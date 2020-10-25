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كُتّاب وآراء
الدرهم المغربي يرتفع بالدولار وينخفض أمام الأورو
كشف بنك المغرب أن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0,68 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وانخفضت بما يعادل 0,32 في المائة أمام الأورو، وذلك خلال الفترة ما بين 15 و21 أكتوبر الجاري.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال الفترة المذكورة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية بلغت يوم 16 أكتوبر الجاري 293,4 مليارات درهم، بانخفاض 0,4 في المائة من أسبوع إلى آخر وارتفاع بـ23 في المائة على أساس سنوي.