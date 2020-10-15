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كُتّاب وآراء
قيمة واردات المشروبات الكحولية تتراجع في المغرب
انتعشت واردات الشركات المغربية العاملة في مجال توزيع المشروبات من المياه المعدنية والمشروبات الغازية، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل تراجع واردات المشروبات الكحولية.
وبلغت قيمة واردات المغرب من المشروبات الكحولية، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، ما يناهز 367 مليون درهم، مقابل 454 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2019، أي بانخفاض بقيمة 87 مليون درهم.
وبلغت كميات المياه المعدنية والمشروبات الغازية، التي استوردتها الشركات المغربية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، ما يناهز 40 ألف طن، حسب مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مقابل 32 ألف طن من المياه في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 25 في المائة.
وساهمت هذه الزيادة في رفع مبالغ العملة الصعبة المخصصة للصفقات التجارية المتعلقة باستيراد هذه المشروبات، حيث انتقلت من 172 مليون درهم في الفترة المتراوحة ما بين يناير ونهاية شهر غشت من العام الماضي إلى 251 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الحالية، أي بزيادة بقيمة 69 مليون درهم.
ويسجل المغرب ضعفا في معدل استهلاك المياه المعدنية الذي لا يتجاوز ثمانية لترات في السنة، مقابل 30 لترا للمواطن التونسي، و100 لتر للمواطن الإيطالي؛ وهو ما يبرهن في الوقت ذاته على أن السوق تتوفر على آفاق واعدة، خصوصا مع تزايد حجم استهلاك هذه المياه من لدن الطبقة المتوسطة.