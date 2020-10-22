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الرئيسية | مال وأعمال | تحسن ثقة المستثمرين المغاربة رغم الوضع الوبائي

تحسن ثقة المستثمرين المغاربة رغم الوضع الوبائي

تحسن ثقة المستثمرين المغاربة رغم الوضع الوبائي
هسبريس - أمال كنين
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 11:15

قالت وكالة "أورو أفريكا" و"انسيتيك" إن "الشعور بالثقة في مجتمع الأعمال قد تحسّن، على الرغم من تدهور الوضع الوبائي بالمملكة".

وأفادت الوكالتان، ضمن مؤشر مناخ الأعمال المغربي، بأن ثقة المستثمرين تحسنت خلال الفصل الحالي من السنة، إذ حصل معدل 82.5 خلال الفصل الأخير؛ وهو تحسن ملحوظ مقارنة مع الفصل السابق، الذي حظيت فيه البلاد على معدل 40.8.

المؤشر ربع السنوي لمناخ الأعمال في المغرب يقدم تنقيطا من 0 إلى 200 نقطة، حيث إنه كلما ارتفع الرقم وابتعد عن الصفر كلما عبر ذلك عن ثقة زائدة بشأن أنشطتهم الحالية والمتوقعة.

وفيما يتعلق بمستويات ثقة المستثمرين المغاربة في مناخ الأعمال على مدى الأشهر الستة المقبلة، فإن النتيجة هي 82.8 في الربع الثالث من عام 2020 مقابل 58.6 في الربع الثاني من عام 2020.

وأوردت الوكالتان ضمن بلاغ لهما: "إذا كان التراجع التدريجي قد سمح بانتعاش النشاط، وإعادة استئناف الأنشطة بشكل أكثر بطأً مما كان متوقعًا، ولا تزال الشكوك قوية فيما يتعلق بتطور الوباء وتأثيره على التوقعات. كما ينتظر صناع القرار الاقتصادي التنفيذ الفعال لخطة التحفيز الحكومية".

يُذكر أنه بالنسبة لهذه الطبعة لمؤشر مناخ الأعمال، تم استجواب ما يقرب من 1200 رائد أعمال مغربي من مختلف الأحجام، ويمثلون 80 في المائة من قطاعات النشاط.

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