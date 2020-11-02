اليابان تتخلى عن مصنع ببرشيد بسبب الإضراب

هسبريس - عبد الإله شبل

قررت إحدى الشركات الكبرى المختصة في صناعة الألياف الكهربائية للسيارات التراجع عن فتح مصنع جديد لها بمدينة برشيد، وذلك بسبب غضب الإدارة المركزية المتواجدة باليابان من الإضرابات عن العمل المتتالية لبعض العمال ومطلب الزيادة في الأجور.

وبحسب مصادر من داخل الشركة المختصة في "الكابلاج"، فقد صدرت تعليمات من الشركة الأم في اليابان بالتراجع عن كراء محل كبير كان سيخصص لمصنع ثان لها بعاصمة "حريز" يشغل ما يزيد عن ألفي شخص، إلى جانب عدد كبير من مناصب الشغل غير المباشرة، بعدما توالت في الفترة الأخيرة إضرابات العمال المنضوين في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للمطالبة بالزيادة في الأجور.

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية استغراب المسؤولين بالإدارة المركزية من مطالب هذه النقابة على الرغم من كون الشركة اعتمدت في يوليوز الماضي الزيادة في الأجور بنسبة 5 بالمائة التي سنتها الحكومة بموجب اتفاقها مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والمركزيات النقابية، وضمنها النقابة المذكورة.

ولفتت المصادر نفسها إلى كون النقابة المذكورة لم تراع الظروف التي يمر منها الاقتصاد العالمي والوطني بسبب تداعيات جائحة كورونا، معتبرة مطالبها غير واقعية ويصعب المصادقة عليها من طرف أي شركة.

وخلف قرار تخلي الشركة اليابانية الرائدة في صناعة "الكابلاج" عن فتح مصنع جديد لها غضبا في صفوف شباب مدينة برشيد والنواحي؛ إذ كان البعض منهم يراهن على الحصول على فرصة شغل في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسبب فيها فيروس كورونا.

واكتفت فاطمة الزهراء عاطيف، الكاتبة العامة للمكتب النقابي لعمال الشركة المذكورة، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالتصريح بأن هناك جلسات حوار ومفاوضات بين النقابة والشركة بوساطة من السلطات العاملية ببرشيد.

وقالت المسؤولة النقابية، في تصريح هاتفي مقتضب لهسبريس: "سيعقد لقاء صباح اليوم الاثنين مع عامل إقليم برشيد، يندرج في إطار التفاوض والحوار بين الأطراف المعنية".

ويعيد هذا الخلاف الدائر بين النقابة المذكورة والشركة القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى الواجهة، لكن هناك اختلافا كبيرا بين الطبقة العاملة وأرباب العمل حول مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة؛ إذ يرى فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب محاولة للحد من النزاعات من خلال عدد من الإجراءات، من بينها التفاوض والحوار الاجتماعي الداخلي، بينما ترفضه المركزيات النقابية وترى أنه "تكبيل لحق الإضراب من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية"، وأن مقتضياته "ستُجهز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها".