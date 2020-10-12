قيمة الدرهم المغربي ترتفع مقابل الأورو والدولار

هسبريس من الرباط

أفاد بنك المغرب أن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0.12 بالمائة مقابل الأورو، وبـ 0.13 بالمائة أمام الدولار، خلال الفترة ما بين 24 و30 شتنبر الماضي.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه ضخ من 24 إلى 30 شتنبر 102.3 مليار درهم، منها 38 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و30.6 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و28.7 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، و4.9 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.