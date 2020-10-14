24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2813:1816:2718:5920:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إكراهات تسائل جودة وعدالة تجربة التعليم عن بعد خلال "الجائحة" (5.00)

  2. التفاح بإقليم بولمان (5.00)

  3. دفاع الأزمي عن "تعدد تعويضات المنتخبين" يؤجج غضب المغاربة (5.00)

  4. عناصر أمنية تحبط عملية للتهجير السري في سلا (5.00)

  5. المالكي يبدأ تصفية معاشات البرلمانيين عبر "المالية والأمانة العامة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | مجموعة "ألستوم" تفتح مقرها الجديد بمدينة فاس

مجموعة "ألستوم" تفتح مقرها الجديد بمدينة فاس

مجموعة "ألستوم" تفتح مقرها الجديد بمدينة فاس
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 20:20

أعلنت مجموعة Alstom أنها فتحت مقرها الجديد بمدينة فاس، الأربعاء، الذي زاره كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومحند لعنصر، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، من أجل دعم هذه الخطوة الجديدة في المجال الصناعي.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن 400 عامل انتقلوا من المقرات السابقة إلى المقر الجديد بمدينة فاس، مشيرا إلى أنه رغم الظرفية الراهنة المرتبطة بتفشي وباء كوفيد 19 فإن تسليم المقر الجديد تم في الوقت المحدد، وصار الآن جاهزا لتقديم خدماته وتلبية حاجيات للزبائن.

وشدد المصدر ذاته على أن إنشاء هذا الموقع الصناعي الجديد يعتبر نجاحا واضحا، وذلك بفضل الاشتغال في إطار فريق تمكن من تجهيز المقر بشكل كامل في أقل من سنة.

وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بالمناسبة، إن "هذا الاستثمار يساعد في بعث حياة جديدة في المنطقة الصناعية التي تشكّل حافزا مهما لتعزيز النشاط الاقتصادي بالجهة".

ومن جانبه، قال نور الدين غلمي، رئيس شركة ألستوم للنقل بالمغرب، إن "موقع فاس الجديد يعتبر دليلا على التوسع الصناعي لشركة ألستوم في المغرب"، مضيفا أن "المقر الجديد يوضح بشكل مثالي إستراتيجية ألستوم لتصميم وتطوير نظام بيئي محلي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - AZAMI الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 20:36
مبادرة محمودة ورافعة جديدة لمدينة فاس للتخفيف من البطالة وحسب ما شاهدت في الصورة وجود عمدة فاس ولم يتم ذكر اسمه في هذا المقال بل ذكر فقط اسم كل من السيد الوزير والسيد الوالي والسيد رئيس الجهة ولم يذكر اسم من كان له الفضل في الوقوف في وجه من كانوا يعتزمون تفويت القطعة الأرضية التي كان عليها سابقا معلمة ومفخرة فاس في النسيج والمعروفة بكوطيفCOTEF وعدم الموافقة على البناء عليها لكان الوعاء العقاري رحمه الله واصبح عمارات إسمنتية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - فرانز كافكا الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 20:48
الوعاء العقاري للمعامل و اليد العاملة اعطى الله الخير ... خص الثقة ف الدولة باش يجيو المستثمرين الصحاح ... و الثقة ف الدولة لا تكون إلا بقوانين شفافة و نزيهة و واضحة و قضاء نزيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.