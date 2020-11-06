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توقعات بنمو التمويل الإسلامي في المغرب وإفريقيا

توقعات بنمو التمويل الإسلامي في المغرب وإفريقيا
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 06 نونبر 2020 - 06:40

توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن يعرف التمويل الإسلامي نموا في المغرب والقارة الإفريقية ككل، إضافة إلى نمو في الصكوك والسندات الإسلامية.

وضمن تقرير حديث لها، قالت الوكالة إن نمو التمويل الإسلامي في إفريقيا سيشمل زيادة ملحوظة في الأصول المصرفية عبر القارة.

وأوردت "موديز" أن السودان وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسنغال دول ستقود النمو في إفريقيا جنوب الصحراء، في حين ستقود مصر والمغرب النمو في شمال إفريقيا بسبب عدد السكان المسلمين الكبير، إلى جانب الهياكل التنظيمية والإشرافية القائمة والمتطورة بسرعة.

ورصدت الوكالة تحسن الثقة السياسية في مصر، والأداء الاقتصادي القوي للمغرب مقارنة بنظرائه الإقليميين، إلى جانب الانتشار المصرفي المنخفض في نيجيريا والأسواق المكتظة بالسكان، قائلة إن الأمر سيوفر طلبًا هيكليًا مرتفعًا على الخدمات المصرفية الإسلامية على مدى العقد المقبل، مع زيادة الوعي بالمنتجات المصرفية الإسلامية.

وحسب التقرير، كان هناك أيضًا نمو في إصدار الصكوك، حيث كان عدد السندات الإسلامية المصدرة قبل عام 2013 "ضئيلًا"، لكنه نما إلى متوسط 433 مليون دولار سنويًا في جميع أنحاء إفريقيا من 2013 إلى 2019.

وذكرت التقارير أن الأصول المصرفية الإسلامية لديها القدرة على "النمو بشكل ملحوظ"، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء، التي تضم 16 في المائة من سكان العالم المسلمين، وأكثر من ثلث الناس، أي حوالي 35 في المائة، في الوقت الحالي "ليس لديهم حسابات مصرفية" أو لديهم أي شكل من أشكال الحساب المصرفي.

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