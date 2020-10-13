عقوبات الاتحاد الأوروبي تنتظر التجارة الأمريكية

هسبريس - أ.ف.ب

يتوقع أن تسمح منظمة التجارة العالمية الثلاثاء للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الولايات المتحدة لمساعدتها صانع الطائرات العملاق بوينغ، بعد عام واحد من فرض عقوبات على التكتل لدعمه لشركة إيرباص.

وفي أحدث تطور في الخلاف المستمر منذ 16 عامًا بين واشنطن وبروكسل بشأن دعم مصنّعي الطائرات، من المتوقع أن يحصل الاتحاد الأوروبي على الضوء الأخضر لفرض حوالي 4 مليار دولار من الرسوم الجمركية على السلع والخدمات الأميركية، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

يتهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعضهما البعض بتقديم مساعدة حكومية غير قانونية لمصنعي الطائرات التابعين لهما، وكلاهما رفع دعاوى أمام هيئة تسوية التجارة في منظمة التجارة العالمية.

في العام الماضي، سمحت منظمة التجارة العالمية بفرض عقوبات أميركية بقيمة 7.5 مليار دولار على السلع والخدمات الأوروبية.

كان هذا أكبر مبلغ عقوبات تم السماح به حتى الآن من قبل منظمة التجارة العالمية وكان نتيجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص التي اعتبرت غير مناسبة بموجب لوائح التجارة الدولية.

ثم فرضت واشنطن رسوما عقابية بنسبة 25 بالمئة على منتجات الاتحاد الأوروبي مثل النبيذ والجبن وزيت الزيتون.

ورفعت الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمئة على طائرات إيرباص إلى 15 بالمئة في مارس. وضع الاتحاد الأوروبي بالفعل قائمة بالمنتجات الأميركية التي يمكنه فرض رسوم عليها، من الكاتشب إلى قطع غيار السيارات.

بمجرد الموافقة عليها من قبل منظمة التجارة العالمية، يمكن أن يفرض الاتحاد الأوروبي الرسوم العقابية الجديدة بدءا من 27 أكتوبر، قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

بينما دعا العديد من قادة الاتحاد الأوروبي إلى فرض الرسوم على الفور إذا لم توافق واشنطن على إسقاط الرسوم الجمركية، ويتوقع القليل منهم أن تفعل ذلك.

وتوقع أحد مصادر الصناعة أن قرار منظمة التجارة العالمية "يفتح الباب للمفاوضات".

نظرًا للأزمة التي تجد صناعة الطيران نفسها فيها الآن والتأثير الذي يحدث على إيرباص وبوينغ، فإن المعركة الطويلة التي ترفع فيها الرسوم الجمركية أسعار الطائرات لا تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

هذا هو الحال بشكل أكبر بالنسبة لشركة بوينغ التي تتطلع إلى استئناف مبيعات طائراتها من طراز ماكس 737 بمجرد أن يتم السماح باستئناف الرحلات الجوية.

تم إيقاف تشغيل الطائرة منذ مارس 2019 بعد حادثين داميين أسفرا عن مقتل 346 شخصًا، ما أدى أيضًا إلى توقف مبيعات هذا الطراز.

وستجعل أي رسوم جمركية مئات الطائرات التي طلبتها شركات الطيران الأوروبية أكثر كلّفة.