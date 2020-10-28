رجل الأعمال أحمد بلحسن يفارق الحياة في باريس

هسبريس من الرباط

توفي الملياردير أحمد أمسروي بلحسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بلحسن" الاستثمارية، التي تتوفر على استثمارات صناعية وعقارية كبرى بمنطقة سوس، بالوسط الجنوبي الساحلي للمغرب.

وتوفي الملياردير، الذي كان يقود واحدة من أكبر المجموعات الاستثمارية الكبرى في المغرب، في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس، إثر صراع مع مرض عضال.

وقالت مصادر مقربة من أسرة المتوفى إن الراحل بلحسن نقل على وجه الاستعجال إلى غرفة العناية المركزة بمصحة خاصة في العاصمة الفرنسية، قبل أن يسلم روحه إلى بارئها، لتعلن أسرته عن وفاته رسميا اليوم الأربعاء.

ونجح الراحل في إنشاء مجموعة استثمارية كبرى، عاملة في مجالات الصناعات الغذائية وتحويل الأسماك وتكرير زيوت المائدة وزيت المائدة والمنتجات الذهنية الغذائية، إلى جانب الصناعات البلاستيكية والعقار.

وتمتلك مجموعة "بلحسن" مصانع تعبئة المشروبات الغازية الأمريكية بسوس وزيوت لوسرا وواد سوس، إلى جانب مجموعة من العلامات التجارية المحلية الاستهلاكية، التي توفر عروضها للسوقين المحلي والخارجية.

وكان أحمد أمسروي بلحسن، الذي توفي عن عمر يناهز 64 سنة، معروفا بمبادراته الخيرية في مدينة أكادير، وتكفله بمصاريف مجموعة من دور القرآن بمختلف مناطق سوس.