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كُتّاب وآراء
تحديث البنية في مطار الداخلة بـ104 ملايين درهم
أطلق المكتب الوطني للمطارات طلب عروض أثمان من أجل تأهيل البنية التحتية للطيران بمطار مدينة الداخلة، بقيمة تناهز 104 ملايين درهم.
وفي هذا الصدد، من المقرر أن تفتح أظرفة العروض يوم فاتح دجنبر المقبل لاختيار المقاولة التي ستقوم بهذه الأشغال.
ويروم هذا المشروع النهوض بمطار الداخلة، ليكون في المستوى المطلوب لمواكبة تطور السياحة نحو وجهات الأقاليم الجنوبية.
وحسب مُعطيات المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الداخلة خلال سنة 2019 ما مجموعه 257 ألفا و656 مسافراً، مقابل 203 آلاف و824 مسافرا خلال سنة 2018، بارتفاع بلغ نسبة 26.41 في المائة.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمطار الداخلة، الذي شُيّد على مساحة 2600 متر مربع وشغل في دجنبر 2010، ما مجموعه 300 ألف مسافر. كما أن هذا المرفق مُجهز بمعدات وأجهزة تستجيب للمعايير والمواصفات في مجال السلامة.