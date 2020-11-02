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الرئيسية | مال وأعمال | اليابان تتخلى عن مصنع ببرشيد بسبب الإضراب

اليابان تتخلى عن مصنع ببرشيد بسبب الإضراب

اليابان تتخلى عن مصنع ببرشيد بسبب الإضراب
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:12

قررت إحدى الشركات الكبرى المختصة في صناعة الألياف الكهربائية للسيارات التراجع عن فتح مصنع جديد لها بمدينة برشيد، وذلك بسبب غضب الإدارة المركزية المتواجدة باليابان من الإضرابات عن العمل المتتالية لبعض العمال ومطلب الزيادة في الأجور.

وبحسب مصادر من داخل الشركة المختصة في "الكابلاج"، فقد صدرت تعليمات من الشركة الأم في اليابان بالتراجع عن كراء محل كبير كان سيخصص لمصنع ثان لها بعاصمة "حريز" يشغل ما يزيد عن ألفي شخص، إلى جانب عدد كبير من مناصب الشغل غير المباشرة، بعدما توالت في الفترة الأخيرة إضرابات العمال المنضوين في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للمطالبة بالزيادة في الأجور.

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية استغراب المسؤولين بالإدارة المركزية من مطالب هذه النقابة على الرغم من كون الشركة اعتمدت في يوليوز الماضي الزيادة في الأجور بنسبة 5 بالمائة التي سنتها الحكومة بموجب اتفاقها مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والمركزيات النقابية، وضمنها النقابة المذكورة.

ولفتت المصادر نفسها إلى كون النقابة المذكورة لم تراع الظروف التي يمر منها الاقتصاد العالمي والوطني بسبب تداعيات جائحة كورونا، معتبرة مطالبها غير واقعية ويصعب المصادقة عليها من طرف أي شركة.

وخلف قرار تخلي الشركة اليابانية الرائدة في صناعة "الكابلاج" عن فتح مصنع جديد لها غضبا في صفوف شباب مدينة برشيد والنواحي؛ إذ كان البعض منهم يراهن على الحصول على فرصة شغل في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسبب فيها فيروس كورونا.

واكتفت فاطمة الزهراء عاطيف، الكاتبة العامة للمكتب النقابي لعمال الشركة المذكورة، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالتصريح بأن هناك جلسات حوار ومفاوضات بين النقابة والشركة بوساطة من السلطات العاملية ببرشيد.

وقالت المسؤولة النقابية، في تصريح هاتفي مقتضب لهسبريس: "سيعقد لقاء صباح اليوم الاثنين مع عامل إقليم برشيد، يندرج في إطار التفاوض والحوار بين الأطراف المعنية".

