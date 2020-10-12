مؤشر بورصة الدار البيضاء يواصل أداءه السلبي

هسبريس من الرباط

قال بنك المغرب، في مذكرته حول مؤشراته الأسبوعية، إن مؤشر "مازي" في بورصة الدار البيضاء سجل تراجعا خلال الفترة ما بين 24 و30 شتنبر الماضي بـ 1.1 بالمائة، ليصل بذلك أداءه السلبي منذ بداية العام إلى 9.17 بالمائة.

ويعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى انخفاض المؤشرات القطاعية لـ"البناء ومواده" بنسبة 2.7 بالمائة، و"الأبناك" بنسبة 1 بالمائة، و"الاتصالات" بنسبة 2.1 بالمائة .

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي "الصناعات الغذائية" و"النفط والغاز" ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمائة لكل قطاع.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات ارتفع إلى 1.1 مليار درهم مقابل 232.7 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك. فيما بلغ الحجم المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 42.1 مليون درهم مقابل 39.4 مليون درهم الأسبوع الذي قبله.