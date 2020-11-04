مجموعة الشعبي تفتتح مصنعا للورق بمدينة بركان

هسبريس من الدار البيضاء

افتتحت شركة الغرب للورق والكرتون (GPC)، العاملة في مجال التعبئة والتغليف في القطاعين الزراعي والصناعي وفرع شركة "يينا القابضة"، وحدة تصنيع جديدة في بركان، بغلاف مالي يصل إلى 50 مليون درهم.

ويمتد المصنع الجديد على مساحة تبلغ 7000 متر مربع، وهُو موجه خصيصا لتجميع صناديق المنتجات الزراعية في الجهة الشرقية، وتصنيع الورق والكرتون المُقوى المُموج، ويُمثل خطوة إضافية في إستراتيجية نمو شركة الغرب للورق والكرتون.

وتساهم الوحدة الجديدة في دعم تنمية قطاع الحوامض والصناعة المستقرة في الجهة، فضلا عن تعزيز ريادة شركة (GPC) في قطاع تصنيع الورق والكرتون المقوى المموج، وتعميق الدعم المستمر والدائم لمخطط تسريع التنمية الصناعية، ومخطط المغرب الأخضر.

وقال منير الباري، المدير العام لشركة الغرب للورق والكرتون: "سيدعم مصنعنا الجديد الذي تم فتحه يوم الاثنين 2 نونبر في مدينة بركان نمو وتطوير قطاع الحوامض في الجهة الشرقية؛ ذلك أن حضور شركة (GPC) في الجهة سيحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للصناعيين الذين سيتم تزويدهم بالورق والكرتون الذي يتم تسويقه في عين المكان".