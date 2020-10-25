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الرئيسية | مال وأعمال | مؤشر بورصة الدار البيضاء يواصل الأداء السلبي

مؤشر بورصة الدار البيضاء يواصل الأداء السلبي

مؤشر بورصة الدار البيضاء يواصل الأداء السلبي
هسبريس من الرباط
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 23:24

أوردت المذكرة الأسبوعية لبنك المغرب بخصوص نشاط البورصة أن مؤشر "مازي" سجل انخفاضا بـ0,5 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 15,1 في المائة.

ويُعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى انخفاض المؤشرات القطاعية لـ"البنوك" بـ2,3 في المائة، و"الاتصالات" بنسبة 0,3 في المائة، و"المشروبات" بـ1,7 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت المؤشرات القطاعية لـ''المناجم" و"البرامج والخدمات المعلوماتية" بـ4,9 في المائة و3,1 في المائة على التوالي.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 334,8 ملايين درهم مقابل 667,7 ملايين درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما انتقل الحجم المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم من 133,5 ملايين درهم إلى 64,8 ملايين درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Moroccan Financial Show الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 00:05
مزال لم تتضح الصورة لمازي ما وراء الحجر الصحي...باقي ترقب من طرف المستثمرين الكبار...
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