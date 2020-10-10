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الرئيسية | مال وأعمال | شركة "رايان إير" تستأنف الرحلات إلى المغرب

شركة "رايان إير" تستأنف الرحلات إلى المغرب

شركة "رايان إير" تستأنف الرحلات إلى المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:35

أعلنت شركة "رايان إير" أنها ستستأنف رحلاتها إلى المغرب ابتداء من الأحد القادم، في إطار "الجهود المشتركة للمكتب الوطني المغربي للسياحة بالتعاون مع الوزارة المشرفة".

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن المكتب الوطني المغربي للسياحة أعلن عن استئناف شركة الطيران "رايان إير" رحلاتها إلى المغرب، وفق 23 رحلة خلال الأسبوعين المقبلين، تتعلق، في الوقت الحالي، بثلاث وجهات تتمثل في "مراكش التي أعيد ربطها بباريس وبروكسل وليفربول ومانشستر"، و"أكادير التي ترتبط مرة أخرى مباشرة ببروكسل ومانشستر"، و"وجدة التي ستعرف رحلة مباشرة إلى باريس".

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الرحلات الجوية جاءت بفضل جهود المكتب الوطني المغربي للسياحة ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مشيرا إلى أن المسؤولين يدركون تماما أن تعافي قطاع السياحة لا يتحقق إلا بعودة النشاط الجوي والرحلات المباشرة بالمغرب.

وقال عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، "نحن سعداء جدا بهذه الخطوة الأولى. لقد عملنا كثيرا، بدعم من وزارتنا، لتحقيق ذلك في السياق الحالي، وآمل أن نتمكن من تحقيق المزيد في الأسابيع المقبلة مع "رايان إير" وشركات أخرى، بفضل دعم واتفاق السلطات المعنية".

يُشار إلى أن النقاش جار لتوسيع برنامج "رايان إير" للمغرب ابتداء من نونبر المقبل. كما أن هناك شركات أخرى على وشك استئناف رحلاتها إلى المغرب، حيث سيتم الإعلان عن هذه الرحلات في الأيام المقبلة.

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