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الرئيسية | مال وأعمال | وزير الاقتصاد: كُتلة أجور الموظفين مرتفعة جدا أمام مداخيل الدولة

وزير الاقتصاد: كُتلة أجور الموظفين مرتفعة جدا أمام مداخيل الدولة

وزير الاقتصاد: كُتلة أجور الموظفين مرتفعة جدا أمام مداخيل الدولة
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:01

أقر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن كُتلة أجور الموظفين العموميين في المغرب مرتفعة جداً مقارنة بإمكانيات الدولة من حيث المداخيل.

وأشار بنعشبون، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة المالية بمجلس النواب، الخميس، إلى أن هذه الكُتلة تعتبر إشكالية كبيرة يجب وضعها فوق طاولة النقاش.

وأوضح الوزير، أمام البرلمانيين أعضاء اللجنة، أن ارتفاع كتلة الأجور الخاصة بموظفي الدولة يتجلى من خلال مقارنة كلفتها بالناتج الداخلي الخام الفردي.

وتُفيد معطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن عدد الموظفين المدنيين برسم سنة 2020 يناهز 568.149، وهو ما يُمثل 15.8 في المائة من السكان في المغرب.

ويتمركز حوالي 90 في المائة من الموظفين في ستة قطاعات وزارية كبرى، على رأسها وزارات التربية الوطنية، والداخلية، والصحة، والعدل، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وإدارة السجون.

وتبلغ نسبة الموظفين المرتبين في السلم 10 فما فوق 56.9 في المائة، مقابل 50.7 في المائة سنة 2010. ويرجع هذا التطور إلى المراجعات المتتالية التي عرفها نظام الترقي وتوظيف الأطر.

وشهدت نفقات الموظفين ارتفاعاً بـ46.81 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2020، إذ انتقلت من 80.27 مليار درهم في 2010 إلى 117.84 مليار درهم السنة الجارية.

وتبلغ حصة نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام 10.89 في المائة في 2020، دون احتساب مساهمات الدولة برسم التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي؛ أما حصتها من الميزانية العامة فناهزت 30 في المائة.

ويبلغ متوسط الأجور الصافية الشهرية في الوظيفة العمومية سنة 2020 حوالي 8147 درهماً، مقابل 6550 درهماً شهرياً سنة 2010، أي إنها سجلت تحسناً إجمالياً بنسبة 24.38 في المائة خلال عشر سنوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (77)

1 - الكوميديا السوداء الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:17
"ويبلغ متوسط الأجور الصافية الشهرية في الوظيفة العمومية سنة 2020 حوالي 8147 درهماً، مقابل 6550 درهماً شهرياً سنة 2010"

فكرتني بنكثة الساعي عندما سئل عن أجرته، فقال: "أنا والمدير تنشدوا 2مليون فالشهر"
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23
2 - ياسين الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:18
فيناهيا هاد 8000 درهم. كثلة الاجور مرتفعة بسبب اوجور كبار الموظفين و المدراء المركزيين و الموظفين الاشباح. اما اغلبية الموظفين فيعيشون الهشاشة.
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43
3 - Samir الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:18
ابدؤوا بأنفسكم وبميزانياتكم الفلكية إضافة للميزانية المعلومة التي يمنع مناقشتها و يصوت عليها بضع نواب في جنح الليل
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31
4 - 001 الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:18
كيفاش عدد الموظفين 568.149 وهو ماويشكل نسبة 15،8 من سكان المغرب
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27
5 - موظف حكومي الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:19
قطرة من فيض ميزانية الدولة الغنية تكفي لسداد اجور جميع موظفي الدولة وهذه التصريحات ما هي الا تمهيد لتأخير اجورنا على ما اظن .
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14
6 - لم أعد مهتما الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:19
واخا ميبقى حتى شي موظف و الله حتى يتشفرو الفلوس ديال الدولة
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20
7 - الفشتالي الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:20
و بالتالي يجب على من يتقاضى أكثر من 10،000 درهم و هو غارق في بحر ظلمات القروض و المصاريف...أن يساعدكم في دفع أجرة موظفي الدولة و لما لا نساعدكم في تنظيف الإدارات و السكيريتي ووو... كمتطوعين !
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22
8 - xxx الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:20
ايوا غير شي زيدوه ولي واكل الدق زيدو نقصوا ليه
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11
9 - تطواني الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:21
كان الاجدر بالسيد الوزير الاشارة الى كتلة البرلمانيين الوزراء وخدام الدولة. دون ذكر ميزانية القصر التي لا احد يشير اليها منذ زمن على المرابط
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33
10 - Youssef الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:23
عليك بأجور و تعويضات كبار الموظفين من كتاب عامون و مفتشين جهويين و مدراء مركزيون اما الموظف البسيط راه حدو قدو، ابحثوا عن حلول لأزمتكم بعيدا عن جيوبنا التي أنهكت بالضرائب و كثرة الاقتطاعات قبح الله سعيكم.
