحمة
اولا لماذا دخول في اتفاقية التجارة الحرة ونحن ليس لدينا عضلات قويا لماذا تدهبون الى التجارة الحرة و انتم شعب وحكومة فى نوم عميق حتي الشعب المغربي يحب منتوجات الاجنبية لماذا تحبونا الاجنب لا افهم
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17
12 - إسماعيل الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:22
السلعة ديال المغرب غالية ومغشوشة ومنوصلوش لتركيا،هاربة علينا،تركيا ممصروطاش لأخنوش ورباعتو
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32
13 - إسماعيل مول تعليق الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:22
كاين لي ماتيبغي الخير لراسو عاد إبغيه لغيرو . نعم للسلع المغربية . mede in morocco
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-29
14 - البارودي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:23
منذ توقيع هذه الاتفاقية بين اردوغان وبن كيران واعطت كل شيء لتركيا مقابل فتات للمغرب حذر خبراء اقتصاديون ومفكرين من هذا البيع بالمجان لبلادنا في احضان تركيا فقط من اجل صداقة حزبي اسلاميين يحملان نفس الاسم العدالة والتنمية .ففيما دافعت تركيا ووصلت الى اتفاق لصالح بلادها .قام البيجيدي بتقديم نفسه قربانا لتركيا مما جعل الاتفاقية كلها لصالح تركيا وانقاذ اقتصادها وحكمت على تجارة وشركات مغربية بالموت البطيئ
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-19
15 - ابراهيم يزناسن الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:23
من المسؤول عن إبرام هكذا اتفاقيات مجحفة في حق الاقتصاد الوطني؟ حزب العدالة والتنمية المرتبط بشكل وثيق أيديولوجيا بحزب العدالة والتنمية التركي هو صانع هذه الاتفاقيات التي دمرت مصانع النسيج و البلاستيك و الألبسة و الجلد، وفتح أبواب السباحة التركية و سمعها في اتجاه واحد. لقد باع حزب العدالة والتنمية الاقتصاد المغربي لغريمه التركي بدون حياء. فكيف يمكن وصف هكذا وضع بغير العمالة لقوة أجنبية و التخابر معها قصد تقوية غزوها الاقتصادي والايديلوجي للمغرب و تلميع صورة إنتاجها الأيديولوجي والاقتصادي. فالمفروض أن تتدخل الدولة بقوة لوقف هذه الموامرة وفتح تحقيق استخباري دقيق يمس المسؤولين الكبار عن هكذا اتفاقيات مع التمحيص في الأرصدة البنكية في الداخل و الخارج لكل المساهمين في وضع هكذا إطار مجحفة للتعاون ساهم في تدمير البنية الاقتصادية التقليدية للتقسيط بالمغرب لفائدة بنيات متوسطة ك BIM.
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-23
16 - خصر حسناء الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:24
المنتوجات المغربية قد تستطيع أن تغزو دكار او أبيدجان وليس بمقدورها ان تغزو استطنبول . حظ المغرب السيء ان تركيا دولة فلاحية من العيار الثقيل حيث تحتل المرتبة الاولى عالميا في عدة منتوجات فلاحية منها المشمش والتين والبندق...وبالتالي حتى بضاعتنا الفلاحية سترد لنا .
من جهة المواد الصناعية الجودة والاتقان هي الحكَم وهي التي تضبط الميزان التجاري لصالح هذا البلد أو ذاك.
اشتريت معدات صناعة تركية لحمام منزلي روبينيات وغيرها ولم أندم جودة عالمية
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23
17 - machaallah الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:25
المشكلة ليست في غزو المنتجات التركية، لكن في رداءة المنتجات المحلية. اما المنافسة الشريفة فحدث ولا حرج....
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25
18 - عبو الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:27
التنافس مع تركيا هو الجودة هل المغرب قادر على التنافس؟
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25
19 - متتبع الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:27
مواجهة السلع الاجنبية يبدأ بانتاج مواد بجودة عالية و تمن مناسب كالسلع التركية اما فرض الضراءب فهدا حل فاشل بالاساس و لن ينجح في حت المواطن باقتنا المواد المغربية دات الجودة الرديءة .
