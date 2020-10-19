تسجيل ارتفاع في مؤشرات بورصة الدار البيضاء

هسبريس من الرباط

أفادت المذكرة الأسبوعية لبنك المغرب بأن مؤشر "مازي" سجل ارتفاعا بـ 1.8، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 14.7 في المئة.

ويعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ"الأىناك" بـ3.5 في المئة، و"البناء ومواد البناء" بنسبة 2,7 في المئة، و"المعادن" بـ3.6 في المئة، في مقابل انخفاض مؤشرات "الاتصالات" و"التأمينات" بـ 0.1 في المائة و0.6 في المئة على التوالي.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 667.7 مليون درهم مقابل 2 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 133.5 مليون درهم مقابل 67.6 مليون درهم الأسبوع الذي قبله.