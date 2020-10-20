اتفاقية توسّع مجال الاستثمارات السياحية بالمغرب

هسبريس من مراكش

أعلنت شركة "مضائف"، الفرع السياحي التابع لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، ومجموعة "كلوب ميد"، العاملة في مجال الاستثمار السياحي في المغرب، عن توقيع مذكرة تفاهم في مراكش بشأن توسيع استثماراتهما بالمغرب.

وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية، ضخ غلاف استثماري تصل قيمته إلى 274 مليون درهم في برنامج توسيع يشمل مائة غرفة إضافية، وبناء مسبح ترفيهي كبير ونادي للأطفال، مع تجديد المنطقة الخاصة بالخدمات الترفيهية الصحية.

ويأتي توقيع اتفاقية التفاهم بين "كلوب ميد" و"مضائف" بعد نقاشات دامت 3 سنوات، أساسها رغبة الأطراف الموقعة على الاستفادة من قصة نجاح افتتاح منتجع "كلوب ميد بالموري مراكش" سنة 2004.

وقال عبد اللطيف زغنون، المدير العام لـ"CDG": "تجد مجموعتنا نفسها عبر هذه الشراكة الجديدة مع كلوب ميد في طليعة دعم تطبيق التعليمات الملكية السامية، من خلال إحياء وتنشيط قطاع السياحة الذي تأثر بشكل كبير بسبب تداعيات الأزمة التي نمر منها".

وأضاف خلال هذا اللقاء المنظم بمدينة مراكش أن" الاتفاق يبرهن على الالتزام القوي الذي يوليه صندوق الإيداع والتدبير لقطاع السياحة ومساهمته النشطة في إنعاش هذا القطاع الاستراتيجي من الاقتصاد المغربي".

وصرخ مامون لحليمي، المدير العام لـ"مضائف"، قائلا: "نجدد من خلال شراكتنا مع كلوب ميد التأكيد على التزامنا بالاستثمار الفندقي في المغرب، مع المساهمة في تعزيز وتطوير هذا القطاع، وذلك بغض النظر عن تداعيات الوضع الاقتصادي الحالي الذي يرخي بظلاله على صناعة السياحة".

وأضاف أن "هذا الاستثمار الجديد من طرف مضائف يندرج على وجه الخصوص في إطار استراتيجية محفظتنا الاستثمارية الهادفة إلى زيادة مشاريعنا والقيمة المضافة لتدخلنا في هذا القطاع".

وقال رئيس "كلوب ميد" هنري جيسكار ديستان إن "كلوب ميد يؤكد التزامه تجاه المغرب من خلال مذكرة التفاهم التي يسرنا أن نوقع عليها اليوم مع مجموعة CDG وفرعها السياحي مضائف"، موردا أن "الاستثمارات المحققة لمنتجع ياسمينة وبالموري الفاخرين، بالإضافة إلى مساحة المجموعة الحصرية رياض بمراكش، ستتيح تلبية توقعات العائلات والأزواج النشطين".

وأضاف جيسكار ديستان قائلا: "في الوقت الذي يمر فيه قطاع السياحة بفترة صعبة، فإن هذا التوقيع يرمز إلى رغبتنا المشتركة في المضي قدما، عبر تعزيز الروابط الوثيقة التي قمنا بتشكيلها لأكثر من خمسين سنة والمساهمة في الإشعاع الدولي للمغرب من خلال مكانتنا كمجموعة رائدة عالميا في المنتجعات الفاخرة الشاملة".

وتعتزم المجموعة السياحية افتتاح "كلوب ميد الصويرة" مع حلول سنة 2024، وسيضم 350 غرفة، منها فضاء موجه حصريا لمجموعة "ميد كلوب"، على أن يستقبل المنتجع السياحي زبناءه من العائلات والأزواج النشطين على طول أيام السنة، وسيكون مندمجا بشكل كامل مع محيطه، مما يوفر تجربة سياحية عالية الجودة تمزج ما بين التراث الطبيعي والتاريخي والثقافي الاستثنائي، والترفيه للعائلات، فضلا عن مجموعة واسعة ومتنوعة من الرياضات البحرية.

وسيمثل "كلوب ميد الصويرة" الملتزم بتعزيز الأصالة الاجتماعية والثقافية التي تمتاز بها الجهة، المرحلة الثانية من مسار مراكش-الصويرة للزبناء العالميين للنادي، وتعمل المجموعة في الوقت الراهن على دراسة وجهات أخرى، تحديدا نواحي مدينة أكادير، بالقرب من شبيكة، من أجل زيادة عرضها بمسارات ستظل راسخة في الأذهان عن طريق اكتشاف ثروات المغرب.

يشار إلى أن هذا اللقاء عرف حضور كل من أندري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، ونادية العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكريم قاسي الحلو، والي جهة مراكش-أسفي، إلى جانب مسؤولين آخرين.