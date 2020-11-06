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- وزير الاقتصاد: كُتلة أجور الموظفين مرتفعة جدا أمام مداخيل الدولة - (77)
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كُتّاب وآراء
وزير الاقتصاد: كُتلة أجور الموظفين مرتفعة جدا أمام مداخيل الدولة
أقر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن كُتلة أجور الموظفين العموميين في المغرب مرتفعة جداً مقارنة بإمكانيات الدولة من حيث المداخيل.
وأشار بنعشبون، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة المالية بمجلس النواب، الخميس، إلى أن هذه الكُتلة تعتبر إشكالية كبيرة يجب وضعها فوق طاولة النقاش.
وأوضح الوزير، أمام البرلمانيين أعضاء اللجنة، أن ارتفاع كتلة الأجور الخاصة بموظفي الدولة يتجلى من خلال مقارنة كلفتها بالناتج الداخلي الخام الفردي.
وتُفيد معطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن عدد الموظفين المدنيين برسم سنة 2020 يناهز 568.149، وهو ما يُمثل 15.8 في المائة من السكان في المغرب.
ويتمركز حوالي 90 في المائة من الموظفين في ستة قطاعات وزارية كبرى، على رأسها وزارات التربية الوطنية، والداخلية، والصحة، والعدل، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وإدارة السجون.
وتبلغ نسبة الموظفين المرتبين في السلم 10 فما فوق 56.9 في المائة، مقابل 50.7 في المائة سنة 2010. ويرجع هذا التطور إلى المراجعات المتتالية التي عرفها نظام الترقي وتوظيف الأطر.
وشهدت نفقات الموظفين ارتفاعاً بـ46.81 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2020، إذ انتقلت من 80.27 مليار درهم في 2010 إلى 117.84 مليار درهم السنة الجارية.
وتبلغ حصة نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام 10.89 في المائة في 2020، دون احتساب مساهمات الدولة برسم التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي؛ أما حصتها من الميزانية العامة فناهزت 30 في المائة.
ويبلغ متوسط الأجور الصافية الشهرية في الوظيفة العمومية سنة 2020 حوالي 8147 درهماً، مقابل 6550 درهماً شهرياً سنة 2010، أي إنها سجلت تحسناً إجمالياً بنسبة 24.38 في المائة خلال عشر سنوات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (77)
فكرتني بنكثة الساعي عندما سئل عن أجرته، فقال: "أنا والمدير تنشدوا 2مليون فالشهر"
سئمنا حديثكم عن كتلة أجور موظفي الادارات العمومية كأنهم السبب في مصائب هذا البلد...
أقترح عليكم أن تطردوا جميع الموظفين وتقفلوا الادارات وليذهبوا إلى الجحيم مع عوائلهم.. لتهنئوا أنتم وأقرانكم بمداخيل الدولة...
تبا..
ويجب مراجعة اجور كبار الموضفين
والبرلمانين والمستشارين والوزراء نضرا لحجم التعويضات
السكن
التنقل
الهندام.........
اما اجر الموضفين
فمنه السكن التطبيب
التنقل ...اومزال طامعين باغين اقزبوه ليه مسكين
شكون لي تيخلص الضرائب من غيرو ؟؟؟؟
سير شوف القطاع الخاص شمال تيخلص ؟؟؟؟؟
سيرو قلبو على فلوس الشعب شكون كلاهم ؟؟؟؟؟
1.you liberate Moroccan human capital th that include engineers, inventors, PhD holders in complex exact sciences such as math, physics,IT; such people can become successful businessmen and businesswoman who create wealth and may leave the public service if the become if the reach success in their busineses
2.legitimizing the right of public service employees to create their own businesses reflect the respect of basic human rights as any person has the right to persue his or her hapiness and shows also that the state is not made of pschopath who keep its employees living on extreme poverty
3.capitalism in the American way does not work in third world country.....
أجور الوزراء وأشباه الوزراء ورأسان الدواوين وميزانيات المهرجانات والمواسم والجمعيات الوهمية ذوات النفع العمعم وترتات القرود الدولية ماكاين غي سلف سلف ونهب ووو هي التي سففت أموال البلاد وأرزاق الشعب ...
عندكوم الوجه قزديرة باش تمسحو كولشي فشرفاء هاد البلد من موظفين بسطاء واساتذة وممرضين وشرطة...مرابطين على فسادكم.
ميزانية أجر شهر وتعويضاته البادخة لوزير تكفي أن تكون معيل آلاف الاسر لسنة.
و لحريك .
إذا كانت 8 آلاف درهم هي المعدل ، فهل بإمكانك ان توافينا بعدد الموظفين الذين تقل أجورهم عن هذا المبلغ وما هي نسبتهم المئوية من مجموع كتلة الأجور ؟ وكم عدد المناصب العليا والضخمة مع نسبتهم المئوية من مجموع كتلة الأجور ؟
الحل هو القطع مع أجور الريع والفساد سيدي الوزير.
