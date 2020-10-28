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الرئيسية | مال وأعمال | "كورونا" يخفض واردات منتجات التجميل والعطور

"كورونا" يخفض واردات منتجات التجميل والعطور

"كورونا" يخفض واردات منتجات التجميل والعطور
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 02:20

تراجعت واردات الشركات المغربية من مواد التجميل والعطور وحقائب اليد النسائية والإكسسوارات، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بمستويات قياسية قاربت 17 في المائة.

وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مصالح وزارة المالية عن تسجيل انخفاض كبير في قيمة واردات هذه المواد الموجهة لمحلات منتجات التجميل يقدر بنحو 500 مليون درهم دفعة واحدة، حيث انتقلت قيمتها الإجمالية من 2.8 مليارات درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير وشتنبر 2019 إلى أقل من 2.3 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الجاري.

وساهم تفشي فيروس كورونا، منذ بداية شهر مارس الماضي، في التأثير سلبا على الكميات المستوردة من هذه المنتجات، بسبب تأثر سلاسل الإنتاج والشحن واللوجيستيك، في ظل تراجع كبير للطلب داخل أوساط المستهلكين.

وبلغ إجمالي ما استوردته الشركات المغربية من العطور ومنتجات التجميل والإكسسوارات، في الشهور التسعة الأولى من سنة 2020، ما يقارب 1.59 مليار درهم، مقابل 1.71 مليار درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم.

وبلغت القيمة الإجمالية لواردات الشركات المغربية من منتجات الحقائب الجلدية والإكسسوارات النسائية، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، ما يناهز 686 مليون درهم، مقابل 1.1 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا بقيمة 414 مليون درهم دفعة واحدة.

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