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25
11 - HDA الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:23
السيد بنشعبون سمعنا هذا الكلام كثيرا منذ سنوات، وفي كل مرة تنتقصون من توظيف أبناء الشعب في الادارات باستثناء الجيش والامن والتعليم..كأن ابناء الشعب لايصلحون للخدمة الا في هذه القطاعات مع احترامي لمن يشتغلون فيها.. وفي المقابل تحدثون وكالات وهيئات بتعويضات خيالية توظفون فيها أبنائكم وأبناء الحاشية من خريجي المعاهد والكليات الاجنبية حتى لو كان مستواهم لا يعتبر...
سئمنا حديثكم عن كتلة أجور موظفي الادارات العمومية كأنهم السبب في مصائب هذا البلد...
أقترح عليكم أن تطردوا جميع الموظفين وتقفلوا الادارات وليذهبوا إلى الجحيم مع عوائلهم.. لتهنئوا أنتم وأقرانكم بمداخيل الدولة...
تبا..
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23
12 - سعيد الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:24
واقيلا هادو بغاو الموظفين إخدمو بيليكيي و دابا الدولة تتفرق الأراضي فابور او بأثمنة زهيدة على خدام الدولة عاد زيد تعويضات بمبالغ خيالية عاد بان ليهوم لمداخيل قليلة.
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16
13 - موغرابي الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:24
و ما رأي السيد الوزير في اللذين تتراوح أجورهم ما بين 20000 درهم و 400000 درهم في الوظائف السامية و رواتب الريع للبرلمانيين و المستشارين و الوزراء و أمناء الأحزاب و النقابات و جامعة كرة القدم برئيسها و حاشيته و مدربو المنتخبات ووووووووو و ما خفي كان اعظم ميزانية القصور و ميزانية الدفاع و .............
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20
14 - Deniz الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:25
ايوة يا السي بنشعبون ضرب واحد الدورة في القبة البرلمانية وخرج الالة الحاسبة وبدا تحسب شحال كيكلفو الدولة دوك قوالب السكر اللي بزاف عليهم يوصلو للقيمة ديال السكر في الحلاوة والفائدة، هما فقط القالب اللي طالع مع المغاربة بحال حليب الحمارة نافعين غير راسهم و قبايلهم أما الموظف البسيط راكم نازلين عليه٫اتقوا الله في البلاد والعباد راه فعايلكم في المسكين عر من كورونا
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15
15 - عزوز الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:25
الا يجب أيضا إعادة النضر في كثلة أجرك سيدي بنشبعون وأجور أمثالك من الوزراء
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17
16 - Karim الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:26
كثلة الاجور مرتفعة سيدي الوزير من ارتفاع اجوركم وارتفاع الكتاب العامون والموظفون السامون ومديرو الموانئ ومكتب الفوسفاط ووالي بنك المغرب و و و اما الموظف الذي يتقاضى 6000درهم فهو يقسمها على عوائل و قروض ومازلتم تخفضونها باقتطاعات من قبيل ما سميتموه افساد التقاعد وزد على ذلك لكن خير ما اقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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15
17 - عبد الفتاح الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:26
من المفروض ومن المنطق ان يكون عدد الموضفين في التعليم والصحة والامن أكبر عدد
ويجب مراجعة اجور كبار الموضفين
والبرلمانين والمستشارين والوزراء نضرا لحجم التعويضات
السكن
التنقل
الهندام.........
اما اجر الموضفين
فمنه السكن التطبيب
التنقل ...اومزال طامعين باغين اقزبوه ليه مسكين
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9
18 - Nadal الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:26
حان الوقت لغربلة الموظفين المعششين في الوزارات الذين يتقاضون أجرا سمينة و تعويضات بلا حدود و بدون دور ولا خدمة. أما الموظف البسيط أثقلته مؤسساتكم بكثرة الضرائب.
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6
19 - brahim الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:26
وبطبيعة الحال بدل ما تفكروا فطريقة لرفع مداخيل الدولة بلا ما ترفعو فالضرائب غا تبحتو كيفاش تنقصوا من كتلة الاجور و مناصب شغل اقل
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5
20 - الملالي الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:26
كتلة الموظفين مرتفعة جدا على أجور الموظفين سيدي الوزير المحترم فهذا راجع إلى خلق مئات المناصب العليا والسامية مؤخرا التي ربما نحن لسنا في حاجة إليها والتي انهكت ميزانية الدولة اما بالنسبة لباقي الموظفين فهناك خصاص كثير في الموارد البشرية على صعيد كل الوزارات لازيد من 6سنوات. رجاءا لا تتهموا الموظفين الصغار والمتوسطين. الاخبار كلها في رؤوسكم.
