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كُتّاب وآراء
مكتب الصرف يفتتح مقراً للضبط في الدار البيضاء
بعد إطلاقه في مارس 2020 منصة SMART عبر موقعه الإلكتروني، قام مكتب الصرف بافتتاح مكتب الضبط الخاص به بمدينة الدار البيضاء، مؤكداً بذلك التزامه الصارم والثابت بتوطيد علاقة القرب مع مرتفقيه.
ويقع مكتب الضبط الجديد في قلب الدار البيضاء، بشارع شاتيلا الواقع بحي النخيل، وسيوفر خدمات متنوعة، من استقبال المرتفقين وإرشادهم وتلقي مراسلاتهم وطلباتهم، ما سيُمكن المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بالدار البيضاء والنواحي من ربح الوقت والاستفادة من مزيد من المرونة في علاقاتهم مع الإدارة.
وقال مكتب الصرف، في بلاغ صحافي له، إن هذه المبادرة ستعزز التزامه بتنزيل سياسة القرب الخاصة به، خصوصاً في السياق الحالي المتسم بحالة الطوارئ الصحية.