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الرئيسية | مال وأعمال | "فيتش" تغير التصنيف الائتماني لثلاثة أبناك مغربية

"فيتش" تغير التصنيف الائتماني لثلاثة أبناك مغربية

"فيتش" تغير التصنيف الائتماني لثلاثة أبناك مغربية
هسبريس من الرباط
الخميس 05 نونبر 2020 - 10:02

خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لكل من التجاري وفا بنك، وبنك إفريقيا، والقرض العقاري والسياحي (CIH).

ونقلت فيتش التصنيفات الافتراضية طويلة الأجل لمُصدر العملات الأجنبية والعملات المحلية إلى "BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة من "BB" مع نظرة مستقبلية سلبية.

كما قامت فيتش بتعديل طوابق تصنيف الدعم للبنوك الثلاثة إلى "BB" من "BB" إلى الأسفل، مع تأكيد تصنيفات الدعم عند "3".

وحسب الوكالة، "لا تتأثر التصنيفات الوطنية وتقييمات الجدوى بإجراء التصنيف هذا".

ويأتي هذا التحيين بعد أن خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف المغرب الائتماني إلى مستوى عالي المخاطر، وذلك بسبب تأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات أزمة فيروس كورونا غير المسبوقة.

وقامت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتينغ"، الأسبوع الماضي، بمراجعة تصنيف المغرب من أدنى درجة جديرة بالاستثمار عند (BBB-) إلى أعلى درجة مرتفعة المخاطر عند (BB+).

وأوضحت الوكالة الدولية أن هذا التخفيض يعكس التأثير الخطير لوباء فيروس كورونا على اقتصاد المغرب وماليته العمومية والخارجية، مشيرة إلى تراجع الإيرادات الضريبية وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل سيفاقم مديونية الدولة.

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