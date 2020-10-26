بنك المغرب يضخ تسبيقات بحوالي 40 مليار درهم‎

هسبريس من الرباط

ضخ بنك المغرب، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، ما مجموعه 103,7 مليارات درهم؛ منها 39,6 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام؛ بناء على طلب عروض.

الخطوة همت 30,6 مليارات درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و28,7 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4,9 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أن حجم التداول اليومي بلغ 6,1 مليار درهم، وبلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.