في المغرب يوجد ما يزيد عن 800 وزير سابق يتقاضون اجورا ومعاشات كفيلة بسداد ديون البلد بأكملها.....
في المغرب برلمانيون لا يؤدون اي عمل لفائدة المواطن ويثقلون كاهل ميزانية البلد بما هو كفيل ببناء 10 مستشفيات مماثلة لمستشفيات اسطنبول...و و و و ....
و زعامة هذه و تخراج العنين
الموظف كاين ايطالب بالزيادة
دابا بيتو تخلعوه باش ما اخرج للشارع احتج
اسيرو يا مجموعة ديال الشلاهبية رآه كل شي عاق
تخدمون أنفسكم و ابناءكم لا غير
دابا راكم محتاجين الرجالة باش ايوقفو وقفة رجل واحد و لكن ما قريتوهم ما ربيتوهم ما دويتهم
سير جيبهم من دول جنوب الصحراء
"" عدد الموظفين المدنيين برسم سنة 2020 يناهز 568.149، وهو ما يُمثل 15.8 في المائة من السكان في المغرب. ""
إما عدد الموظفين خطأ أو النسبة المئوية خطأ، وبعملية حسابة بسيطة يمكن تقديم البرهان على ذلك:
000 000 36 × 15,8 ÷ 100 =000 688 5.
معا العلم أن 90 % من الموضفين كاياكاوها باردا
تحية تقدير لسيد الوزير
الملاحظ أنه بدا كيقول الكلام القاصح
المرحلة صعيبة
وماغادي ينفع غير المعقول
لنكن صرحاء الذي يؤثر على كتلة الأجور هي اجوركم أولا وقبل أي شيء .ثم أجور المدراء العامون و الموظفون السامون التي تعد بالملايين و ليس 3000 درهم أو 5000 درهم .
هذا من جهة .لقد غاب عن بالكم السيد لوزير بأنكم صرحتم قريبا عندما كنتم تدافعون عن الاقتطاعات من أجور الموظفين للمساهمة قصرا في صندوق التضامن المزمع احذاثه لقد صرحت بعظمة لسانك أن نسبة الموظفين المشمولين بهذه الاقتطاعات أي الذين يساوي راتبهم 10000 درهم فما فوق لا تتجاوز 8 في المائة. وبالتالي 92 في المائة لا يشملهم هذا الاقتطاع .
فهل نصدق تصريحاتك الأولى أم أرقامك الآخرة .إنك ذخلت في خانة نسي الكذاب تم سقسيه .
ارقامكم و ترهاتكم لم تعد تنطلي علينا .لقد كفرنا بها وبالتالي فقدتم كل مصداقية .انشري هسبريس وشكرا .
ااااا سي وزير الاقتصاد....سؤال بسيط...من اين تريد ان يعيش هذا الشعب...
دولة غير قادرة على تحمل مسؤولية شعبها هي دولة فاشلة.
ان كنت تريد اصلاح منظومة رواتب الموظفين في الدولة فابدأ من الاعلى حيث انه هناك موظفين سامين يتقاضون 20 مليون في الشهر...المدير العام للعمران على سبيل المثال..لا الحصر...و فكر في كم يتقاضى مدير الشركة الشريفة للفسفاط..وغيرهم من رؤساء و مديري مؤسسات الدولة الاستراتيجية...ثم انزل قليلا نحو الوزراء و الجنرالات...
ثم بعد ذلك قم بحساب مجموع ما يستنفذونه من ميزانية الدولة كإمتيازات و كتعويضات عن السكن و الكهرباء و الماء و الاسفار الشخصية و العلاوات....
المشكل ايها الوزير ليس في عدد الموظفين العموميين...المشكل هو في الاجور الفلكية للبعض و الحقيرة للبعض...اين هو الحد الاقصى للأجور لدى موظفي الدولة...
إن لم تكن لكم الجرأة لقول السبب الحقيقي لإستنزاف ميزانية الدولة فاصمتوا فقط.
البلوعات التي تلتهم ميزانية الدولة توجد بجانبك هناك في الاعلى.
ابحث عن سبب العجز قريبا منك و ابتعد عن الموظفين المساكين.
وربط التوظيف بالتعاقد في كل المجالات حتى الأمنية منها للمزيد من المردودية والنزاهة .
والإعتماد أكثر على الرقمنة في المعاملات الإدارية العادية .وكذلك تشديد الحراسات الأمنية والمراقبة بالفيديو في جميع شوارع ومطارات وموانئ المملكة بتركيب مليون كاميرا كل سنة من أجل الاستغناء عن جيش غير مفيد ويمكن أن يكون أيضا معرقلا للتنمية البشرية.