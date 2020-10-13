ارتفاع حصص المغرب في سوق الفواكه بالخارج

هسبريس – محمد لديب

رفعت الشركات المغربية العاملة في مجال تصدير المنتجات الفلاحية صادراتها من الفواكه نحو الأسواق الأوربية بنسبة قاربت 30 في المائة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019؛ وذلك بعد نجاح الفلاحين المغاربة في خفض الكلفة والتحكم في جودة الإنتاج.

وبلغت الكميات المصدرة من الفواكه 480 ألف طن في الفترة المتراوحة ما بين يناير ونهاية غشت 2020، مقابل 370 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 110 آلاف طن.

وبلغت الكميات التي قامت الشركات المغربية بتصديرها نحو أوربا وأمريكا الشمالية ما يقارب 111 ألف طن من الفواكه الحمراء، بقيمة 2.6 ملايير درهم، خلال الشهور الثمانية الأولى من سنة 2020، مقابل 108 آلاف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة قاربت 2.2 مليار درهم.

وحسب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية فإن المغرب صدّر 170 ألف طن من الفواكه الحمراء خلال موسم 2019-2020، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 24 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي. وساهمت هذه الصادرات في إيرادات بالعملة الصعبة تُقدر بـ6.5 مليارات درهم، أي بنمو بنسبة 32 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

كما صدر المغرب ما يناهز 300 ألف طن من البطيخ بنوعيه الأخضر والأحمر بقيمة 1.97 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية غشت من العام الجاري، مقابل 215 ألف طن وبقيمة 1.52 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2019.