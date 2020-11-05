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الرئيسية | مال وأعمال | بنشعبون يؤجل قانوناً بشأن زجر المقاولات المتأخرة في آجال الأداء

بنشعبون يؤجل قانوناً بشأن زجر المقاولات المتأخرة في آجال الأداء

بنشعبون يؤجل قانوناً بشأن زجر المقاولات المتأخرة في آجال الأداء
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 05 نونبر 2020 - 19:30

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن آجال الأداء من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية سجلت تحسناً في إطار تطبيق مبدأ مثالية الدولة الذي دعا إليه الملك محمد السادس قبل سنوات.

وأشار بنشعبون، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، إلى أن المستوى الجيد لآجال الأداء لدى القطاع العام لا يواكبه تحسن في ما يخص أداء المستحقات العالقة بين المقاولات.

وكشف الوزير أن هناك مسودات مشاريع قوانين لزجر التأخر في آجال الأداء بين المقاولات، مضيفا: "في الواقع أنا أعمل على وقف هذه المشاريع لأني أعتبر أن الدولة لا يجب أن تتدخل في العلاقات بين متعاقدين في القطاع الخاص".

وحسب الأرقام التي قدمها بنشعبون أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب فإن الديون المستحقة بين المقاولات تناهز 450 مليار درهم، في وقت لا تتجاوز الأداءات المستحقة على الدولة عُشر هذا المبلغ.

وذكر الوزير أنه تلقى اقتراحات من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ما يخص تأخر آجال الأداء، تتضمن تطبيق جزاءات على المقاولات المتأخرة، لكنه فضل التأني قبل اتخاذ قرار في هذا الصدد.

وكانت الحُكومة أحدثت سنة 2018 مرصداً لآجال الأداء في المقاولات والمؤسسات العمومية، يعمل على معالجة شكايات المقاولات بخصوص تأخر أداء مستحقاتها من طرف مؤسسات الدولة، كما ينشر آجال الأداء بشكل مستمر.

وطفت على السطح إشكالية آجال الأداء بين المقاولات مجدداً بسبب الرجة الاقتصادية التي تعرضت لها المقاولات المغربية بفعل الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، وذلك تزامناً مع الإعداد لإنعاش اقتصادي طال انتظاره من قبل كافة الفاعلين الاقتصاديين.

وتعد المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة أبرز ضحايا تأخر هذه الآجال، إذ تدهور وضعها المالي بعد التوقف الحاد للنشاط خلال الأشهر الأولى من الحجر الصحي الذي فرضه تفشي الجائحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Le révolté الخميس 05 نونبر 2020 - 19:48
زجر المقاولات المتأخرة في أداء الضرائب في زمن الكورونا هو انتحار لا تحمد عقباءه، في مثل هده الظروف العسيرة الدولة وحدها تتحمل مصاريف الأزمة.
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3
2 - 1.64 الخميس 05 نونبر 2020 - 20:01
جل من خلق شركته في هذه البلاد السعيدة الا واصابه الندم لكثرة الضرائب:TVA, IS, CNSS, AMO, IR,...اقتطاعات و كريساج من طرف الادارات والا فملفك ماله البطلان..هذا ما يجعل اصحاب الشركات لا يصرحون بأجرائهم..وفي المقابل هناك شركات كبرى تبلع كل شيئ دون رقيب
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3
3 - تيزنيتي الخميس 05 نونبر 2020 - 20:07
جرد لاهم المشاكل في غياب التشريعات والقوانين
اسباب التأخر في الاداء والمعيقات
لعل من اهم الاسباب هي
ان الاعلان عن الصفقات يتم في غاية السرية والحياد في نيل الصفقات
جل الشركات والمقاولات لا تحترم اجال انجاز الاشغال والغش في انجاز الاشغال مما يجعل المؤسسات العمومية تذخل في صراعات وفي غالبها تجعل محاكمنا تغرق في مشاكل الدولة في غنا عنها - لو تم اعتماد سجل التنقيط لمثل هذه الشركات تمنح لها من قبل المؤسسات بعد نهاية الاشغال المنوطة بها اي متوسط حسن حسن جدا ويتم تجميع هذه المعطيان في بوابة للعموم يعني ان كل من اراد التعاقد معها له فكرة عن هذه الشركة . متلا السجل العدلي للمواطن يجعلني اتعرف على سيرة المواطن وفكرة التعامل معه
- المبالغ المرصودة للمشروع يتم الحجز عليها من طرف الخزينة العامة للمملكة قبل بداية المشروع وتبقى تحت تصرف المتعاقدين اي الشركة ومؤسسات الدولة ولايتم صرف المبلغ الا بعد الادلاء بشهادة نهاية الاشغال وكذا بطاقة التنقيط السالفة الذكر والكل يتحمل مسؤوليته فيها .
مبدأ الشفافية والنزاهة والمحاسبة كما يلح عليها صاحب الجلالة في جميع خطبه
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4 - الصراحة على عين ميكا الخميس 05 نونبر 2020 - 20:08
زعما انت لتتحكم ضرفية أصعب مما تتخيل ونتمى اتفرج وأن يرفع عنا الله هذا البلاء.
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5 - تاجر متجول الخميس 05 نونبر 2020 - 20:21
خديت قرض من القروض الصغرى و مع كورونا توقفنا و خسرتو على الاسرة و دبا فارعيين ليا الراس خلص ولا دعوة قضائية و انا معنديش كنا باغيين نديرو بيعة و شرية عطاونا مليون خسرناها فكورونا على العائلة و دبا بدون عمل كنضبرو غير فالموقف .... اشنو الحل
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6 - مغلوب على أمره الخميس 05 نونبر 2020 - 20:23
بل قل لقد أمر أن يؤجله لأن جهاز التحكم عن بعد ليس في يده ولا حول ولا قوة إلا بالله
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7 - Youssef الخميس 05 نونبر 2020 - 20:28
لا زال متوقفا يا سيدي الوزير....
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8 - Samira الخميس 05 نونبر 2020 - 20:32
هاد الووزير ضعييف..ماذا قدم للطبقة الوسطى مثلا !!؟ حكومة فاشلة و ضعيفة بدون رؤيا و الدليل مشروع قانون المالية الذي لم يدعم الطبقة الوسطى و لم ينتقص من ميزانيات باقي القطاعات لدعم الصحة و التعليم..
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