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6
21 - Haron الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:27
كتلة أجور الوزراء و البرلمانيين هي التي مرتفعة مقارنة بمدخول المواطن عموما اما الموظفين او العمال عندهم أجورهم فقط يستعملونها في المأكل والكراء والصحة ليست هناك تغطية صحية واجتماعية يعولون عليها في فرنسا مثلا عندك أجرك زائد مساعدات في الكراء والصحة اش كتخربق Mr le ministre
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3
22 - Adil الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:27
نسيان ليكم غير الموظف لي مغرق البلاد ؟؟؟؟
شكون لي تيخلص الضرائب من غيرو ؟؟؟؟
سير شوف القطاع الخاص شمال تيخلص ؟؟؟؟؟
سيرو قلبو على فلوس الشعب شكون كلاهم ؟؟؟؟؟
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7
23 - سمير الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:27
احصائيات تهدف تغليط الرأي العام. بدل ان تتم منقشة الاجور الخيالية للوزراء و اصحاب المناصب العليا التي تستنزف ميزانية الدولة، يقوم سيادته بتطبيق مقولة " انا و القايد كنشدو مليون." الهدف من هذه التصريحات ربما هو تمهيد لجع ضريبة المساهمة في محاربة الوباء الى ضريبة ثابتة. اذا كانت هناك رغبة للنظام لترشيد النفقات فيمكنها البء بالمناصب العليا باعتبارها غير تابتة لانه يستحيل تخفيض اجور الموظفين الدائمين بينما يمكن تقليص مناصب المسؤولية حيث ان المسؤول يتير باستمرار بالاضافة الى الغاء الامتيازات الممنوحة لبعض الفئات دون غيرها كالشهر الثالت عشر و المنح التي توزع كل ثلاثة اشهر على موظفي وزارة سيادته دون غيرهم من الموظفين.
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4
24 - Md bihi الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:28
لقد تطرقت في مداخلتك إلى موظفي سلم عشرة و ما تحت ولم تذكر الموظفين السّامّين ( من السّم ) طبعا ومدراء المقاولات والشركات العمومية الذين يلهفون نصف ميزانية الوظيفة العمومية وربما أكثر . الصين وما أدراك ما الصين بتعداد سكانها الذي يفوقنا بخمسين مرة لا يوجد فيها هذا العدد الهائل من الموظفين مثل ما عندنا نحن ،
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3
25 - رضوان الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:28
وماذا عن اجرة وتعويضات وعلاوات وامتيازات البرلمان والوزارات والمدراء واشباه الموظفين؟ هم لايقدمون شيئا للوطن غير استنزاف ميزانيته، عكس الموظفين الذين انهكتهم الاقتطاعات وقروض السكن والتطبيب ويؤدون واجبا وطنيا في خدمة المواطنين.
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2
26 - Yaniss الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:28
السي بنشعبون نسى يهدر لينا على البريمات والكادوات والتعويضات الخيالية ديال شي وحدين ماعرفناهم شكايديرو لهاد البلاد... من غير أكل الشوكولاتة والكتف والفخذ حيت فاهمين لداكشي... وجاي متبع موظف مسكين على 8000 درهم نصها كايمشي ليه كرا وما وضو ونص لاخور للكريديات... والله مكاتحشم!
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6
27 - Aadil الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:29
المنطق يستوجب خفض أجور البرلملنيين والوزراء وكبار الموظفين مع الغاء معاشات البرلمانيين والوزراء فالدولة لاتأتي بالبرلماني أو الوزير بزز منو باش يخدم بلادو بل لكل شخص كامل الحرية باش يترشح ولا ميترشح لذلك فعمل البرلماني أو الوزير هو يدخل في باب التطوع والتطوع ليس مفروضامن قبل الدولة لهذا فإن أجرة الوزير أو البرلماني تنتهي بمجرد نهاية خدمته التطوعية ولهذا ينبغي إلغاء معاش الوزراء والبرلمانيين
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4
28 - Mohammed الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:29
Dear minister, public service employees must have the right to create their private companies and you will get the following benifits
1.you liberate Moroccan human capital th that include engineers, inventors, PhD holders in complex exact sciences such as math, physics,IT; such people can become successful businessmen and businesswoman who create wealth and may leave the public service if the become if the reach success in their busineses
2.legitimizing the right of public service employees to create their own businesses reflect the respect of basic human rights as any person has the right to persue his or her hapiness and shows also that the state is not made of pschopath who keep its employees living on extreme poverty
3.capitalism in the American way does not work in third world country.....
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1
29 - الحقيقة الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:31
لو كانت مداخيل الدولة توزع بشكل متوازن ولو لم يكن هناك تبذير و استيلاء لما كان هنالك عجز.
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1
30 - الله الوطن الملك الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:32
يجب على الدولة إعادة النظر في الأجور وخاصة أصحاب الأجور العليا. والتوزيع العادل لموظفي الدولة لأن هناك جيوش من الموظفين والذين يستفيدون من الأجور العليا ليسوا إلا أشباح.
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1
31 - متقاعد الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:33
لا زالت عيونهم صوب جيوب المواطنين.
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1
32 - اعلبون الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:33
ماذا عن تقاعد البرلمانيين والوزراء ومنهم من اعفي بعد ستة اشهر من استوزاره
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1
33 - Said الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:33
واش بغيتونا نخدمو بيليكي أجرة الموظفين لا ترقى إلى غلاء المعيشة فهي بالكاد توفر عيش كريم ابحثوا عن أصحاب الأجور الفلكية ومدراء الصناديق
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1
34 - يوسسسسسسف الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:33
ما تسائلش سيد الوزير فين كا تمشي الشهرية ، وتقريبا 20 في المئة كاترجع للخزينة على شكل ضرائب، الموظف يبني منزلا يشغل حرفيين وكل سلعة اشتراها فثمة ضريبة، الموظف يصرف على ابويه واحيانا على جده وجدته ، الموظف يرسل اطفاله للمدارس الخاصة موفرا على الدولة مقاعد بالاضافة الى استفادة الدولة من الضريبة على المدارس . الموظف يقتني سلع من متاجر القرب ، الموظف يقتني سيارة وما يتبعها من ايرادات للدولة . لنسأل الموظف كم يوفر في آخر الشهر.
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4
35 - Nasirhakk الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:34
الموظفون يتقاضون أجور مقابل أعمال وعرق جبين...، لولا الموظفون لما كان بوسعك العمل أنت كوزير، لولا الموظفون الذين يعملون واغلبهم بصبر وتضحية لانهارت مؤسسات الدولة بأكملها...
أجور الوزراء وأشباه الوزراء ورأسان الدواوين وميزانيات المهرجانات والمواسم والجمعيات الوهمية ذوات النفع العمعم وترتات القرود الدولية ماكاين غي سلف سلف ونهب ووو هي التي سففت أموال البلاد وأرزاق الشعب ...
عندكوم الوجه قزديرة باش تمسحو كولشي فشرفاء هاد البلد من موظفين بسطاء واساتذة وممرضين وشرطة...مرابطين على فسادكم.
ميزانية أجر شهر وتعويضاته البادخة لوزير تكفي أن تكون معيل آلاف الاسر لسنة.
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5
36 - مرزوكة الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:34
يجب اعادة النظر في أجور الموظفين و العمل على تخفيضها بأكثر من 50% على الأقل حتى سنة 2025
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-7
37 - ملاحظ الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:38
سبب ذلك أن الوظيفة العمومية ريع يتم دفعه باطلا من أموال الشعب و لا يوازيه أي مردودية أو إنتاجية تساهم في الناتج الداخلي للدولة. يعني وظيفتك يستطيع أن يؤديها الآلاف من أمثالك نتيجة غياب التخصص و ما يعقب ذلك من خمول الموظف و اعتباره الوظيفة نهاية الرحلة العلمية لضمانه المرتب فيعيش حياته كمشرف على مرحلة انتقالية تنتهي بموته أو تقاعده و الحل تشجيع الخوصصة و المبادرة الحرة
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0
38 - ابو مروان الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:39
دائما نحن المساعدون التقنيون مضطرون للرد على ما قيل من طرف المسؤول الحكومي لان منظومة الاجور مستبدة وغير عادلة ونعتبر انفسنا خارج السياق الحكومي رغم المهام والمجهودات التي نقوم بها داخل الوزارة فكيف يعقل ان موظف له خمسة ابناء وقرض للسكن وراتبه لا يتعدى اربعة الاف درهم ويتعرض لضغوطات من مسؤوله والمشاكل المادية للعائلة ويرجى منه ان يكون موظفا صالحا وتطمع الدولة ان تقتطع من دخله الشهري بالله عليكم اين هو الانصاف والكرامة لهذا الموظف البسيط.
