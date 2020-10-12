تصنيف معهد HEM أول مؤسسة خاصة بالمغرب

هسبريس من الرباط

للسنة الثانية على التوالي، صنف المعهد العالي للتدبير HEM في المرتبة الأولى ضمن لائحة مؤسسات التعليم العالي الخاص في مجال التجارة والتدبير.

وقال المعهد، ضمن بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، إن نتائج بارومتر DIORH كشفت احتلال دبلومات HEM المرتبة الأولى في المغرب بين المؤسسات التعليمية العالية الخاصة.

وأشار المعهد إلى أن هذه النتيجة تؤكد موقعه باعتباره مدرسة الأعمال الخاصة رقم 1 في المغرب من حيث السمعة والمعايير والعالمية.

ويتوفر معهد HEM على خبرة تناهز 32 عاماً، بحيث يسهر فريق دائم من 40 أستاذاً باحثاً على تكوين مئات الطلبة، إضافة إلى 250 أستاذاً جامعياً متعاقداً، وحوالي 50 من الأساتذة الأجانب.

ولدى المعهد مركز أبحاث تحت اسم "إيكونوميا"، مع منصة رقمية للبحث بنفس الاسم؛ ناهيك عن حوالي 100 شراكة مع أكاديميات ومقاولات.

وجرى تأسيس معهد HEM سنة 1988، وسنة 2019 التحق بالشبكة الدولية الكندية للتعليم LCI، وخلال السنة الجارية أطلق مدرسة للهندسة.