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14
20 - الدولة فاشلة الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:27
هذا غباء واستهتار .....لماذا لا تفعلون هذا مع المنتجات الفرنسية وغيرها لماذا هذا الاحتكار الى تريدون منافسة لماذا لاتغزوا المنتجات المغربية السوق التركية ؟؟ اليست هذه الاتفاقية لتبادل التجاري الحر ؟؟ اين اولاؤك الباطرونا ..؟ اين شركات النسيج هل ما يرغبون فيه هو الحماءية فقط ..؟؟ الشركات المغربية لاتريد منافسة ولا تريد ابتكار ولا تريد تخفيض الأسعار لقد اللفتم نهب المستهلك ....تحاربون التهريب ولا تصنعون افضل من منتجاته تحاربون الاتفاقيات ولا تريدون منافسة ....؟؟
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16
21 - من الريصاني الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:27
ومن سبب ادخال هده السلع بأسهل الشروط هو حزب العدالة والتنمية الدي كان يدافع عن مصالح الشركات التركية في حكومة بنكيران وكانها شركات مغربية وارادو تطبيق النمودج التركي في المغرب ولكن وقع لهم ما وقع للحدية(زوجة النسر) الني ارادت ان تقلد الحمامة في كيفية المشي ولكن لا هي قلدت الحمامة ولا هي حافظت على مشيتها فالمطلوب ان يسير الاقتصاد اشخاص اكفاء ودوي تجربة
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-7
22 - زهير الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:28
رابح - رابح .. جودة المنتجات التركية عالية. على الشركات التركية الإستثمار في المغرب لصناعة منتوجاتها محليا بدل من صناعتها في تركيا وتصديرها إلينا, والمستفيد تركيا والمغرب
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13
23 - noreddine الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:28
و كذلك الاتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية و باقي الاتفاقيات مع الدول الاوربية، نحن بلد فقير و ليس لدينا ما نصدره عدا بعض ما تجود به الطبيعة علينا لذا لا يجب ان ندخل مجال اتفاقات التبادل الحر خاصة ان الحشيش ممنوع ترويجه و تصديره، و الفوسفاط لا نعلم عن ارقامه شيء اما الذهب و الفضة فهما يهربان. توقيع اتفاقيات التبادل الحر غباء و يعتبر خيانة للوطن.
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7
24 - الأندلسي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:28
أكيد مع المنتوج المغربي لكن هذا المنتوج يجب أن يرقى إلى المواطن المغربي ذوقاً تصميماً و جودةً
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6
25 - meryem الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:28
على الأقل منتجات تركيا أحسن جودة بكثير من المنتجات الصينية !!! والكُل يعلم أن المنتجات الصينية هِي اللتي تغزوا الأسواق المغربية !!! إذًا لِم لا تتحدثون عن العجز التجاري مع الصين ؟؟؟؟
بالنسبة للمعلق رقم 1 الذي علَّق فقط بعد 6 دقائق مِن نشر المقال، الفاهم يفهم !!!
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5
26 - المغربي الحر الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:28
اللهم تركيا ولا فرنسا العجز بان غير سلعة تركيا فرنسا نهبات المغرب اوباقي كتنهب حتى خلات زرعتها كتدافع عليها ومعرفناهوم مغاربة أولا فرنسيس
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6
27 - Maroki الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:29
الزراعة والصناعة المغربية يجب ان تكون محمية من طرف المغرب. انا لاارى لماذا المغرب يوافق على اي اتفاقية تجارية مع تركيا. تركيا لها هدف وحيد تخريب اقتصاد المغرب مثل ما فعلت في دول عدبدة. لابوجد اي قيمة اضافية في التعامل التجاري مع تركيا.
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-2
28 - من الأخر. ... الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:29
lc waikiki.×..florence. .+..defacto. ..+..BIM..+.. l'électroménager. .+..+...+...+..+>>>>>> الخراب للوطن...والخراب يولد البطالة ...آي إقفال المصانع المغربية ويخرج أولادنا للاجرام والبنات للفساد...يجببإعادة تقييم جميع الاتفاقيات مع جميع الدول والرجوع بها للسكة الصحيحة خدمة للوطن والمواااااطن....
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0
29 - حسن الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:30
المنتجات المغربية ثمنها مرتفع و جودتها ناقصة مقارنة مع اثمنة و جودة المنتجات التركية. أغلبية المواطنون يعيشون الفقر و الهشاشة لا يهمهم من المنتج و ما على المنتجين المغاربة إلا الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية المغاربة و جودة المنتوج
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9
30 - ilyasse الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:30
الحقيقة ان المغرب دولة متخلفة ، وهي تقارن اسمها مع البلدان المتطورة و المتحضرة دون اي تعديلات او تغييرات في خططها واقتصادها وتعليمها ، المتضررون الاكثر هم المغاربة ، منتجات تركيا رخيصة الثمن وعالية الجودة ، لكن المغرب يفرض عليها للضرائب حتى يصير ثمنها اغلى من المنتجات المغربية ، والمنتجات المغربية غالية الثمن وسيئة الجودة ويفرضونها على المواطنين من اجل امتصاص اموال الفقراء .
