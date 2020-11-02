24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:11
|18:38
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لطيفة الگحوشي .. مغربية تشغل مقعدا في مجلس الشيوخ البلجيكي
- دراسة: "الأسبرين" يخفّف من أعراض "كوفيد-19"
- تنسيقية صحية تدعم إنصاف الممرضين والتقنيين في "تعويض الأخطار"
- سياسة الهجرة تُحرج ترامب قبل الانتخابات الرئاسية
- استهتار بالوباء .. حافلات عمومية تخرق تدابير الوقاية في البيضاء
استهتار بالوباء .. حافلات عمومية تخرق تدابير الوقاية في البيضاء (5.00)
بوصوف يضع سوء الفهم الكبير بين الإسلام والعلمانية تحت المجهر (5.00)
هل يستطيع الأمناء العامون للأحزاب دخول غمار الانتخابات المقبلة؟ (5.00)
وزارة العدل تكشف حصيلة العقوبات التأديبية في حق الهيأة القضائية (4.50)
- البوليساريو تستفز القوات المسلّحة .. المغاربة يطلبون تحركات رادعة - (147)
- "سلوكيات" غير أخلاقية تكشفُ تناقض خطاب قياديي العدالة والتنمية - (78)
- ماء العينين: المنتخبون يخضعون للوصاية الإدارية من الولاة والعمّال - (65)
- عودة الشّعبويين في المغرب .. بنكيران وشباط يرفعان حرارة الانتخابات - (62)
- النيابة تتابع البحري وابنة الداودي في حالة سراح - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اليابان تتخلى عن مصنع ببرشيد بسبب الإضراب
قررت إحدى الشركات الكبرى المختصة في صناعة الألياف الكهربائية للسيارات التراجع عن فتح مصنع جديد لها بمدينة برشيد، وذلك بسبب غضب الإدارة المركزية المتواجدة باليابان من الإضرابات عن العمل المتتالية لبعض العمال ومطلب الزيادة في الأجور.
وبحسب مصادر من داخل الشركة المختصة في "الكابلاج"، فقد صدرت تعليمات من الشركة الأم في اليابان بالتراجع عن كراء محل كبير كان سيخصص لمصنع ثان لها بعاصمة "حريز" يشغل ما يزيد عن ألفي شخص، إلى جانب عدد كبير من مناصب الشغل غير المباشرة، بعدما توالت في الفترة الأخيرة إضرابات العمال المنضوين في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للمطالبة بالزيادة في الأجور.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية استغراب المسؤولين بالإدارة المركزية من مطالب هذه النقابة على الرغم من كون الشركة اعتمدت في يوليوز الماضي الزيادة في الأجور بنسبة 5 بالمائة التي سنتها الحكومة بموجب اتفاقها مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والمركزيات النقابية، وضمنها النقابة المذكورة.
ولفتت المصادر نفسها إلى كون النقابة المذكورة لم تراع الظروف التي يمر منها الاقتصاد العالمي والوطني بسبب تداعيات جائحة كورونا، معتبرة مطالبها غير واقعية ويصعب المصادقة عليها من طرف أي شركة.
وخلف قرار تخلي الشركة اليابانية الرائدة في صناعة "الكابلاج" عن فتح مصنع جديد لها غضبا في صفوف شباب مدينة برشيد والنواحي؛ إذ كان البعض منهم يراهن على الحصول على فرصة شغل في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسبب فيها فيروس كورونا.
واكتفت فاطمة الزهراء عاطيف، الكاتبة العامة للمكتب النقابي لعمال الشركة المذكورة، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالتصريح بأن هناك جلسات حوار ومفاوضات بين النقابة والشركة بوساطة من السلطات العاملية ببرشيد.
وقالت المسؤولة النقابية، في تصريح هاتفي مقتضب لهسبريس: "سيعقد لقاء صباح اليوم الاثنين مع عامل إقليم برشيد، يندرج في إطار التفاوض والحوار بين الأطراف المعنية".
ويعيد هذا الخلاف الدائر بين النقابة المذكورة والشركة القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى الواجهة، لكن هناك اختلافا كبيرا بين الطبقة العاملة وأرباب العمل حول مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة؛ إذ يرى فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب محاولة للحد من النزاعات من خلال عدد من الإجراءات، من بينها التفاوض والحوار الاجتماعي الداخلي، بينما ترفضه المركزيات النقابية وترى أنه "تكبيل لحق الإضراب من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية"، وأن مقتضياته "ستُجهز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
فخيرا فعلتم حينما قررتم المغادرة
يجب الرفع من مستواكم التقني و العلمي و الحرص على التكوين المستمر إن أردتم التفاوض في زيادة أجور.
لك قلبي يا وطني و يا حسرتاه
ايوا دابا خدموهم انتوما . اليابان ضحوا بمعمل تفاديا لتهراس الراسل .