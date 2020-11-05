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كُتّاب وآراء
تأجيل موعد اجتماعات البنك والنقد الدولي بالمغرب
أعلنت المملكة المغربية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تأجيل موعد عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي كان من المقرر عقدها في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في أكتوبر 2021، وذلك لمدة 12 شهراً حتى عام 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.
جاء ذلك ضمن بلاغ صحافي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية من طرف صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن الاجتماعات السنوية تعقد في العادة لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء.
ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولون التنفيذيون من القطاع الخاص، وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميون، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والنمو الاقتصادي الاحتوائي، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من قضايا الساعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
لانه كيف من المفترض تأجيل حدث يبعد ب عام كامل