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11
31 - طركيا الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:31
عشاق "ط"ركيا غادين ايشعلو تاني فالتعليقات . ماتنساوش بلي الدعارة راها قانونية ومرخص لها تماك . إبحث بنفسك ...
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-7
32 - مواطن ماشي نعامسي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:32
وماذا عن غزو البضائع الصينية والأمريكية والفرنسية؟
متى سنعدل اتفاقيات التبادل الحر مع هذه البلدان؟ أم أن ميزاننا التجاري يحقق فائضا معهم؟ على من تضحكون؟؟؟
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4
33 - جعفر الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:32
نريد كذلك مصلحة المغرب قبل فرنسا و و م أ
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2
34 - أقديم عبدالصمد الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:33
أعطوا للمواطن منتجات محلية لها نفس جودة منتجات تركيا و و ترضي جيوب جميع الطبقات...و سترون المواطنين يقبلون على المنتجات المغربية...
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6
35 - مواطن من المغرب الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:33
هذه الزيادة في الرسوم ستستفيد منه الدولة بالدرجة الأولى ويتضرر منه المواطن. فإذا طبقت هذه الرسوم على بلاد أردوغان. فلما لا تطبق على منتجات بلاد ماو
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3
36 - Ingénieur EMI الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:33
المنتجات المغربية ليس منافسة بالتجريب المنتجات المغربية رديئة الجودة أضف على ذالك لنفرض مثلا ان شجعنا المنتجات المغاربة فالمستفيد الأول و الاخر موول الشئ بفعل شجعه و هضمع لحقوق الشغيلة و الدولة بفضل الضرائب الغير عادلة التي لن يستفيد منها الا ما يسمى خدام الدولة و الدكاكين السياسية و العامل البسيط لن ينال حقوقه كاملة و كل هذا بتواطئ الدولة و Cgem............ الخ
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1
37 - عبدالاله الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:33
و الله ما كدبتي فيها...أكيد راه ولادهم كيقراو تما و كي ديرو السياحة و الشوبين تما نيت و بلادهم ما شايفين فيها حتى الثمن.
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0
38 - ادم الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:34
اودي ديرو جوده مزيانه بثمن مناسب و نشريو الوطني... ولكن ما غتقدوش لانه يجب مواصلة حلب المواطن
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1
39 - المساند الرسمي لتركيا الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:36
ولمادا لم يفعلوا نفس الشئ مع الصين التي تصدر لنا ازبالها وموادها المسرطنة لا نهم يخافون من حق الفيتو . المنتوجات التركية دات جودة احسن وتمن ارخص من المنتوجات الصينية والمغربية، ساشتري المنتوجات التركية مهما رفعوا اثمانها.
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-1
40 - لمقدام خالد الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:38
علش المغريب ميصدارش التركيا الحمدالله المغريب فيه شباب ثروة فهدا لبلاد ونتعاونوا كاملين ونهضو بهدا لبلاد سعيدة ولكن المغرب المشكيل لفيه هو شفارة لشاد شي بلاصة تينهب فيه حتي مبقي ميتنهب هم تصدورا لينا المنتاجات وحنا تنصدروا ليهم شباب وشباب هو ثروة هدا لبلاد خاصو هاليشد بيدوا
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0
41 - خالد الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:39
قرار سيء جدا وليس في مصلحة الشعب المغربي لأن التجربة أتبثت بأن المنتوجات الوطنية ذات جودة ضعيفة جدا حتى أصبح الجميع يتجنبها لكن الدولة بدلا من أن تحث المصانع على تجويد منتجاتهم كي تنافس منتجات الدول الأخرى بدلا من ذلك ترفع الضرائب على المنتجات الخارجية كي يرتفع سعرها و يصبح المواطن مجبرا على شراء الخردة الوطنية. حكومة تسير عكس مصالح الشعب ولا يهمها سوى مصالح أصحاب المصانع والشركات أما الشعب المواطن فليذهب للجحيم
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-1
42 - ABC الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:39
المسؤولين المغاربة من الوزير وانت هابط فين كانوا قاريين فين كانوا نهار اتفاقية كانت عبارة عن مسودة لم تصل بعد التوقيع فين كانت مصلحة البلاد اقتصادية . واش اتفاقية عندهم مصلحة شخصية لزيادة ثروتهم . والباقي الهاوية .واش ماكانوش كيفكروا في المصانع المغربية وايدي العاملة المستفيدة من بقاء المصانع المغربية مفتوحة قبل أن يطالها إغلاق بسبب غباء وذهاء التركيين في الدفاع عن مصالح بلدهم . حان الوقت لجعل اتفاقيات بين لجان خاصة محايدة تشترك في صياغتها المقاولات المغربية . ونخبة من الإقتصاديين بعيد عن اداريين لا يفقهون في سيء سوى في التوقيع والظهور في الصور ليحتفظوا بها في البوماتهم التباهي بها أمام العائلة ...
