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كُتّاب وآراء
الأصول الاحتياطية للمملكة تلامس 296 مليار درهم
أبرز بنك المغرب، في مذكرته حول مؤشراته الأسبوعية، أن الأصول الاحتياطية بلغت، يوم 25 شتنبر الماضي، 295.8 مليار درهم بانخفاض نسبته 1.1 بالمائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 23 بالمائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أنه لم يتم، خلال الفترة ما بين 24 و30 شتنبر الماضي، إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
يذكر أن الأصول الاحتياطية الرسمية هي الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فوراً تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.
وتتكون هذه الأصول من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي، ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي.
وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ 6.1 مليارات درهم، وبلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1.5 بالمائة في المتوسط.
وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 38.9 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 30 شتنبر (تاريخ الاستحقاق 01 أكتوبر).