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1
39 - غريب في وطني الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:40
سبب تؤخر عجلة التنمية في المغرب هو الموظف العمومي الذي يستيقظ مع 9 صباحا ويزاول عمله مع 10 ويتماطل في اداء واجبه ومعاملة المواطنين في حقوقهم وخدماتهم كالقطيع او الحيوانات . لا كلمة طيبة ولا وجه بشوش في المعاملة في اي ادارة عمومية مغربية فقط الرشوة والمحسوبية والتكبر والتقاعس في اداء الواجب المهني . لذلك يفضل غالبية ابناء الشعب الوظيفة العمومية لانها ببساطة تعني الراحة والكسل والصالير مضمون حتى ولو على حساب حقوق اخوانهم المواطنين
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-2
40 - معاد الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:41
على الدولة الانتباه الى اخطاء الماضي والعمل على اصلاحها كالقطع مع الريع ومحاربة الفساد اما الموظفون فلا دنب لهم فهم يؤدون المهام الموكولة اليهم فلا يمكن للدولة ان تستغني عن التعليم وان ترفع يدها عن الامن والعدل .والوظائف لا يلجها الا الفئات الهشة والفقيرة وادا ارادت توفير الاموال فلتلتفت الى الاثرياء والزامهم باداء الضرائب ومحاربة التملص الضريبي.
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2
41 - ما فاهم والو الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:42
السلام عليكم كتلة الاجور مرتفعة ؟؟؟؟! والمعيشة ليست مرتفعة ؟؟؟؟! لماذا تفتشون عن الحلقة الضعيفة ؟؟؟! اقصد الموظف ????!!! ادن ايها الوزير قم باقتطاع من رواتب كبار الموظفين والوزراء والبرلمانيين و الولاة والعمال والباشوات و القياد ووووو ????! الموظف الموظف الم؟؟؟؟! هذا الأخير مقهور بالقروض وهو بتحمل مصاريف عاءلته و اخوته وأبويه ووووبعض الأحيان أصدقاءه ووو؟!!!اسءلك يا وزير المالية هل تكفيك اجرة 20 الف درهم في الشهر انت ؟؟؟؟!!! مسؤولون في واد والشعب في واد اخر ؟؟؟! عفوا يا وزير لقد نسيت فاجرتكم خاصة فأنتم تصنعون الايفون والطائرات النفاتة و وو؟؟؟!!
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1
42 - خدوج الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:43
الأصح أن يقول : كتلة مرتبات الوزراء والبرلمانيين مرتفعة جدا بالمقارنة مع كفاءاتهم أولا ثم بمداخيل الدولة ثانيا ، أما الموظف فليس بينه وبين بيليكي سوى دريهمات بالكاد تكفيه لاحتياجاته الأساسية أو لا تكفيه ، هذا يسمى استغباء أيها الوزير
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2
43 - مفيد الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:43
لم يظهر للسيد الوازير غير الموظفين اما البرلمانيون ومعاشهم ومعاش الوزراء لم يظهر له ذلك والذين خرجوا عن طريق المغادرة الطوعية باموال باهضة ثم عادوا أو أعيدوا عن طريق تعاقد وكذلك بعض موظفين خرجوا تقاعد ثم اعطِيًَ لهم مهمة (عون سلطة *شيخ حضري*), ويتقاضون الاجرتين معا... اما الموظفين الأشباح فحدث ولا حرج .... و..و..و.. هذا كله لم يلاحظه السيد الوازير المُحترم... حيث لم تبق من ولاية الحكومة إلا شهورا معدودة ....!!!
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2
44 - ابراهيم الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:44
ايوا نقصها ... دوروا دوروا واجيوا للموظفين .
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2
45 - عماد الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:44
وﷲ العظيم ما كذبتي السيد الوزير كلام صريح
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-5
46 - abdelaziz الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:44
على الحكومة ان تجبر الموظفين على المغادرة وخوصصة جميع القطاعات وتستريح وعليها فقط جمع الضرائب
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47 - محمد خنيتي الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:44
وماذا عن كتلة أجور البرلمانيين و تقاعدهم ، و كتلة أجور الوزراء ،و كتلة أجور كبار الموظفين!!؟؟؟.حتى الوزراء الذين احيلو على التقاعد أو بمعنى اصح تم اعفائهم، فهم مازالوا يستفيدون من كتلة ، وكتلة ضخمة، في بلاد تشكوا من الأزمات الاقتصادية و الاجتماية،في بلد يعرف انتشار الفقر و الجهل و الأمية
و لحريك .
