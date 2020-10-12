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كُتّاب وآراء
الأمريكيان ميلغروم وويلسون يفوزان بنوبل للاقتصاد
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فوز الأمريكيين بول ميلغروم وروبرت ويلسون بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2020، وأوضحت أنهما استحقاها لتطويرهما "نظرية المزايدات وابتكار صيغ جديدة للمزايدات".
وسيحصل كل منهما على نصف الجائزة، التي تبلغ قيمتها هذا العام عشرة ملايين كرونة (1,1 مليون دولار) ، وهي نفس قيمة جوائز نوبل الأخرى الممنوحة للطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام؛ والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
جائزة الاقتصاد، التي لم تكن واحدة من الجوائز الأصلية المذكورة في وصية ألفريد نوبل، تسمى رسميا "جائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل"، وأسسها ومولها البنك المركزي السويدي؛ ومنحت أول مرة سنة 1969.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
في السنة الماضية كان سيحصل إدريس الأزمي على جائزة نوبل لكنه أقصي وفاز بها الشخصان الآخران اللذان فازا بجائزة نوبل رغم أنه كان هو وهما قد حصلو على جائزة أخرى في نفس مكانة نوبل وقالها بالحرف ليس للمغرب وفرنسا لوبي قادر على أن يضغط.
لم تعد جائزة نوبل جائزة تعتمد على الإكتشافات العلمية فقط بل يجب أن تكون للمترشح لوبي ضغط يفرض إسم المترشح.