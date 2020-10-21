"إنوي" تعرض برنامجا لتشجيع المقاولات الصاعدة

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة إنوي أنها أطلقت برنامجا تلفزيا لتشجيع المشاريع الخاصة بالمقاولات الناشئة، بشراكة مع القناة الثانية، سيتيح للشباب المغربي الظفر بفرصة تمويل مشاريعه المبتكرة.

وقرر الشريكان إطلاق اسم "شكون غادي يستثمر في مشروعي؟" على أول برنامج مغاربي يضع وجها لوجه المقاولات الناشئة والمستثمرين، ومن شأنه أن يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي الجديد ودعم نمو المقاولات الناشئة المغربية.

وباعتباره فرصة حقيقية للتعريف بالمقاولات الناشئة وتمويلها وتأطير حس المقاولة لدى الشباب، يعد "شكون غادي يستثمر في مشروعي؟" برنامجا شاملا يعتمد على مفهوم بسيط، حيث يسمح خلال كل برايم بلقاء بين مؤسسي المقاولات الناشئة و5 مستثمرين مغاربة من القطاع الخاص "Business Angels"، الذين يجسدون الديناميكية والإبداع والنجاح المغربي.

وسيمنح هؤلاء المستثمرون فرصة للمواهب الشابة، وسيكونون على استعداد لاستثمار المال والوقت والمهارات من أجل المقاولات الناشئة الواعدة. ويمكن للمتقدمين أيضا الاعتماد على دعم صندوق الضمان المركزي (CCG) بوصفه شريكا في الاستثمار، ووكالة التنمية الرقمية (ADD)، والفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ (APEBI).

وسيتم بث إجمالي 6 برايمات من برنامج "شكون غادي يستثمر في مشروعي؟" على القناة الثانية، من 24 نونبر إلى غاية 29 دجنبر. ومن المقرر أن يتم الكشف عن كواليس اختيار 24 مرشحا ومراحل تحضيرهم للبرايمات في العشرين من أكتوبر الجاري، وذلك من خلال كبسولات يومية تبث على القناة الثانية.

وستواكب إنوي هذا البرنامج الطموح من خلال سلسلة من المحتوى الرقمي المصمم خصيصا لهذه المناسبة، يبث على منصتها المخصصة للمقاولة "inwi innov"، حيث سيتم تقديم شهادات من مقاولين شباب ونصائح الخبراء، وكذلك أفضل الممارسات التي يجب اعتمادها من أجل ضمان نمو مستدام للمقاولة الناشئة.

ويستجيب برنامج "شكون غادي يستثمر في مشروعي؟"، الذي يقدمه مهدي بخاري، لأهم حاجيات المقاولين المغاربة الشباب، وهي التعريف بمقاولتهم الناشئة والحصول على التمويل والاستفادة من الدعم المصمم خصيصا من طرف مقاولين ناجحين. ويعكس هذا البرنامج التزام القناة الثانية، بصفتها وسيلة إعلام مواطنة ذات منفعة عامة، بمرافقة حاملي المشاريع وتعزيز منظومة المقاولة المغربية.

كما يمثل استمرارية للجهود التي تبذلها القناة الثانية من أجل زيادة الوعي بروح المقاولة لدى الشباب بالمغرب، فضلا عن تسليط الضوء على الأفكار المبتكرة والمشاريع الإبداعية ذات القيمة المضافة.

وحسب مسؤولي شركة "ونا"، فإن "شكون غادي يستثمر في مشروعي؟" يمثل استمرارا منطقيا لنهج إنوي كفاعل رئيسي في دعم المقاولة الرقمية والمبتكرة. وباعتباره مرافقا للتحول الرقمي للاقتصاد المغربي وإدماجه الرقمي، فإنه يواكب تطوير وتسويق المشاريع الرقمية المبتكرة والمستدامة من خلال الدعم العملي والمواكبة الاستراتيجية للمقاولين المغاربة.

وتزداد أهمية هذه المبادرة في السياق الحالي المرتبط بالأزمة الصحية، حيث تلعب التكنولوجيا الرقمية دورا رئيسا في مواجهة تداعيات "كوفيد-19".

وتدير إنوي، اليوم، منظومة مبدعة ومبتكرة لخدمة المقاولات والمقاولين. وقد تمت مواكبة أكثر من 1000 مقاول شاب من خلال برنامج "inwi innov"، بالإضافة إلى 50 شركة ناشئة استفادت من حلول إنوي لتنفيذ وإطلاق ابتكاراتها الرقمية في السوق. وتتم دراسة أكثر من 200 مشروع مبتكر كل سنة، في إطار برامج دعم الابتكار الرقمي لإنوي.

يشار إلى أن برنامج "شكون غادي يستثمر في مشروعي؟" هو اقتباس للبرنامج الياباني "Money Tigers"، الذي تم اقتباسه وبثه في أكثر من 40 بلدا، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا.