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الرئيسية | مال وأعمال | قيمة الدرهم المغربي ترتفع مقابل اليورو والدولار

قيمة الدرهم المغربي ترتفع مقابل اليورو والدولار

قيمة الدرهم المغربي ترتفع مقابل اليورو والدولار
هسبريس من الرباط
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 14:30

أورد بنك المغرب أن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0,62 في المائة مقابل اليورو، وبنسبة 0,45 في المائة أمام الدولار، وذلك خلال الفترة بين 8 و14 أكتوبر الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية بلغت يوم 9 أكتوبر 294,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 23,3 في المائة على أساس سنوي.

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