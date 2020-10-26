24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:12
|07:38
|13:16
|16:17
|18:45
|20:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ترقب موجة ثانية لكورونا يحفز دعوات إلى تشديد الوقاية في المدارس
- تهريب البشر يقلق حقوقيين في سبت أولاد النمة
- التوقف يثير استنكار فنانين وسط مطالب باستئناف الحياة الثقافية
- بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة
- نقابة تراسل وزير التربية حول الحركات الانتقالية
غلق البوليساريو الكركرات يشلّ شاحنات في موريتانيا وجنوب المغرب (5.00)
انتقاد مغاربة للحريات الدينية بفرنسا يعيد سجال الأقليات في المملكة (3.00)
الجيش المغربي يتأهب لحماية معبر الكركرات بعد فشل "المينورسو" (3.00)
المغرب يدين الإساءة للنبي ويرفض الهجوم على الدين الإسلامي (3.00)
هشام العلوي و"الإسلام الراديكالي".. قواسم مشتركة ضد النظام الملكي (3.00)
- غلق البوليساريو الكركرات يشلّ شاحنات في موريتانيا وجنوب المغرب - (131)
- بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة - (122)
- لأول مرة في تاريخه .. فريق نهضة بركان يُتوج بكأس الكونفدرالية - (107)
- المغرب يدين الإساءة للنبي ويرفض الهجوم على الدين الإسلامي - (88)
- الجيش المغربي يتأهب لحماية معبر الكركرات بعد فشل "المينورسو" - (86)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنك المغرب يضخ تسبيقات بحوالي 40 مليار درهم
ضخ بنك المغرب، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، ما مجموعه 103,7 مليارات درهم؛ منها 39,6 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام؛ بناء على طلب عروض.
الخطوة همت 30,6 مليارات درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و28,7 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4,9 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.
وعلى مستوى السوق البنكية، سجل البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أن حجم التداول اليومي بلغ 6,1 مليار درهم، وبلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.