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48 - kamal الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:45
اوا اشنو الحل يا سعادة الوزير ؟ منتخلصوش ؟ انخدمو بيليكي بحال شي ناس ؟
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49 - مواطن الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:46
آناري يا ناري مشاو فيها الموظفين هههههه
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50 - Marocain الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:47
البرلمانيين كيضربو الملاير والموضف البسيط مول 3000 درهم في الشهر محيركم ، غريب أمر هده البلاد
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51 - حنظلة الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:47
دابا بعملية حسابية غنديرو موضفين الدولة تيمثلو 15.80 والغير بالغين سن العمل 30% والقطاع الخاص تيشغل 25% المجموع هوا 70.80% والباقي هوا 29.20% ياك ما نسيت شي واحد المهم هاد 29 واش ماخدامينش
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52 - omar ifrani الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:47
امكن السي الوزير نسى ماتفكرش الموظفون الاشباح .
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53 - متابع مغربي الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:48
شرحو لينا منين جاء هاذ العجز !!! ياك قلتو أن فقط 8 /100 من الموظفين يتقاضون أكثر من 10000 درهم فالأجرة .
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54 - الفاهم الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:48
أظن أن المقصود من هذا الكلام هو تبرير للإقتطاعات المقبلة ؛ وما يجب أن يفهم أذكياء الموظفين وخصوصا الأطر هو أن يعدو ملفاتهم للهجرة إلى كندا لأن متوسط الأجور هناك هو 3640 دولار بدل 650 دولار في المغرب والهجرة مضمونة
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55 - خديجة الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:50
يصرح الوزير بأن نسبة الموظفين المرتبين في السلم 10 هو 56% بينما متوسط الأجور الصافية الشهرية في الوظيفة العمومية حوالي 8147 درهم !! ومعنى كلام الوزير أن 56% تلك مرتبين في السلم 11 وليس 10 لأن مبالغ هذا السلم لا تتجاوز 7000 درهم كحد أقصى
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56 - Sma الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:51
ما بات ليك غير أجرة الموظف بمعنى هو سبب الأزمة ايوا قلب مزيان اسي الوزير اكون عندك الجرأة وتكلم على المستور
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57 - مواطن من المغرب الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:51
وأخيرا ادركوا ان أجور الموظفين مرتفعة بالمقارنة مع مداخيل الدولة. ولكن نسي الوزير أيضا ان أجور هؤلاء الموظفين مبالغ فيها لا تتناسب مع خدماتهم الضئيلة للدولة
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58 - صريح الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:52
على الحكومة إذا بإعادت النظر في أجور الوزراء و الحكوميين و البرلمانيين لتعديل الكفة
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59 - mbarak الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:52
السيد بنشعشبون عليك بمراجعة الرواتب الضخمة التي تُعد بعشرات الملايين والأجور الريعية لا إلى 8 آلاف درهم كمعدل .
إذا كانت 8 آلاف درهم هي المعدل ، فهل بإمكانك ان توافينا بعدد الموظفين الذين تقل أجورهم عن هذا المبلغ وما هي نسبتهم المئوية من مجموع كتلة الأجور ؟ وكم عدد المناصب العليا والضخمة مع نسبتهم المئوية من مجموع كتلة الأجور ؟
الحل هو القطع مع أجور الريع والفساد سيدي الوزير.
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60 - مهاجر الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:53
او بداو بالوزراء والبرلمانبين والمستشارون ودوزوا للموظفين الأشباح
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61 - سامي الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:53
بدون مقدمة بن تعسون جينا نيشان و قول لينا اشمن كارثة كاتسنانا
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62 - غا داوي خاوي الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:54
شيء طبيعي جدا..ما دام أجر الوزير يضاعف الحد الأدنى للأجور ما يزيد عن 32 مرة؟؟؟!!!!! علما ان صاحب الأجر الضعيف ليس له اه امتياز..بمعنى انه من أجره الزعييييد جدا يؤدي فواتير الماء والكهرباء والهاتف والبقال والخضار والجزار ان وُجد والصيدلي و و و و...بينما صاحب الأجر السمييييين جدا....يتمتع بجميع الامتيازات... فهو لا يؤدي فواتير الكهرباء والماء والهاتف..وبل ويزيدونه تعويضات أخرى اذا نوى التنقل فقط..... اما اذا تنقل فله كل ما يريد وما لا يريد من بونات و شيكات و بطاقات و و و و
في المغرب يوجد ما يزيد عن 800 وزير سابق يتقاضون اجورا ومعاشات كفيلة بسداد ديون البلد بأكملها.....
في المغرب برلمانيون لا يؤدون اي عمل لفائدة المواطن ويثقلون كاهل ميزانية البلد بما هو كفيل ببناء 10 مستشفيات مماثلة لمستشفيات اسطنبول...و و و و ....