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1
43 - maroyassine الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:39
فعلا يجب مراجعه الاتفاقيات لما فيه مصلحه المغرب،ولكن مع كل الدول بما فيها امريكا!
هكذا نفهم ان مايهمكم هو مصلحه المملكه وليس شيئا اخر
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1
44 - مستوردة الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:40
المهم هو مضيق الخناق مضيقينو ...صحاب تعاليق ديال غادي ينوضو يدافعو على تركيا كثر من المغرب،مافراسك والو اخويا.
كوّن ما تركيا كوّن دراري صغار گاع مايتكساو فالعيد و فالدخول المدرسي و فالمناسبات ،حيت اسيد الحاج الى مشاو الواليدين يشريو ليهم غادي يضربوهوم دق على النيف ، المنتجات تركية ماشي دارت بلاصتها من فراغ ، دارو ليها ثمنها المناسب لجميع الطبقات و دارتها ليها الجودة فالمنتوج و زيد و زيد ، اش دار لينا هاد الانتاج الوطني؟؟؟؟
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2
45 - مهاجر الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:42
الاتراك ....يحترمون المغرب و سوف يحترمونه الى الابد .....ببساطة لان ببساطة المغرب الدولة الوحيدة الذي لم يستطعون الاتراك السيطرة عليها في اوج الدولة العثمانية.........و الاتراك عادو في الطريق القوة العسكرية ويتمنون التحالف مع المغرب في كل شيء لانهم يعرفون من هو والمغرب.....و كذلك نحن المغاربة لا نعرف مدى قوة المغرب ....ولكن التاريخ يعيد نفسه ............نعم الان يعج الفساد بكل انواعه و.و.ووووو ...و لكن قوة المغرب الحقيقة لا يعرفها احد .....و صدق من قال ما ذمت في المغرب فلا تستغرب.........
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1
46 - يونس مول التعليق على التعليق الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:42
لو أن مصانعنا تنتج سلعة بجودة عالية و ثمن في المتناول لما أقبلنا على سلع الآخرين،
مصانعنا تنتج ملابس رديئة بأثمنة، لا تناسق للألوان و لا جودة،
ومادام لدينا ملابس بتلك الرداءة،
وعقليات وسخة مثل صاحب التعليق 1،
فقل سلام.
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47 - وطني الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:43
من الصعب ان يراجع اتفاق تم توقيعه منذ فبراير2004 بهذه السهولة.اذ ينبغي إقناع الجانب التركي الذي التزم من جهته باحترام الاتفاق. والا فاننا سوف لن نكسب المعركة اذا ما أحيل الموضوع على المنظمة العالمية للتجارة. و اعتقد انه اذا ما رأى المغرب انه لا يجني نفعا من الاتفاق ما عليه الا أن يقوم بالانسحاب منه و هو ما تسمح به مقتضيات الاتفاق. علينا ان نتدبر الأمر جيدا.
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48 - مغربي حتال الموت الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:44
اللهم المنتجات التركية ولا المنتجات الفرنسية او الصينية .
