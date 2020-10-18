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الرئيسية | مال وأعمال | رفض السلطات الإسبانية الوقود المغربي يهدد مقاولات بالغرامات

رفض السلطات الإسبانية الوقود المغربي يهدد مقاولات بالغرامات

رفض السلطات الإسبانية الوقود المغربي يهدد مقاولات بالغرامات
هسبريس – نور الدين إكجان
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 00:00

عقبة أخرى وضعتها السلطات الإسبانية في طريق تنقلات الشركات المصدرة لمختلف المنتوجات المغربية صوب القارة الأوروبية، وذلك بفرض غرامات مالية وضرائب على الشاحنات التي لم تعبئ الوقود داخل المجال الترابي الإسباني.

وتعتبر السلطات الإسبانية ملأ خزان الوقود بمائتي لتر من الغزوال بمثابة تهريب له، فيما يصر المهنيون على كون العديد من التنقلات لا تعتبر إسبانيا سوى بلد عبور صوب بلدان أوروبية عديدة، ومن غير المعقول أن تفرض على الشاحنات تعبئة الوقود بترابها.

ومنذ ما يقرب الأربعة أشهر من الزمن، عمدت السلطات الإسبانية إلى إحياء اتفاق ثنائي جمد لمدة ثلاثين سنة (وقع سنة 1992)، وهو ما جعل المقاولات المغربية، تضطر لدفع غرامات تتراوح بين 500 و700 يورو للمخالفة الواحدة.

ويشتكي أرباب المقاولات المغربية مما أسموه الحيف الكبير الذي يطالهم بسبب تفعيل هذا الاتفاق الثنائي المنسي، خصوصا وأن سياقات البلدين قد اختلفت، والمغرب أصبح رقما صعبا على مستوى تصدير كثير من المنتوجات الفلاحية.

ورغم وعود وزارة التجهيز والنقل المغربية، ما تزال أزمة الشاحنات المغربية مستمرة في ظل تجاهل إسباني كذلك، فيما لم يتأثر السائقون الإسبان بالاتفاقية، على اعتبار أنهم يستفيدون من تخفيضات مهنية، فضلا عن تعويضات عن الاستهلاك.

وقال عبد الحق النجار، نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، إن إحياء اتفاقية مثل هذه في الظروف الحالية لا يمكن فهمه سوى عبر ربطه بالعلاقات السياسية المغربية الإسبانية، موردا أن مشاكل سبتة ومليلية يدفع التجار ثمنها.

وأضاف النجار، في تصريح لجريدة هسبريس، أن استمرار الوضع بالشكل الراهن مهدد للصادرات المغربية، مشيرا إلى أن الغرامات والضرائب ستدفع المغاربة إلى توجيه المنتوجات نحو السوق الداخلية، وهي أقل وطأة على مستوى المصاريف.

ودخل أرباب محطات الوقود في المناطق الشمالية بدورهم على الخط عبر رسالة بعثوا بها إلى وزير التجهيز عبد القادر اعمارة، موردين أن الشاحنات المستخدمة في تصدير المنتوجات المغربية تبلغ سعة خزاناتها 1200 لتر من الوقود، مستغربين بالتالي أن تقدر السلطات الإسبانية 200 لتر تهريبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - جمال الأحد 18 أكتوبر 2020 - 00:18
الى متى غتبقاي يا بلادي كتسكتي و تصبري لهاد الدل و تخلي المغاربة يدلهم لي يسوا ولي مايسوا
المعاملة بالمثل أفضل هاد الناي مكيفهمو غير بالعين الحمرة باش نافعانا هاد اسبانيا كاع طلقو لمها المهاجرين يغرقوها من غدا تبدا طلب السماحة و تتربى
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27
2 - البوهالي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 00:19
اسبليون الله ايعمر ليهم الدار اكلينا واشربنا امعاهم اوحتا كلمت العيب ما خرجاتش من عندهوم اللولين. ياك شهراين واحنا سادين اعليهم الحدود اوهما ما ابغاوش ايسدو اعلينا حتا امنين عرفونا ما حالينش عاد قالوا المعاملة بالمثل.اشنوا كنتوا كننتضروا منهم راه هادشي غير البداية اومازال المشاكيل غادي تتفاقم الى ابقينا سادين الحدود.انسيت واحد الحاجة انا دابا ما ابغاتش اتفهملي هاديك القضية انتاع الى ابغيتي تمشي لاسبانيا بالسيارة خاصك تمشي حتا لسات ففرانسا عاد تهبط لاسبانيا واش كيبان ليكم هادشي معقول او انا اللي احمق.
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2
3 - محمد الأحد 18 أكتوبر 2020 - 00:20
المغرب ليس رقما صعبا، المغرب يبقى بلد من بلدان العالم الثالث، رغم كميات المواد المصدرة لا ينتفع بها الإنسان المغربي، لأن الشركات المصدرة فرنسية وكفى كلام
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9
4 - Badr الأحد 18 أكتوبر 2020 - 00:26
هذا حق إقتصادي للملكة الإسبانية، بلد الإنسانية والعدل والمساواة وكذا القانون!
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6
5 - Adam b الأحد 18 أكتوبر 2020 - 00:28
اسبانيا تستفزنا باحتلال سبتة ومليلية وتتبجح علينا بالديموقراطية ولا يهمها حقوق الإنسان ولا تبالي بالجوار وكأن الدنيا لا تدور وأن الأحوال لا تتغير مع العلم أن التاريخ قد يتكرر وان الجغرافيا وحدها لا تتغير ومن الاجدر لها أن تتعاون
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-4
6 - karim الأحد 18 أكتوبر 2020 - 00:30
يجب فرض التاشيرة على الاسبان لدخولهم الى المغرب , كرد فعل والمغرب ليس بغابة يدخله كل من شاء,
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0
7 - Mohamed الأحد 18 أكتوبر 2020 - 00:30
خاص المغرب واسبانيا يجلسوا فطاولة وحدة ويحلوا مشاكلهم. العلاقات بين البلدين في تدهور مستمر. ولحد الان ماعرفناش سبب هاد التدهور المفاجئ اللي جا فزمن كورونا.

شيواحد يشرحنا شنو طرا بين هاد الجوج؟
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4
8 - ممتهن التهريب المعيشي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 00:31
انتظروا الاسواء من الاسبان لقد اتخدت الدولة قرارات غير صاءبة في حق سكان سبتة ومليلية وفي حق فقراء المغرب وارامل المغرب وبالاخص فقراء الشمال من سدي قاسم حتى وازان كثيرون هم من تضرروا من اغلاق المعابر بدون اعطاء حلول
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3
9 - طارق الأحد 18 أكتوبر 2020 - 00:39
مول التعليق 1 تقول شاعر او طبال او مغني....المعاملة بالمثل راه اسبانيا ليدارتها.....كيما المغرب قطع الماء و الضو على التجارة الاسبانية في سبتة و مليلية...اسبانيا ماغتخافش و ترعد من المغرب حيث خافت منو....هدي حرب اقتصادية و المخير ليعندو يجبدو او يرجع اللور...باركة من الثمثال الخاوي ...الامم وصلو للقدام بالسكات و المعقول ماشي بالجهل و التطبال.
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-1
10 - عبدالصمد الأندلس الأحد 18 أكتوبر 2020 - 00:48
على المغرب توسيع وتقوية الربط البحري بين الناضور وجنوب فرنسا وتطوير السفن لتشغيلها بالطاقة الشمسية ويعمل على عزل إسبانيا في معاملاته مع باقي الدول الأوروبية لأنها دولة تحتل أرض مغربية.
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