ويعيد هذا الخلاف الدائر بين النقابة المذكورة والشركة القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى الواجهة، لكن هناك اختلافا كبيرا بين الطبقة العاملة وأرباب العمل حول مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة؛ إذ يرى فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب محاولة للحد من النزاعات من خلال عدد من الإجراءات، من بينها التفاوض والحوار الاجتماعي الداخلي، بينما ترفضه المركزيات النقابية وترى أنه "تكبيل لحق الإضراب من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية"، وأن مقتضياته "ستُجهز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - kamal الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:42
ان كنتم ستأتون اامغرب بهدف الاستغلال وامتصاص دماء الفقراء والاستفادة من الحوافز الضريبية.
فخيرا فعلتم حينما قررتم المغادرة
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2 - محمد أيت بريم الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:42
شتي النقابة أش تيجي من جهتها،ناس زمان قالو لي تخذمو طيعو،وهنتمو ضيعتو فرصة على أكثر من 1000عامل،كان غاذي يشتغل .أش ستفدتو دابا من الإضراب،الله يصاوب وخلاص هاذ شي لي غاذي نقولو،والواحد معمرو يتخذ شي قرار بلا مايفكر ومن الأحسن الواحد يبعد على النقابات في جميع القطاعات حينت إلا مخرجت على الواحد والله ماتنفعو،
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3 - أمين الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:43
تحية للنقابات اللي تتسهر على مصالح العمال. و دابا نوضو قلبو ل 2000 شخص على مناصب شغل الى كنتو قد فمكم قد ذراعكم
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4 - kamal الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:44
المستثمرون اليابانيون بإمكانهم الذهاب لأي دولة افريقية أخرى، كابلاي مهنة لا تتطلب مهارة عالية و سيجدون يد عاملة رخيصة و لا تطلب سوى فرصة في الشغل.
يجب الرفع من مستواكم التقني و العلمي و الحرص على التكوين المستمر إن أردتم التفاوض في زيادة أجور.
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5 - traites syndicalistes الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:46
Il faut absolument traduire en justice les syndicalistes qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Certains syndicats ont poussé plusieurs sociétés et multinationales à quitter le Maroc pour la Tunisie ou l'egypte. C'est malheureux
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6 - حميد الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:46
اكيد أن هذه النقابات العمالية لا يهمها لا مصلحة الوطن و لا العامل الذي يبحث عن لقمة العيش الكريم. نقابات عبارة عن اخطبوط ينخر الاقتصاد الوطني بإسم الأجير الذي لا حول ولا قوة له.
لك قلبي يا وطني و يا حسرتاه
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7 - محمدين الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:47
النقابات في المغرب لم تصل إلى النضج بحكم أن أغلبية القائمين عليها يعتبرون في عداد الأميين بسبب قصور تفكيرهم وعدم إلمامهم بالقوانين المنظمة لمختلف أصناف الموظفين والعمال والمهنيين كما أن عددا من الاحتجاجات التي يدفعون العمال للقيام بها تكون نتيجتها الطرد من العمل دون ضمانات من هذه النقابات التي تريد تسجيل نقاط أكثر من حرصها على ضمان حقوق هؤلاء العمال
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8 - مرشان الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:47
النقابات في المغرب بلاء ابتلي بها المغرب. معضم مسؤوليها لا يعرفون ماذا يجري خارج المغرب. فهيئا لهم لقد انتصروا بتفويت فرص شغل على شبابنا العاطل. وهنيئا لهم بنضالهم فخلدار الطبقة المسحوقة. تبا
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9 - مغربي الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:48
اغلاق يعني تشريد، يعني البطالة، يعني مشاكل اجتماعية، يعني هروب الاسثتمارات من المغرب، يعني العملة الصعبة دهبت، استمروا في اضراباتكم لعل النقابات ستؤدي لكم اجوركم الشهرية، او تبحث لكم عن عمل آخر، سياسة النقابات لا تجني الدولة من وراءها سوى التخلف والفوضى والاضراب والفساد ومشاكل اجتماعية، اتقوا الله فبهده الطرق يخاف المسثمر الدخول الى المغرب.
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10 - اوقفوا هذا العبت الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:49
النقابات خرجوا علر البلاد .اصحابها يقضون مصالحهم على ضهر الطبقة العاملة.
ايوا دابا خدموهم انتوما . اليابان ضحوا بمعمل تفاديا لتهراس الراسل .
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11 - ملاحظ الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:49
مرتزقة النقابات تسببوا في افلاس العديد من الشركات المنتجة الوطنية والان يحاولون نفس اللعبة مع شركة يابانية ، ولكن شتان مابين الشركات الوطنية التي استاسدوا عليها وفرضوا عليها الاتاوات والشركة الاجنبية التي لا تعرف الا الانتاج والانتاج فقط والا تدع الجمل بما حمل
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12 - موحى الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:50
وماذا ستقدم النقابة لهؤلاء العمال غير الكلام والوعود.
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13 - زر أدم نس تسوت أغونس الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:50
اليابان تظن أن الشعب الياباني مثل الشعب المغربي، لكن يكفي زيارة المغرب و رؤية أوضاعها لمعرفة شعبها، الشعب المغربي يريد شغلا لا يعمل فيه كثيرا و بأجر عالي جدا، الإنسان المغربي و لا أعمم كسول بطبعه يتحذث كثيرا و يعمل قليلا، و هذا ما يفاقم الأوضاع المزرية للمغرب، مادام المسؤولون هم من عامة الشعب فلا تنتظر تغييرا. اليابان بلغت ما بلغت بإرادة الشعب إد الشعب هو من ينتج المسوؤولين و المدراء و الرؤساء، الشعب المغربي ينتظر تغييرا من الحكام و المسؤوليين و يقظون أياما طوال في المقاهي و الكلام الفارغ. قال عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. و بدل راسك و أنا نبدل راسي، و المعلم يبدل راسوا و يخدم بكل ما أوتي من قو باش يبدل التلاميد ديالوا، و الأسرة تتبدل و تحاول تربي مزيان ولادها ... هكذا يتم التغيير ليس بإنتظار المسؤولين ...
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14 - Myhafid lbrini الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:52
الكل بدا يتدرع بكورونا لهضم حقوق العمال وطردهم أو التخفيض من أجورهم.......
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15 - حداوي مغربي مغربي الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:52
الظاهر ان هذه النقابة لا علم لها بعقلية الآسيويين و بالأخص اليابانيين الذين يربطون الأجرة بالجدية و المردودية في العمل...زيادة على الكفاءة
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16 - مواذن مغربي الاثنين 02 نونبر 2020 - 19:52
شوفو الاساتذة خريجو لافاك لنقبلات بهم حتا خدمة اش دارو لينا بالاضراب راه خاص قانون حازم للاضراب. نقابات ايضيعو هاد لبلاد بضصارة ديالهم
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