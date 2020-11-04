شركة "أوبو" تطلق "رينو 4" بنظام تشغيل متقدّم

هسبريس من الرباط

أصدرت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميا، نظام التشغيل الجديد ColorOS 11، الخاص بهواتفها، لتسجل نفسها كواحدة من أول شركات الهواتف الذكية التي تقترح تحديثا لنظام الآندرويد 11، لمختلف المستعملين في جميع بقاع العالم؛ فيما جرى تزويد الهاتف الذكي Reno4، الذي طرحته OPPO مؤخرا في السوق المغربية، بأحدث التقنيات من حيث الكاميرا والميزات التقنية.

دقّة التشخيص وأمان وخصوصية المستعملين

وأوضحت OPPO أن نظام التشغيل ColorOS 11 يوفّر مستوى غير مسبوق من إمكانية تشخيص واجهة المستخدم، لتمكين المستعملين من إطلاق العنان لخيالهم، وبالتالي تخصيص تجاربهم بالكامل. وأصبح بإمكان المستعملين، أساسا، ووفقا لرغباتهم، تشكيل شاشة عرض دائمة خاصة بهم، تتميز بـخلفية خاصة، بنوعية الخط والأيقونات والنغمات، كما يحسن هذا التحديث من الوضع المظلم لنظام "آندرويد"، عبر ثلاثة ألوان ومستويات التباين فيها.

وتزامنا مع ذلك، أشارت الشركة إلى أن ميزة OPPO Relax 2.0 تكفل للمستعملين خلق مزيج يميزهم وخاص بهم، من "الأصوات البيضاء"، مع تقديم مجموعة واسعة وغامرة من الأصوات القادمة من مختلف مدن العالم قاطبة.

وتم تزويد نظام التشغيل ColorOS 11 بمجموعة من المزايا القوية، التي تساعد على تعزيز النجاعة في العمل والحياة ككل. ومن بين هذه المزايا إمكانية الترجمة بثلاثة أصابع، المدعومة من Google Lens، والتي تعد نتاج أول شراكة بين OPPO ومحرك البحث العالمي Google. وتضطلع الميزة بالتقاط صورة للنص وترجمته بمجرد التقاط صورة للشاشة بواسطة حركة بسيطة من ثلاثة أصابع.

وأكّدت الشركة، في بلاغ لها، أن نظام التشغيل ColorOS 11 يدمج واجهة UI First 2.0، التي تزاوج بين المحرك الخاص بتقليص التفاوت الخاص بـOPPO ومعالج Quantum Animation، وهو ما يوسع من حجم ذاكرة الوصول العشوائي بنسبة 45%، ويحسن معدل الاستجابة بنسبة 32%، فضلا عن تردد الصور بنسبة 17%.

وفي الوقت نفسه، يمكن التحميل المسبق لتطبيق الذكاء الاصطناعي (IA)، من تعلم سلوك المستعمل لتحميل التطبيقات الأكثر استخدامًا مسبقًا، وبالتالي تقليل وقت التحميل. كما تمكن ميزة SuperTouch، وبشكل ذكي، من حصر تصورات وسيناريوهات الاستخدام وتحسن من سرعة الاستجابة باللمس، مع تعزيز سلاسة نظام التشغيل.

أحدث التقنيات في Reno4

من جهة أخرى، يقدم الهاتف الذكي Reon4 أساليب ممتعة وجديدة لمواكبة آخر الصيحات، بفضل تقنية التصوير المبتكرة لـOPPO. وتتميز الكاميرا الخلفية لـReno4 رباعية اللقطات بواقع 3+1، من خلال كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، وكاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا ماكرو صغيرة بدقة 2 ميغابيكسل، وكاميرا أحادية بدقة 2 ميغابيكسل؛ بينما الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل فتكفل التقاط صور شخصية "سيلفي" جد واضحة.

وأوضحت الشركة أنه جرى تجهيز كاميرات الهاتف الذكي Reno4 بأفضل التقنيات، التي تمكن من التقاط أفضل النسخ من اللقطات المصورة، مضيفة أنه "بالاعتماد على ميزة AI Color Portrait، تستطيع الكاميرات الأمامية والخلفية للهاتف الذكي Reno4 التقاط صور ومشاهد تصويرية (فيديو)، بحيث يبدو من خلالها فقط الشخص المحوري في الصورة بألوان طبيعية، بينما تأتي الخلفية باللونين الأسود والأبيض".

