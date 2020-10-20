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الرئيسية | مال وأعمال | اتفاق يضع عربات كهربائية في خدمة "بريد المغرب"

اتفاق يضع عربات كهربائية في خدمة "بريد المغرب"

اتفاق يضع عربات كهربائية في خدمة "بريد المغرب"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 10:32

تم عقد اتفاق بين "بريد المغرب" ومجموعة PSA، بحضور مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، لتطوير نسخة خاصة من "225 Citroën Ami – 100% ëlectric"، تم تصنيعها بمصنع القنيطرة وستُخصص لشبكة توزيع البريد والطرود عبر مختلف ربوع المغرب.

وقد أكد مولاي حفيظ العلمي أن "Citroën Ami – 100% ëlectric" تعتبر خطوة أولى لصناعة التنقل الكهربائي الحضري بالمغرب، وتندرج في إطار رؤية المملكة الرامية إلى تطوير صناعة ذات قيمة مضافة عالية يَحكُمها مبدأ التنمية المستدامة"، مضيفا أن "هذا الاتفاق يجسد السياسة الحكومية التي تجعل من الطلب العمومي رافعة لتطوير المنظومات الصناعية المحدثة لفرص الشغل والمطورة للصادرات".

وصرح سمير شرفان، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة PSA لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بأن "Citroën Ami – 100% ëlectric"، التي هي ثمرة للتعاون بين الفرق المركزية والمغربية لمجموعة PSA العاملة في التصميم والهندسة والمشتريات والإنتاج، تعتبر لَبِنَة أخرى تنضاف إلى صرح مجموعة PSA في المملكة وبمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتقترح سيتروين – كشركة غنية بأزيد من قرن من التاريخ والسيارات المبتكرة - مع طرازها "Citroën Ami – 100% ëlectric" مبادرة لتنقل حضري مبتكر في متناول الجميع.

ويعتبر هذا النموذج، وفق بلاغ مشترك، حلّاً لتنقل فردي يسمح بالتحرك بطريقة آمنة في جسم مغلق منيع، كهربائي مائة في المائة ومدمج. وقد تم تصميم هذا الطراز الصديق للبيئة لتيسير استعماله اليومي، حيث يتوفر على استقلالية تصل إلى 75 كيلومترا وسرعة تبلغ 45 كيلومترا في الساعة، وشحنه التام يتم خلال مدة ثلاث ساعات عبر مقبس كهربائي منزلي قياسي.

وأورد أحمد أمين بنجلون، المدير العام لمجموعة "بريد المغرب"، أنه "مع هذه العملية الأولى المبتكرة لتشغيل 225 وحدة كهربائية (ذات أربع عجلات) التي صُمّمت خصيصا لتوزيع البريد والطرود، من طرف سُعاة البريد، بالمناطق العمرانية للمملكة؛ فمجموعة "بريد المغرب" تتعهد، في إطار مخططها التنموي المستدام، بتجسيد تطلعاتها على مستوى تقليص بصمتها البيئية من أجل تنقل نظيف ومستدام".

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