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كُتّاب وآراء
الحكومة تمدد فترة دعم "كمامات كورونا" ستة أشهر
أصدر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قراراً يقضي بتمديد التدابير المؤقتة المتخذة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية من فيروس "كورونا".
وفي ظل استمرار تفشي وباء "كوفيد 19" بالمغرب، قررت الحكومة تمديد التدابير المؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية لمدة ستة أشهر إضافية.
ويتعلق الأمر، حسب القرار الوزاري، بـ"الكمامات الواقية غير المنسوجة الموجهة إلى الاستعمالات غير الطبية التي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية (NM ST 21.5.200)".
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أصدر، في أبريل الماضي، قراراً يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية، في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد في المغرب والعالم.