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49 - مواطن الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:44
منهار دخلات سلعة تركيا المغرب ولا لواحد إلقا حوايج فموديلات زوينين وأثمنة مناسبة ومحلات كبار تا إلا ماشريتيش كاتجيب دورا ماكين ليدوي معاك ولا ابرزطك ولا متاويا لا والو
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50 - khm الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:44
في واقع الامر او من منضور اخر إن عُرف السبب بطل العجب الحقيقة ان السلطات المغربية تلقت اومر من دول اوروبية حتي لا اقول فرنسا بتحديد و هذا في اطار الضغط علي تركيا بسبب تدخلها في جنوب المتوسط لكن المملكة تحاول حفض ماء الوجه متزعما غزو المنتجات التركية للمملكة و شكرا علي النشر ان كان هناك جزء من حرية التعبير
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51 - ichtghak ichtghasn الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:47
انا مواطن من الطبقة الفقيرة الشيء الذي يهمني هو الرخاء و الجودة. اما تلك البيداغوجية تشجيع الاقتصاد البلاد هذا كلام فارغ لان فهل من محلل ان يشرح لنا من يستفد من هذا الاقتصاد و من هو هذا البلاد و ما موقعي و امثالي من هذه المعادلة. لقد سرقوا منا الوطن و تركوا لنا الوطنية
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52 - من المغرب الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:49
المنتجات التركية رخيصة لان تركيا تستقل يد عاملة سورية وغيرها رخيصة من اليد العاملة المغربية .
وهذه الحكومة مافيها خير وهل المغرب بحاجة إلى هذه الاتفاقية ونحن عندنا الآلاف من المصانع .هذه الحكومة لا تفقه في شيء
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53 - الجودة الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:49
المطلوب من المصانع المغربية توجيه نسبة من سلعها الموجهة للخارج خاصة الملابس الى السوق الذاخلية و أخص بالذكر ملابس الاطفال
فالسلع المغربية و الصينية لا تستطيع منافسة الملابس التركية التي يقبل عليها المغاربة رغم ارتفاع اثمانها الناتج عن الرسوم
من حقنا و من حق اطفالنا ان يلبسوا منتوجا مغربيا جيدا و ليس تلك الملابس التي تتطاير صدفاتها منذ الاستعمال الاول و تتمزق عند تعرضها لضغط صغير
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54 - Rachid الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:51
بعض المعىقين يطالبون بنفس الاجراء مع الصين و لكن لانهم جاهلون بالقانون التجاري فالصين لا تربطها اتفاقية تبادل حر مع المغرب مثل تركيا و هذا معناه ان المنتوجات الصينية تدفع تكاليف التعشير و ض.ق.م و لو وقعت تركيا بنفسها اتفاقية تبادل حر مع الصين لانتهى اقتصادها في سنة فقط . عاش المغرب و لا عاش من خانه.
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55 - Hassan الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:51
العجز في التبادل البيني مرده ضعف صادرات المغرب تجاه تركيا ولا تنسوا نحن نتحدث عن التبادل الحر !!!
الهذف من هذا القرار ماهو الا ارضاء الام الحنون...
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56 - Maroki الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:53
جودة المنتوج المغربي معترف بها في العالم كله ولها صمعة محترمة في اوروبا وامريكا واليابان اكثر من منتوج تركيا. الا عند عبيد الاتراك والاخونجية الذين لايهمهم المغرب وشعبه.. انفظحتم و سار المغاربة يعرفونكم
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57 - الزايري الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:54
كمتال الصناعات الحديدية وبالاخص المسابك . حيت معانات الشريكات الوطنية كتيرة من مستوردات التركية . ارجو ان ينتبه السيد الوزير المحترم سي العلمي الى هدا القطاع الصناعي المهم والدي يساهم في تدوير المتلاشيات الحديدية.
و شكرا
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58 - صوتــــ المواطن الحـــر الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:55
هناك بعض المعلقين ليست عندهم الأمانة الفكرية يضنون أن اتفاق التجارة الحرة مع تركيا كان سببه حزب المصباح وبن كيران. لكن الحقيقة أن ذاك الاتفاق كان في الفترة التي كان فيها الحزب في المعارضة والاتفاق أصلا كان بين الدولة المغربية وتركيا حتى يضمن المغرب صوت تلك الدولة في ترشحه لمونديال 2010
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59 - احمد الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:55
من الاول شكون انشئ هاذا الاتفاق واش انا او الشعب او الحكومة دابا عاد فيقتوا
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60 - خليل الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:56
يجب على الدولة إعادة النظر في سياسة الصناعة التي أهملتها وكتفت بقطاع الخدمات والسياحة

الدولة الصناعية هي الدولة القوية

واش الدولة لتي تستورد المناديل و papier hygiénique من الخارج تعتبر دولة
والتحية للشعب التركي
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61 - عبد الإله الخميس 08 أكتوبر 2020 - 21:59
علينا التخلص من التبعية الفرنسية أولا، ثم الإعتماد على إمكاناتنا الذاتية في الصناعة وتشجيع البحث العلمي والإبتكار...
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