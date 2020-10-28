24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:4013:1616:1518:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مدن صغيرة تشكو تأخر نتائج فحوصات "كوفيد-19" (5.00)

  2. موسم الزّيتون ينطلق في "جبالة" .. "خيرات الأرض" تبهج الفلاحين (5.00)

  3. شرطة مكناس تفكك شبكة لقرصنة الحسابات البنكية (5.00)

  4. عناصر لفهم معضلة المسلمين في السياق الغربي (4.67)

  5. استفادة 211 شخصا من خدمات "وحدة طبية متنقلة" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | تحديث البنية في مطار الداخلة بـ104 ملايين درهم

تحديث البنية في مطار الداخلة بـ104 ملايين درهم

تحديث البنية في مطار الداخلة بـ104 ملايين درهم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 17:20

أطلق المكتب الوطني للمطارات طلب عروض أثمان من أجل تأهيل البنية التحتية للطيران بمطار مدينة الداخلة، بقيمة تناهز 104 ملايين درهم.

وفي هذا الصدد، من المقرر أن تفتح أظرفة العروض يوم فاتح دجنبر المقبل لاختيار المقاولة التي ستقوم بهذه الأشغال.

ويروم هذا المشروع النهوض بمطار الداخلة، ليكون في المستوى المطلوب لمواكبة تطور السياحة نحو وجهات الأقاليم الجنوبية.

وحسب مُعطيات المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الداخلة خلال سنة 2019 ما مجموعه 257 ألفا و656 مسافراً، مقابل 203 آلاف و824 مسافرا خلال سنة 2018، بارتفاع بلغ نسبة 26.41 في المائة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمطار الداخلة، الذي شُيّد على مساحة 2600 متر مربع وشغل في دجنبر 2010، ما مجموعه 300 ألف مسافر. كما أن هذا المرفق مُجهز بمعدات وأجهزة تستجيب للمعايير والمواصفات في مجال السلامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.