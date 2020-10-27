24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ارتداء الكمامات .. السلطات تفرض غرامات على 624543 شخصاً (5.00)

  2. آيت الطالب: قطاع الصحة يحتاج إلى 97 ألف إطار (5.00)

  3. هذه قصة تبديد 115 مليار درهم من "صندوق الضمان الاجتماعي" (5.00)

  4. فضل الدغرني على العربية (5.00)

  5. تأخّر دعم الوزارة يشتت شمل عائلات مربّيات التعليم الأولي العمومي (4.50)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | أداء الفروع الإفريقية ينعش نتائج اتصالات المغرب

أداء الفروع الإفريقية ينعش نتائج اتصالات المغرب

أداء الفروع الإفريقية ينعش نتائج اتصالات المغرب
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 09:30

على الرغم من السياق الصعب الذي اتسم بشكل خاص بآثار وباء كورونا المستجد والاضطرابات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مالي والأمطار الغزيرة في مناطق معينة، إلا أن الأنشطة الدولية لمجموعة اتصالات المغرب ما تزال تساهم في انتعاش أدائها المالي العام.

وسجلت إيرادات الفروع الإفريقية لاتصالات المغرب زيادة بنسبة 4.4 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وكشفت البيانات المالية الفصلية للفروع الإفريقية للمجموعة المغربية العاملة في قطاع الاتصالات أن أنشطة الهاتف النقال ساهمت بشكل كبير في تحقيق نتائج مالية إيجابية.

وبلغ الدخل التشغيلي قبل الاستهلاك والاستهلاك المعدل (EBITDA) للأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ما قيمته 5.39 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.7 في المائة، وارتفع معدل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2.1 في المائة.

ويعزى هذا الأداء بشكل أساسي إلى التحسن في معدل الهامش الإجمالي والجهود المستمرة لتحسين تكاليف التشغيل، إضافة إلى تحسن الربح التشغيلي المعدل بنسبة 3.2 في المائة، لتصل إلى 2658 مليون درهم، مما يمثل تحسناً قدره 0.7 نقطة من معدل الهامش المعدل على أساس قابل للمقارنة.

وسجلت زيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستثمارات المثلى، حيث ارتفع صافي التدفق النقدي التشغيلي المعدل بنسبة 52 في المائة، ليصل إلى 4.16 مليار درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mohamed الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 09:39
مند انسحابي من الاشتراك مع هده الشركة و الانتقال الى الشركة البرتقالية أصبح كل شيئ جيد . سرعة أنترنات عالية ، جودة في العروض ، و احترام و تقدير للزبنائها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.