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الرئيسية | مال وأعمال | رجل الأعمال أحمد بلحسن يفارق الحياة في باريس

رجل الأعمال أحمد بلحسن يفارق الحياة في باريس

رجل الأعمال أحمد بلحسن يفارق الحياة في باريس
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 16:05

توفي الملياردير أحمد أمسروي بلحسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بلحسن" الاستثمارية، التي تتوفر على استثمارات صناعية وعقارية كبرى بمنطقة سوس، بالوسط الجنوبي الساحلي للمغرب.

وتوفي الملياردير، الذي كان يقود واحدة من أكبر المجموعات الاستثمارية الكبرى في المغرب، في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس، إثر صراع مع مرض عضال.

وقالت مصادر مقربة من أسرة المتوفى إن الراحل بلحسن نقل على وجه الاستعجال إلى غرفة العناية المركزة بمصحة خاصة في العاصمة الفرنسية، قبل أن يسلم روحه إلى بارئها، لتعلن أسرته عن وفاته رسميا اليوم الأربعاء.

ونجح الراحل في إنشاء مجموعة استثمارية كبرى، عاملة في مجالات الصناعات الغذائية وتحويل الأسماك وتكرير زيوت المائدة وزيت المائدة والمنتجات الذهنية الغذائية، إلى جانب الصناعات البلاستيكية والعقار.

وتمتلك مجموعة "بلحسن" مصانع تعبئة المشروبات الغازية الأمريكية بسوس وزيوت لوسرا وواد سوس، إلى جانب مجموعة من العلامات التجارية المحلية الاستهلاكية، التي توفر عروضها للسوقين المحلي والخارجية.

وكان أحمد أمسروي بلحسن، الذي توفي عن عمر يناهز 64 سنة، معروفا بمبادراته الخيرية في مدينة أكادير، وتكفله بمصاريف مجموعة من دور القرآن بمختلف مناطق سوس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - نورالدين الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 16:21
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته
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2 - عبدالحليم. القنيطري. العلامة الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 16:23
الله. يرحم. ان. لله. وان. اليه. راجعون.
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3 - كان رجل يحب الخير الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 16:29
والله بموت هذا الرجل رسالتي لاهل المال والاعمال الذين يجمعون ويكدسون الملايير
{لا تغركم الحياة الدنيا ولا يغركم الشيطان}
كل شئ
زوال
والدنيا والاموال لو دامت لغيرك لما وصلت اليك
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5
4 - فيصل بن الحسن الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 16:30
إنا لله وإنا إليه راجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
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5 - معلق الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 16:31
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والجمال الاكرام إنا لله وإنا إليه راجعون
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3
6 - allma الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 16:31
الله يرحمو ووسع عليه الجنة انشاء الله
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7 - مغربي 2018 الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 16:32
إنا لله وإنا إليه راجعون . تذكروا "يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم" . رحمه الله .
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8 - الماللا ينفع أمام الموت الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 16:33
المال و النجاح في الحياة
لا ينفع أمام الموت

الموت لا تفرق بين فقير وضعيف
وغني وسلطان و... ووزير ..

إنها ديمقراطية 100%

سعداتك يافاعل الخير
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9 - ayor الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 16:34
الله ارحمو .صراحتا عائلة بنلحسن كلهم كرماء ومن الخصال اللي فيهوم واللي مكيعرفوهاش الناس انهم يأكلون مع الخدم ديال الدار فنفس الطبلة ونفس الماكلة وكلهوم عندهم تأمين والخلصة . وفالعيد ضروري من الاضحية ديال كل خدام .... سعداتك يافاعل الخير
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10 - متضرر الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 16:37
وكان أحمد أمسروي بلحسن رحمه الله معروفا بمبادراته الخيرية في مدينة أكادير، وتكفله بمصاريف مجموعة من دور القرآن بمختلف مناطق سوس.
هذا ما سيجد أمامه غدا يوم الحساب.
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