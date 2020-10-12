24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2713:1916:2919:0220:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "من مقاول إلى مقاوم للسرطان" .. سيرة تحكي طموحات شاب مغربيّ (5.00)

  2. ڤيرونيك لوفغُون .. قلب مغربيّ ينبض للسياسة في جهة بروكسيل (5.00)

  3. "احتجاز أستاذة وسط حمّام" يخلق الجدل بالخميسات (5.00)

  4. نداو: الطاقم التقني فخور بمشوار الوداد البيضاوي (5.00)

  5. عزاوي: تقاعد البرلمانيين "ريع سياسي" .. والمطالب ليست شعبوية (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | قيمة الدرهم المغربي ترتفع مقابل الأورو والدولار

قيمة الدرهم المغربي ترتفع مقابل الأورو والدولار

قيمة الدرهم المغربي ترتفع مقابل الأورو والدولار
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 05:08

أفاد بنك المغرب أن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0.12 بالمائة مقابل الأورو، وبـ 0.13 بالمائة أمام الدولار، خلال الفترة ما بين 24 و30 شتنبر الماضي.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه ضخ من 24 إلى 30 شتنبر 102.3 مليار درهم، منها 38 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و30.6 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و28.7 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، و4.9 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.