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الرئيسية | مال وأعمال | مندوبية التخطيط تعلن تراجع نمو القطاع السياحي‎

مندوبية التخطيط تعلن تراجع نمو القطاع السياحي‎

مندوبية التخطيط تعلن تراجع نمو القطاع السياحي‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 09:37

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع في وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي لنشاط القطاع السياحي بنسبة 5,9 في المائة عوض 6,2 في المائة المسجلة سنة 2018، وارتفاع في الاستهلاك الداخلي للسياحة بنسبة 5,7 في المائة عوض 5,4 في المائة.

وقالت المندوبية، ضمن مذكرة لها، إن قيمة الاستهلاك الداخلي للسياحة بلغت 138,3 مليارات درهم سنة 2019 عوض 130,8 مليارات سنة 2018، محققة بذلك ارتفاعا قدره 5,7 في المائة؛ وذلك نتيجة لارتفاع الاستهلاك الداخلي للسياحة المستقبلة بنسبة 4,8 في المائة عوض 5,9 في المائة سنة 2018 منتقلا من 89 مليار درهم سنة 2018 إلى 93,2 مليار سنة 2019، وللسياحة الداخلية والمصدرة بنسبة 7,6 في المائة عوض 4,4 في المائة منتقلا من 41,8 مليارات درهم سنة 2018 إلى 45 مليار سنة 2019.

وحسب المذكرة، انخفضت حصة الاستهلاك الداخلي للسياحة المستقبلة في الاستهلاك الداخلي للسياحة من 68 في المائة سنة 2018 إلى 67,4 في المائة 2019؛ في حين ارتفعت حصة استهلاك السياحة الداخلية والمصدرة من 32 في المائة سنة 2018 إلى 32,6 في المائة 2019.

وبلغ إنتاج القطاع السياحي 122,6 مليارات درهم سنة 2019 عوض 115,5 مليارات سنة 2018 مع معدل نمو بلغ 6,1 في المائة.

وحسب الوثيقة، انتقلت القيمة المضافة، من جهتها، من 61,6 مليارات درهم سنة 2018 إلى 65,8 مليارات خلال سنة 2019، مسجلة بذلك نموا قدره 6,8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وقالت المندوبية إنه أخذا بعين الاعتبار ارتفاع الضرائب صافية من الإعانات على المنتجات السياحية بنسبة 2,4 في المائة 2019، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي للسياحة بنسبة 5,9 في المائة عوض 6,2 في المائة السنة الماضية؛ فقد بلغ 81,4 مليارات درهم سنة 2019 عوض 76,9 مليارات خلال سنة 2018. وعرفت مساهمته في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي زيادة طفيفة بلغت 7,1 في المائة سنة 2019، بعد أن سجلت 6,9 في المائة من قبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الديبخشي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:01
مند عهد هذه الحكومة دئما نسمع تراجع النمو الاقتصادي والسياحي تراجع مؤشر التنمية تراجع مستوى التعليم تراجع الخدمات الصحية تراجع المستوى المعيشي المهم تراجع في شتى المجالات. وعندما نسمع عن الزيادات الزيادة في عدد مقاعد البرلمان الزيادة في الدين الخارجي الزيادة في الضريبة الزيادة في المحروقات الزيادة في المواد الاستهلاكية الزيادة في سن التقاعد الزيادة في الساعة القانونية ارتفاع نسبة البطالة والفقر والهشاشة ارتفاع نسبة الطلاق وكل ارتفاع تكون له انعكاسات سلبية على المجتمع وليس العكس
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