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الرئيسية | مال وأعمال | "قانون مالية 2021" يتوخى إحداث قرابة 40 ألف وظيفة بالمغرب

"قانون مالية 2021" يتوخى إحداث قرابة 40 ألف وظيفة بالمغرب

"قانون مالية 2021" يتوخى إحداث قرابة 40 ألف وظيفة بالمغرب
هسبريس - يوسف لخضر
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:30

تعتزم حكومة سعد الدين العثماني إحداث 39.453 منصباً مالياً برسم سنة 2021؛ ضمنها حوالي 17 ألف منصب مُخصص للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وسيتم تخصيص 15 ألف منصب مالي لتوظيف أساتذة لدى الأكاديميات، و2000 منصب خاص لتوظيف أطر الدعم البيداغوجي والإداري على مستوى المؤسسات المدرسية.

وحسب تفاصيل مشروع قانون مالية 2021، الذي صادقت عليه الحكومة ويُعرض الأسبوع الجاري على البرلمان، سيتم إحداث 19.956 منصبا ماليا موزعا على مختلف الوزارات والمؤسسات.

كما سيجري إحداث 1547 منصبا ماليا إضافيا لفائدة وزارة الداخلية مخصصا للموظفين المنتسبين إلى ميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم تحويلهم ابتداءً من فاتح يناير 2021 في إطار عملية إعادة توزيع لفائدة مصالح الإدارات الترابية، تطبيقاً لمقتضيات المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

وخصص مشروع قانون المالية أيضاً 700 منصب مالي إضافي لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، حيث سيتم توظيفهم عبر مباريات كأساتذة مساعدين، على أساس أن يتم حذف مناصبهم السابقة.

ويتضمن مشروع القانون المالي الجديد أيضاً 250 منصباً مالياً لفائدة رئيس الحكومة سيتم توزيعها على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات؛ منها 200 مُخصص لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - mansour الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:39
ما دمتم هناك فهاذه الصورة غنية عن كل تعليق. بكل بساطة ستبقى الحالة كما هي عليه.
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2 - محمد الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:55
هده الحملة الانتخابية هل عندكم الوجه . لم يبقى في الحكومة السيد العثماني سوى ثلاث الوزارء من الحزب لبعدالة والننمية الم يتم طرد اغلية الوزاء من الحزب الحاكم . المصيبة الكبرى ان السيد البوليف وزير سابقا في الحكومة حالية يريد ان يكون العمدة لمدينة طنجة الم يكفيه طرده من تعديل الوزاري الاخير فشل في مهمة الوزير ويريد المنصب العمدة وهو المنصب فيه المسؤوليات كبير جدا . اتقوا الله . مكانك يا السيد بوليف ان تكون استادا في الجامعة انت تحب القراءة والمطالعة وحصل كمية اكبر من الشواهد الدكتورة وليس السياسة . اترك السياسة للسياسيين .
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0
3 - دكتور معطل منذ 2018 الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 17:57
اللهم ياربي أنت الله الذي لاإله إلا أنت إنصرنا على من ابتدع هذا القرار الظالم توظيف الموظف و ترك الدكتور المعطل الذي أفنى حياتة في العلم وفي الأخير يتم تهميشه نناشد جلالة الملك بالتذخل العاجل لحل هذه الكارثة بمعنى الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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