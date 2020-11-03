"كورونا والجفاف" يخفضان تسويق منتجات فلاحية

هسبريس – محمد لديب

تراجعت كميات المنتجات الفلاحية الواردة على سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة ما بين يونيو وأكتوبر المنصرمين، بنسبة تراوحت ما بين 5 و10 في المائة، نتيجة عوامل اقتصادية ومناخية، حسب تأكيدات مسؤولين وتجار عاملين بالمرفق.

وكشفت بيانات موثقة حصلت عليها هسبريس تراجعا واضحا في مبيعات مجموعة من المنتجات الفلاحية التي تدخل ضمن خانة الأغذية التكميلية، نتيجة تأثر القوة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، بسبب التبعات السلبية المباشرة لتفشي فيروس كورونا على النسيج الاقتصادي الوطني.

مصدر مسؤول من مجلس المدينة، طلب عدم ذكر اسمه، أكد أن الجفاف وتراجع احتياطيات الفرش المائية بالمناطق الفلاحية أثرا بشكل كبير على كميات الخضر والفواكه التي ترد أسبوعيا على هذا المركز التجاري الضخم، الذي يزود جهة الدار البيضاء سطات ومجموعة من جهات المملكة بحاجياتها الغذائية، إذ تراجعت بنحو 2000 طن خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف المتحدث في تصريح لهسبريس: "سجل المسؤولون في سوق الجملة للخضر والفواكه تراجعا في عمليات تسويق فاكهة الرمان ومنتجات عديدة أخرى، بسبب الارتفاع النسبي لسعرها.

وتابع بأنه "تم تسجيل إقبال على شراء البرتقال بجميع أنواعه، الذي يبلغ سعر بيعه بالجملة ما بين 4 و6 دراهم، لكن بكميات تقل عن الكميات التي اعتاد المستهلكون اقتناءها في السنوات الماضية".

وأضاف المتحدث ذاته: "بشكل عام الكميات التي يتم تسويقها من الخضر والفواكه انخفضت بسبب مجموعة من العوامل، أهمها تأثيرات قلة المياه الزراعية، وتراجع القوة الشرائية بسبب تأثيرات كورونا على دخل المواطنين".