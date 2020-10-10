"نيسان" تطلق سيارة "جوك" بالسوق المغربية

هسبريس من الدار البيضاء

أطلقت مجموعة "نيسان المغرب" سيارتها الجديدة "نيسان جوك" بالسوق الوطني. وأشار مسؤولو الشركة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن نجح الجيل الأول من سيارات "نيسان جوك" الذي تم تسويقه في المغرب منذ بداية سنة 2010 في إثبات نفسه كنوع جامح ومغاير للعادة.

وقال عبد الله المودن، المدير العام لـ"نيسان المغرب"، خلال ندوة صحافية تفاعلية، إنه "مع إصدار الجيل الثاني، ستجذب سيارات JUKE الانتباه إلى جميع زواياها، فالطراز الجديد يوفر إمكانية زيادة في مستويات المرونة والراحة للسائق والركاب على حد سواء، بالإضافة إلى مهام جديدة في تحقيق الاتصال".

وأضاف المودن أن تصميم سيارة "JUKE" الدينامي والرياضي من فئة "الكروس أوفر" يكفل فرض نفسها حيثما حلت، ذلك أنه بفضل تقنياتها المتقدمة، تستفيد من خدمات تمتاز بتطور أكثر وإغناء أكبر، دون أن تُسجل أي خسارة من مميزاتها الرائعة.

وأوضح المتحدث أنه "مع سيارة نيسان جوك، يُمكنكم أن تظلوا آمنين وفي الوقت ذاته على اتصال مع العالم الخارجي، والاستمتاع في الآن نفسه برحلاتكم".

تصميم رياضي

الإصدار الجديد من فئة "كروس أوفر" مُوجه على وجه الخصوص إلى السائقين الذين يُحبون الدمج ما بين التصميم والتكنولوجيا والأداء، دون الإغفال عن جرعة جيدة من الأداء الوظيفي والحس العملي في الممارسات اليومية.

فكل تفصيل من بين تفاصيل سيارة "جوك" الجديدة تم وضعه ليكون محل إعجاب، فـ"نيسان جوك" استطاعت أن تحافظ على الجوانب الجذابة للجيل الأول، مع التطور نحو تصميم أكثر أناقة ورياضي بأبعاد أكثر حضورا، فالطراز الجديد من فئة "كروس أوفر" "الكوبيه" تم تصميمه ليلفت الانتباه ويستحوذ على جميع الأنظار.

وجاء الجيل الجديد من "نيسان جوك" لإعطاء تعريف جديد للسيارات من فئة "كروس أوفر" الحضرية عبر أبعاد في تزايد، منها 4.21 مترا في الطول لـ1.80 مترا في العرض، و1.60 مترا في الارتفاع.

وفيما يخص الواجهة الأمامية للسيارة، تم الاحتفاظ بالمصابيح الأمامية الدائرية المميزة، وأضحت معززة كليا بمجموعة من مصابيح "LED" وتصميم على شكل "Y"، مع شعار "V" من اسم علامة "نيسان".

وعلى مستوى التصميم الجانبي، فهو مميز بشكل خاص بإطارات العجلات المصنوعة من الألومنيوم مقاس 19 بوصة (اختيارية)، كما أنها متوفرة في 12 لونا على حسب اختيار الزبناء، منها ثلاثة بألوان ثنائية.

ويستفيد الجزء الداخلي من السيارة من الزيادة في الطول بدرجة كبيرة، حيث إن سيارة "جوك" الجديدة توفر مساحة أسخى سواء على مستوى المقاعد الأمامية أو الخلفية أو في صندوق السيارة، فالركاب على المساحة الخلفية يستفيدون من نصف قطر 5.8 سم على مستوى الركبتين و1.1 سم من الارتفاع. ومع 422 لترا، يستفيد الصندوق من 20 في المائة من الحجم أكثر.

تصميم داخلي أكثر راحة

يمزج التصميم الداخلي الجديد الذي تمت إعادة تجديده بين الأناقة والراحة عبر توفير موضع قيادة محسن وأدوات تحكم بديهية وتخزين مريح، ومساحة تخزين عملية، بالإضافة إلى مواد جديدة ذات ملمس حريري وناعم تم اعتمادها على مستوى لوحة أجهزة القياس وحافات الأبواب، وعلى مستوى مساحة الأقدام، وكلها تفاصيل تزيد من الشعور بالجودة داخل السيارة المصنوع من جلد "الكانتارا"، أو الجلد.

أداء انسيابي

مع ديناميكية محركها "توربو" المضغوط، واستجابة علبة السرعة والهيكل الصلب المقاوم للغاية أو التوجيه الرياضي، فإن سيارة "جوك" الجديدة تتكيف مع جميع الحالات الممكنة. وعلى الرغم من زيادتها في الطول، إلا أن السيارة الرياضية تتمتع بسرعة أكبر من الجيل الأول، وجميع هذه الأمور من أجل تحقيق سلوك حركي ونشيط بدرجة أكبر.

ويُسفر الاستعمال المنتظم للفولاذ المقاوم جدا عبر منصة أكثر صلابة إلى تحسين الثبات والأداء، وسلوك الانعطاف والتحكم أيضا.

وأسفل غطاء المحرك، نعثر على محرك البنزين عالي الكفاءة ذي الأسطوانات الثلاث سعة 1.0 لتر الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع "Daimler" على تطوير "86 كيلووات/117CH". وهو محرك اختياري مقترن بعلبة السرعة اليدوية سداسي السرعات، أو صندوق سرعة أوتوماتيكي مزدوج القابض رياضي ذو 7 سرعات.

ويستطيع السائق تعديل السلوك الديناميكي بفضل ثلاثة برامج قيادة "Eco"، "Standard"، "Sport"، لتحسين استهلاك البنزين، أو توفير أفضل توازن بين الفعالية والأداء، أو ضمان الحدود القصوى من المشاعر والأحاسيس.

تكنولوجيا متقدمة

تم تزويد سيارة "جوك" بأحدث طراز من التنقل الذكي الخاصة بـ"نيسان"، بالإضافة إلى العديد من أنظمة المساعدة على القيادة، فالتقنيات التي تجمع بين نظام التنقل الذكي من "نيسان" تجعل منه أكثر طرازات نيسان اتصالا على الإطلاق، بهدف جعل من كل رحلة متعة حقيقية.

ويجمع عرض السلامة الكلي الخاص بالسيارة بين العديد من التقنيات، مثل نظام المساعدة الذكي في حالات الكبح خلال حالات الطوارئ ونظام التعرف على المارة وركاب الدراجات الهوائية، وقراءة علامات التشوير، بالإضافة إلى البقاء على مسار الحركة الذي توفره "نيسان" لأول مرة في قطاع سيارات من فئة "كروس أوفر" الصغيرة.

وبفضل نظامي المعلومات والترفيه "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوطو"، أضحت مميزات هاتفك الذكي حاضرة ومتاحة على شاشة اللمس "LCD" الكبيرة بحجم 7 بوصات في برنامج "جوك" الجديد.

وفيما يخص الموسيقى، يضمن نظام الصوت "Bose® Personal® Plus" مع مكبرات الصوت الثمانية القوية، بما في ذلك وحدتا "UltraNearfield" مدمجتان في مساند الرأس للمقاعد الأمامية، الحصول على صوت واضح بشكل استثنائي.