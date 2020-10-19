انخفاض الأسعار يرفع الإقبال على الأسماك في الأسواق الشعبية

هسبريس من الدار البيضاء

ساهم الانخفاض النسبي لأسعار الأسماك في أسواق مدينة الدار البيضاء في تشجيع المستهلكين على اقتنائها، خاصة "الأسماك الشعبية"، التي يدخل في خانتها السردين و"الشرن".

وتراوحت أسعار السردين ما بين 7 و10 دراهم، بينما تراوحت أسعار "الشرن" ما بين 10 و12 درهما للكيلوغرام الواحد.

في حين تراوحت أسعار "الميرلا" ما بين 35 و40 درهما، بينما استقرت أثمنة سمك "حرتوكة"، الذي يقبل عليه المواطنون خلال هذا الفصل المتقلب، في مستوى يتراوح بين 25 و35 درهما.

وساهم دخول الأسواق الممتازة حلبة المنافسة، منذ بداية تفشي "كوفيد- 19"، في توفير كميات كبيرة من الأسماك وبأسعار معقولة، مقارنة بالقنوات التقليدية للتسويق عبر الأسواق التي يسيطر على جزء منها الوسطاء والمضاربون.

وشرعت الأسواق الممتازة بمدينة الدار البيضاء في تقديم خدمات إضافية لعشاق الأسماك الطرية، من خلال وضع آلات لفرم لحوم السردين، على غرار ما يقوم بها باعة الأسماك في الأحياء الشعبية، إضافة إلى خدمات التقطيع وفق الطلب.

ويتراوح متوسط استهلاك المواطن المغربي من السمك ما بين 10 و12 كيلوغراما في السنة، حيث إن معدل استهلاك الأسر المغربية من المنتجات البحرية ينتقل من مرتين في الأسبوع في الأوقات العادية.