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63 - Yazan الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:55
إوا شوفو معا الوزراء و البرلمانيين و المديرين ديال الشركات
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64 - حمادة الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:55
ماذا تقصد اذا انسحب اجورهم ويعملون مجانا ونزيد لك انت في اجرتك هل تعلم لماذا مداخيل الدولة ضعفت من قوة ما تصرفونه علي انفسكم انتم الوزراء وووووووو وزير يأخذ راتب يفوق راتب موظف بخمس مرات كانه يعطينا عائدات كبيرة اضف البرلمانيين دون نسيان الذين يتوصلون برواتب شهرية عشرون مليون اربعون مليون وووووو هل فهمت اين الكثلة او انك تتستر عليهم
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65 - رشيد الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:56
اشنو زعما بيتو تنقصو منها
و زعامة هذه و تخراج العنين
الموظف كاين ايطالب بالزيادة
دابا بيتو تخلعوه باش ما اخرج للشارع احتج
اسيرو يا مجموعة ديال الشلاهبية رآه كل شي عاق
تخدمون أنفسكم و ابناءكم لا غير
دابا راكم محتاجين الرجالة باش ايوقفو وقفة رجل واحد و لكن ما قريتوهم ما ربيتوهم ما دويتهم
سير جيبهم من دول جنوب الصحراء
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66 - عابر سبيل الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:56
اين الخلل اذن، هل في الموظفين رقم قلتهم ام في مذاخيل الولة
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67 - عبد السلام الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:57
لاحول ولا قوة الا بالله. وما شأن اجور الوزراء التي تصل الى ملايين السنتيمات اضافة للتعويضات الضخمة والمناصب المتعددة اللهم ان هذا لمنكر. بانو ليكم غير الموظفي للي مساكن كياخدو 3000 درهم ولا قل
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68 - موظف الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:58
اجرة موظفي الدولة مرتفعة بسبب الموظفين اصحاب الاجور السمينة اللذين يتمتعون بدخل شهري مرتفع جدا مقارنة بالموظفين الصغار اللذين يتحملون كل اعباء العمل.يجب تقليص مناصب هؤلاء وستوفرون ما يناهز نصف الاجور التي يتم صرفها للموظفين.اذ لا يعقل ان يستفيد موظف سامي بأجر قد يساوي في قيمته20 موظف صغير او اكثر.دون الحديث عن الامتيازات من سيارة وبنزين وتعويضات وووو
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69 - الناقد الجمعة 06 نونبر 2020 - 00:59
قال:
"" عدد الموظفين المدنيين برسم سنة 2020 يناهز 568.149، وهو ما يُمثل 15.8 في المائة من السكان في المغرب. ""
إما عدد الموظفين خطأ أو النسبة المئوية خطأ، وبعملية حسابة بسيطة يمكن تقديم البرهان على ذلك:
000 000 36 × 15,8 ÷ 100 =000 688 5.
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70 - ابو سعد الراشيدي الجمعة 06 نونبر 2020 - 01:02
اشنو ناوي ديرو زعما تنقص الأجور و لا اش جاك ف عقلك عاوتاني ، اشنو قالت لك مولات البنك الدولي ؟! نقّاتْ لك الأذنين و لا ؟! هادوك الموظفين لي قلتي علاش متقلب ف احصائيات المالية شحال من واحد فيهوم عندو اقتطاعات بسبب الديون لان اجرته لن تكفيه يدير حتى حاجة و شفتك ما قلتي كلمة على اجور البرلمانيين و العسكر شكون تيخلصهوم مثلا وزارة البْرْدْ ؟!؟ اودي بااااز
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71 - كمال دياب الجمعة 06 نونبر 2020 - 01:04
هاهوما غادي ينوضو يغوتو عوتاني
معا العلم أن 90 % من الموضفين كاياكاوها باردا

تحية تقدير لسيد الوزير
الملاحظ أنه بدا كيقول الكلام القاصح
المرحلة صعيبة
وماغادي ينفع غير المعقول
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72 - مغربي كاعي الجمعة 06 نونبر 2020 - 01:05
الله يعطينا وجهك .قالك معدل الأجور 8000 درهم . واش كتعرف السيد لوزير بأن موظف سلم 11 بعد اقدمية يصل إلى هذا الراتب .
لنكن صرحاء الذي يؤثر على كتلة الأجور هي اجوركم أولا وقبل أي شيء .ثم أجور المدراء العامون و الموظفون السامون التي تعد بالملايين و ليس 3000 درهم أو 5000 درهم .
هذا من جهة .لقد غاب عن بالكم السيد لوزير بأنكم صرحتم قريبا عندما كنتم تدافعون عن الاقتطاعات من أجور الموظفين للمساهمة قصرا في صندوق التضامن المزمع احذاثه لقد صرحت بعظمة لسانك أن نسبة الموظفين المشمولين بهذه الاقتطاعات أي الذين يساوي راتبهم 10000 درهم فما فوق لا تتجاوز 8 في المائة. وبالتالي 92 في المائة لا يشملهم هذا الاقتطاع .
