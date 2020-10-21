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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تمدد فترة دعم "كمامات كورونا" ستة أشهر

الحكومة تمدد فترة دعم "كمامات كورونا" ستة أشهر

الحكومة تمدد فترة دعم "كمامات كورونا" ستة أشهر
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 17:50

أصدر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قراراً يقضي بتمديد التدابير المؤقتة المتخذة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية من فيروس "كورونا".

وفي ظل استمرار تفشي وباء "كوفيد 19" بالمغرب، قررت الحكومة تمديد التدابير المؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية لمدة ستة أشهر إضافية.

ويتعلق الأمر، حسب القرار الوزاري، بـ"الكمامات الواقية غير المنسوجة الموجهة إلى الاستعمالات غير الطبية التي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية (NM ST 21.5.200)".

وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أصدر، في أبريل الماضي، قراراً يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية، في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد في المغرب والعالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حقيقة الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:26
أكبر مرض هو هده الكمامة التي مند أستعمالنا لها انا شخصيا لم ارتح بل أن أنفي وحنجرتي دائما يؤليماني
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4
2 - fou الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:29
اصلا شكون باقي كيدير هاذ مكروب ديال كمامات نصف ريال توب احسن صبن و لبس
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4
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