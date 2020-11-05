24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2007:4713:1616:0918:3519:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وفاة ناشط "تصدم" حقوقيين في الجنوب الشرقي (5.00)

  2. الحالات الحرجة ترفع أسِرّة الإنعاش في المشفى الميداني بالبيضاء (5.00)

  3. مجموعة الشعبي تفتتح مصنعا للورق بمدينة بركان (5.00)

  4. فرونسواز.. لا أريد أن أحبك من الآن؟ (5.00)

  5. مغاربة العالم يصمدون أمام كورونا بإرسال ملايير الدراهم إلى المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | تأجيل موعد اجتماعات البنك والنقد الدولي بالمغرب

تأجيل موعد اجتماعات البنك والنقد الدولي بالمغرب

تأجيل موعد اجتماعات البنك والنقد الدولي بالمغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 05 نونبر 2020 - 17:18

أعلنت المملكة المغربية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تأجيل موعد عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي كان من المقرر عقدها في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في أكتوبر 2021، وذلك لمدة 12 شهراً حتى عام 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.

جاء ذلك ضمن بلاغ صحافي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية من طرف صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن الاجتماعات السنوية تعقد في العادة لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء.

ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولون التنفيذيون من القطاع الخاص، وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميون، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والنمو الاقتصادي الاحتوائي، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من قضايا الساعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - samir الخميس 05 نونبر 2020 - 17:36
هذا التأجيل الي 2022 يعني انهم علر علم ان الحياة ربما لن تعود لطبيعتها طيلة 2021 والله اعلم.
لانه كيف من المفترض تأجيل حدث يبعد ب عام كامل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.