فهل نصدق تصريحاتك الأولى أم أرقامك الآخرة .إنك ذخلت في خانة نسي الكذاب تم سقسيه .
ارقامكم و ترهاتكم لم تعد تنطلي علينا .لقد كفرنا بها وبالتالي فقدتم كل مصداقية .انشري هسبريس وشكرا .
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73 - Mosi الجمعة 06 نونبر 2020 - 01:05
وزير الاقتصاد لم يرى إلا الجهة التي تليه من الشواري...وظهر له انه غير متزن...
ااااا سي وزير الاقتصاد....سؤال بسيط...من اين تريد ان يعيش هذا الشعب...
دولة غير قادرة على تحمل مسؤولية شعبها هي دولة فاشلة.
ان كنت تريد اصلاح منظومة رواتب الموظفين في الدولة فابدأ من الاعلى حيث انه هناك موظفين سامين يتقاضون 20 مليون في الشهر...المدير العام للعمران على سبيل المثال..لا الحصر...و فكر في كم يتقاضى مدير الشركة الشريفة للفسفاط..وغيرهم من رؤساء و مديري مؤسسات الدولة الاستراتيجية...ثم انزل قليلا نحو الوزراء و الجنرالات...
ثم بعد ذلك قم بحساب مجموع ما يستنفذونه من ميزانية الدولة كإمتيازات و كتعويضات عن السكن و الكهرباء و الماء و الاسفار الشخصية و العلاوات....
المشكل ايها الوزير ليس في عدد الموظفين العموميين...المشكل هو في الاجور الفلكية للبعض و الحقيرة للبعض...اين هو الحد الاقصى للأجور لدى موظفي الدولة...
إن لم تكن لكم الجرأة لقول السبب الحقيقي لإستنزاف ميزانية الدولة فاصمتوا فقط.
البلوعات التي تلتهم ميزانية الدولة توجد بجانبك هناك في الاعلى.
ابحث عن سبب العجز قريبا منك و ابتعد عن الموظفين المساكين.
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74 - عبدالصمد الأندلس الجمعة 06 نونبر 2020 - 01:05
وماذا عن كتلة الأجور والتعويضات للسادة النواب والبرلمانيين الحاليين والقدامى وكذلك الوزراء الحاليين والمتقاعدين منهم ...وماذا عن مدرب كرة القدم 30 000 درهم يوميا !!! وماذا عن المهرجانات !!!
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75 - مواطن مغربي الجمعة 06 نونبر 2020 - 01:06
عليكم بتخفيض أجور الموظفين السامين من وزراء و سفراء و برلمانيين و مدراء و مندوبين و جنرالات ورؤساء الجهات في هذه الحالة ستنخفض كثلة الأجور لأن هذه الطبقة تتقاضى شهريا أموال ضخمة
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76 - حلال المشاكل الجمعة 06 نونبر 2020 - 01:07
يجب الحد من التوظيف المباشر في السلم 10 فما فوق. وبالمقابل تشجيع التوظيف في السلالم الدنيا 6 الى 9。
وربط التوظيف بالتعاقد في كل المجالات حتى الأمنية منها للمزيد من المردودية والنزاهة .
والإعتماد أكثر على الرقمنة في المعاملات الإدارية العادية .وكذلك تشديد الحراسات الأمنية والمراقبة بالفيديو في جميع شوارع ومطارات وموانئ المملكة بتركيب مليون كاميرا كل سنة من أجل الاستغناء عن جيش غير مفيد ويمكن أن يكون أيضا معرقلا للتنمية البشرية.
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77 - HDH الجمعة 06 نونبر 2020 - 01:07
ليست كتلة الأجور التي ارتفعت في مقابل نسبة المداخيل لأنه أصلا قطاعات عديدة تعرف خصاصا مهولا في التوظيف كالصحة والتعليم والأمن ماينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مداخيل الدولة تعتمد أساسا على التحصيل الضريبي وهو مايقتطع من المنبع بالنسبة للموظفين والماجورين في حين هناك قطاعات أخرى معفاة من أداء الضرائب بدون وجه حق كتجار العقار والضريبة على الثروة ومداخيل الرياضيين والفنانين بالإضافة إلى العديد من شركات القطاع الخاص والمهن الحرة التي يراكم اربابها الثروات بدون وجه حق ويصرحون دائما بالخسارة.التهرب الضريبي مستفحل في هذا البلد.اضف إلى ذلك الأجور الخياليه والتعويضات السمينة التي ينعم بها البعض.
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