ويتشكل الفيديو أحادي اللون من ثلاثة أنواع من فلترات الفيديو، التي تضفي تأثيرا يشبه مقطع فيديو يؤرخ للنجاح، يطلي الأشياء المحورية في الصورة بالألوان الرئيسية المتمثلة في الأحمر والأخضر والأزرق (RVB)، بينما يظهر ما تبقى من عناصر الصورة بالأبيض والأسود.

ولا تقف مثالية Reno4 عند حد التقاط الصور الشخصية، يضيف البلاغ، "إذ يتجاوز ذلك إلى إتاحة إمكانية التقاط مشاهد تصويرية تؤرخ للحظات معينة بشكل بطيء، بالاعتماد على ميزةSmart Slow Motion، التي تمكن من تجميع 960 إطار صورة في الثانية الواحدة، بمعدل ips960. كما أن الهاتف الذكي يستطيع قراءة 960 إطارا في الثانية الواحدة بواقع يستحيل معه تفويت فرصة تأريخ وتوثيق كل اللحظات المهمة التي يقضيها المستعمل رفقة الأصدقاء أو العائلة.

ولجعل Reno4 هاتفا ذكيا قادرا على مواكبة شخصية وأسلوب الشباب الذين يخلقون آخر التقليعات، وكذا توفير كل مقومات العيش المريح التي يصعب الاستغناء عنها، تم تجهيز الهاتف الذكي بمستشعر ذكي مُحسن بالذكاء الاصطناعي (IA) لأداء وظائف مثل الوقاية الذكية من التجسس، والتحكم الذكي في مبرد الهواء (Smart AirControl) والتناوب الذكي (Smart Rotation)، والشاشة الذكية التي تعمل بشكل دائم (Smart Always-On Display) بما يؤهل الهاتف ليرتقي إلى مساعد شخصي.

وورد ضمن المصدر ذاته أنه بتقنية التصوير المبتكرة والمزايا العملية، المدعومة من هاتف ذكي يستطيع التكيف مع رغبات المستعملين، يأتي Reno4 بمعالج Qualcomm Snapdragon 720G، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيغابايت، وذاكرة حفظ بسعة 128 جيغابايت.

كما تم تزويد الهاتف الذكي ببطاريةVOOC Flash Charge 4.0 بقوة 30 وات وبطارية بقوة 4015 مللي أمبير في الساعة (4015 mAh)، وهو ما يمكن من شحن Reno4 بنسبة 50% في ظرف 20 دقيقة وشحنه بالكامل في ظرف 57 دقيقة. فضلا عن ذلك، يمكن نظام الاقتصاد في الطاقة القوي من دعم الهاتف الذكي Reno4، وجعله يعمل مدة أطول.

وتمكن المزايا الخاصة بنظام التشغيل OS الهواتف الذكية لـOPPO من التميز بين باقي العلامات التجارية، وتعزيز موقع OPPO، كرائد عالمي في صناعة الهواتف الذكية، خاصة ما يرتبط بابتكار التقنيات والصيحات التي تكفل للمستعملين خوض أفضل التجارب.

نظام التشغيل ColorOS:

وأوضحت الشركة أن ColorOS نظام تشغيل محمول، مصمم من قبل OPPO، بشكل متلائم مع "آندرويد"، وهو قابل للتشخيص بشكل فائق، وفعال وذكي وغني بمختلف المزايا، حيث يدعم هذا النظام عددا كبيرا من اللغات (أكثر من 80 لغة في المجموع)، من بينها الإنجليزية والهندية والماراتي والبنغالية والتايلاندية والأندونيسية... بواقع يقدر بـ370 مليون مستعمل حاليا في مختلف بقاع العالم.

يُشار إلى أن OPPO تعدّ علامة رائدة عالميا في إنتاج الأجهزة الذكية، وذلك منذ إعلانها عن أول هاتف ذكي "Smiley Face" في 2008. وتكثف OPPO جهودها من أجل خلق تناغم بين الرضا الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة، كما توفر لزبائنها تشكيلة واسعة من الهواتف الذكية تقودها سلسلة Find وReno.

وتعتمد OPPOعلى نظام التشغيل ColorOS، وتوفر مجموعة من الخدمات المرتبطة بشبكة الأنترنيت مثلOPPO Cloud وOPPO+.

وتسجلOPPO حضورها في 40 دولة وإقليما في العالم، عبر 6 معاهد للبحث و 4مراكز للبحث والتطوير، فضلا عن مركز عالمي للتصميم يتواجد في لندن. ويسخر 40 ألف مستخدم في OPPOجهودهم لابتكار تجارب جدية وإضفاء قيمة كبرى على حياة العديد من زبائن العلامة في مختلف بقاع العالم.