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الرئيسية | مال وأعمال | "بنك المغرب" يضخ ملايير الدراهم ضمن تسبيقات

"بنك المغرب" يضخ ملايير الدراهم ضمن تسبيقات

"بنك المغرب" يضخ ملايير الدراهم ضمن تسبيقات
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 08:35

ضخ بنك المغرب من 8 إلى 14 أكتوبر ما مجموعه 102,1 مليار درهم، منها 37.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و30,6 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و28,7 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4,9 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ 7.4 مليارات درهم، وبلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 39.6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 14 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 15 أكتوبر).

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