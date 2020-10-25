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كُتّاب وآراء
مؤشر بورصة الدار البيضاء يواصل الأداء السلبي
أوردت المذكرة الأسبوعية لبنك المغرب بخصوص نشاط البورصة أن مؤشر "مازي" سجل انخفاضا بـ0,5 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 15,1 في المائة.
ويُعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى انخفاض المؤشرات القطاعية لـ"البنوك" بـ2,3 في المائة، و"الاتصالات" بنسبة 0,3 في المائة، و"المشروبات" بـ1,7 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت المؤشرات القطاعية لـ''المناجم" و"البرامج والخدمات المعلوماتية" بـ4,9 في المائة و3,1 في المائة على التوالي.
وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 334,8 ملايين درهم مقابل 667,7 ملايين درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما انتقل الحجم المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم من 133,5 ملايين درهم إلى 64,8 ملايين درهم.