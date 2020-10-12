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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تضع آخر اللمسات على "التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة"

الحكومة تضع آخر اللمسات على "التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة"

الحكومة تضع آخر اللمسات على "التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة"
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 14:00

تتجه الحكومة لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، تطبيقاً لتعليمات الملك محمد السادس، في إطار إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وبحسب مشروع القانون المتعلق بهذه الوكالة، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في أفق عرضه على المجلس الحكومي، سيتم إحداث الوكالة على شكل شركة مجهولة الاسم سيُعهد إليها بتنفيذ الإجراءات الضرورية لهذا الإصلاح بطريقة تدريجية خلال فترة 5 سنوات.

وابتداءً من دخول قانونها حيز التنفيذ، ستتوفر الوكالة على حكامة ملائمة لمهمتها ورؤية استراتيجية على المدى الطويل من أجل أن تجسد دور الدولة كمُساهم في خدمة النموذج التنموي للاقتصاد المغربي.

ويُراد من هذه الوكالة أن تضمن تدبيراً استراتيجياً لمساهمات الدولة ومتابعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، خصوصاً أن تحليل الوضعية الهيكلية لهذا القطاع يكشف تعدد وعدم تجانس وتنوع عدد الكيانات العمومية.

ويطرح الوضع غير الجيد لقطاع مؤسسات ومقاولات الدولة ضرورة ضمان فاعلية في إدارتها الاستراتيجية؛ إذ في حالة لم يتم تحسين كفاءة تدبيرها، تترتب عن ذلك آثار سلبية على مستوى النتائج والأداء في علاقاتها مع الدولة.

وتتكون المحفظة العمومية للدولة من مؤسسات ومقاولات ذات طابع تجاري يُنتظر منها أن تساهم في الميزانية العامة للدولة كل سنة، في حين يتوجب على المؤسسات والمقاولات ذات الطابع غير التجاري أن تخفف اعتمادها على الدولة.

وتسعى الدولة من خلال هذه الوكالة لضمان التكامل والتجانس الأمثل بين المهام المنوطة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، وبالتالي تعزيز كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن التحكم في التكاليف وخلق التآزر وتطوير الشراكات فيما بينها.

ويحدد مشروع القانون 6 أهداف رئيسية، تتمثل في مراقبة مصالح مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية والشركات مجهولة الاسم التي تملك الدولة رأسمالها كلياً أو جزئياً وتوجد ضمن نطاق تدخل الوكالة.

كما تسعى الوكالة لوضع وقيادة سياسة الدولة في ما يخص ضمان التدبير الاستراتيجي لمساهماتها، والحرص على استدامة واستمرارية المؤسسات والمقاولات العمومية، والعمل على اعتماد نماذج قطاعية فعالة ومبتكرة قادرة على ضمان إمكانيات للنمو والتنافسية للاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وستعمل الوكالة أيضاً على تنفيذ برنامج الخوصصة والعمليات المتعلقة بالرأسمال وفقاً للقوانين الجاري بها العمل، وتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية بالاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

جدير بالذكر أن المحفظة العمومية للدولة تضم 225 مؤسسة عمومية، و43 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة، إضافة إلى 479 شركة تابعة أو مساهمة عمومية، بحسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة برسم سنة 2019.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - العربي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 14:08
اللهم اخرجنا من هاده البلاد السوداء فإن عدنا لها فأنا من الظالمين
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2 - noureddine الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 14:10
فيما يخص إصلاح الادارة، فالموظف المغربي له الحق في طلب الاستقالة.
لماذا وزارة الصحة لم تسرح الاطباء الذين يريدون استقالتهم ،لماذا لم تحترم العقدة وتنفذ الأحكام القضائية التي ايدت الاستقالة من أسلاك الوظيفة العمومية بعد انقضاء مدة العقد.
هل الطبيب المغربي الموظف الذي اشتغل بالقطاع العام وانتهت العقدة مع وزارة الصحة مرغم بالمؤبد مع وزارة الصحة، لماذا ليس له الحق في الاستقالة من أسلاك الوظيفة العمومية بعد انقضاء مدة العقد الذي يربطه بالإدارة العمومية ،لماذا الحكومة لم تستفيد من الاطباء الجدد حديثين التكوين والذين كلفوا ميزانيات باهضة للدولة ولم يعملو بالقطاع العام لأنهم محظوظون بالعمل مباشرة في الخاص، هل المريض المواطن المغربي يستفيد من تجربتم.َ وزارة الصحة تفتح كثير من المناصب للاطباء بدون عقود مقابل القليل المتعاقدين مع الوزارة الى اجل غير محدود. لماذا ليس هناك تقنين الاستقالة والتقاعد النسبي لتشجيع توظيف الاطباء. من وراء كل هاته العراقل ضد الطبيب الموظف، من له مصلحة في انهيار المنظومه الصحية وخصوصا قمع الطبيب الاختصاصي وحرمانه من انشاء عيادة خاصة
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3 - مغترب الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 14:14
اليوم خاص الدولة دير تدابير تقشفية لتقليص صرف الميزانية فالتفاهات و على الأجور الضخمة لهدام الدولة و تقاعداتهم الريعية كفى فقد وصل السيل الزبى و سيثور الشعب يوما
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4 - Dodoh الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 14:17
احداث الوكالة يتطلب تعيين مديرا عاما ، اطر عليا رؤساء اقسام رؤساء مصالح .... مقرات للاشتغال ،تعويضات الى اخره وووو....
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5 - مواطن الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 14:18
كثرة الوكالات واللجان المحلية والجهوية والمركزية و المجالس العليا و الجهات المنتخبة و الداخلية ..... باش ما تشد حتى فشي واحد
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6 - Adam الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 14:22
ادا كانت المحفظة العمومية تضم مؤسسات عمومية وشركات ذات مساهمة مباشرة للدولة ....فمحفظة خزينة الدولة يمكن ان تتعزز بقوة في حالة ما أدا قامت الدولة بوضع قطيعة نهاءية مع مختلف اشكال الريع السياسي والأداري والفساد المالي وتهريب المال العام ومختلف اشكال الدعم الموجهة للاحزاب والنقابات ..ومن ابرز الاوراش المالية التي تفرض المعالجة أيضا تقاعد وامتيازات البرلمانيين والوزراء خاصة ما يتعلق بتقليص اعضاء البرلمان والحكومة والغاء الغرفة الثانية مع اقرار نظام عادل للأجور يقلص من رواتب وامتيازات كبار رجال الدولة في الأدارة والجيش اسطول السيارات والسكن الوظيفي ومجانية الماء والكهرباء والاتصال ...مع اخضاع القطاعات غير مهيكلة للضراءب وتعميم التغطية الصحية
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