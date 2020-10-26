توقيع اتفاق نهائيٍ لاقتناء "بومباردييه المغرب"

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالمغرب أن شركة "بومباردييه" الكندية وشركة "سبريت آيروسيستمس" الأميركية وقعتا اتفاقاً نهائياً لاقتناء موقع بومباردييه بمدينة الدار البيضاء، سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 30 أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة إنها ظلت على اتصال "مستمر مع الشركة الأميركية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تفويت منسجم ومُنسَّق، وذلك على إثر القرار الاستراتيجي لشركة بومباردييه الرامي إلى إعادة تركيز أنشطتها على طائرات الأعمال".

وجاء في بلاغ صحافي لوزارة الصناعة، اليوم الاثنين، أن وزير الصناعة، مولاي حفيظ العلمي، نوه "بمجيء هذا الفاعل المرجعي الذي يعتزم الحفاظ على مصنع بومباردييه وتطويره"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "هذا التفويت يعكس مدى الثقة التي تحظى بها الوجهة المغربية لدى مستثمرين ذوي صيت عالمي".

وشهد موقع شركة "بومباردييه" بالدار البيضاء عملية توسعة رفعت مساحته الإجمالية من 10 آلاف متر مربع إلى 25 ألف متر مربع، ومن المقرر أن ينتقل عدد العاملين فيه من 350 إلى 850 شخصاً.

وتُعد "سبريت آيروسيستمس" شركةً رائدةً على المستوى العالمي في مجال تصنيع هياكل الطائرات المدنية والعسكرية، وتراهن على تطوير أنشطتها مع شركة "إيرباص"، ومواصلة خدمة شركة "بوينغ" وتعزيز بصمتها الصناعية انطلاقاً من موقع الدار البيضاء.