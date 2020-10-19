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كُتّاب وآراء
عدد زبناء "اتصالات المغرب" يرتفع على الصعيد الوطني ودول إفريقيا
ارتفع عدد المشتركين في خدمات مجموعة اتصالات المغرب، بدول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى والمغرب، بنسبة 4.3 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بعد أن انتقل عدد زبناء المجموعة إلى ما يزيد عن 70.2 مليون مشترك.
وبلغ رقم معاملات المجموعة ما يربو عن 27.49 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين يناير ونهاية شتنبر من العام الجاري، مقابل 27.3 مليارات درهم في نفس الفترة من سنة 2019، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 0.7 في المائة.
عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، قال: "في ظل الأزمة الصحية التي يمر منها العالم، إلى جانب احتدام المنافسة بشكل متزايد، أثبتت استراتيجية تنويع وتوسيع الاستثمارات على الصعيد الافريقي، التي تبنتها اتصالات المغرب منذ سنوات، عن نجاعتها ونجاحها، وهو ما يتضح من المؤشرات المالية التي حققتها المجموعة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري".
وأضاف أحيزون: "أبانت اتصالات المغرب على قدرات عالية للتأقلم مع الإكراهات التي فرضتها التبعات السلبية لتفشي الجائحة، من خلال وضعها مخططات للتحكم في الكلفة وتثمين الاستثمارات، حيث واصلت المجموعة تحديث بنياتها التحتية وتجهيزاتها التكنولوجية، سعيا لمواصلة تقديم خدمات بالجودة العالية المعهودة".
وأعلنت مجموعة اتصالات المغرب تسجيل مجموعة من المؤشرات الإيجابية، حيث حققت انتعاشا في عائدات خدمات الاتصالات والبيانات نتيجة زيادة عدد المشتركين التابعين لها في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 7.3 في المائة، وبنسبة 6.7 في المائة ضمن مشتركي الهاتف الثابت في المغرب.