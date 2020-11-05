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الرئيسية | مال وأعمال | اتفاقية استشهار تجمع "أوزون" و"المغرب الفاسي"‎

اتفاقية استشهار تجمع "أوزون" و"المغرب الفاسي"‎

اتفاقية استشهار تجمع "أوزون" و"المغرب الفاسي"‎
هسبريس من الرباط
الخميس 05 نونبر 2020 - 20:18

من المرتقب أن يحتضن فندق المرينيين بمدينة فاس، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 ابتداء من الساعة الواحدة زوالا، حفل توقيع اتفاقية استشهار وشراكة بين نادي المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم ومجموعة أوزون للبيئة والخدمات، الرائدة في تدبير قطاع النظافة والبيئة بالمغرب وإفريقيا والعالم العربي.

وتأتي هذه الاتفاقية، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، "في إطار الرؤية الاجتماعية لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات، الداعمة للثقافة والفنون والرياضة والإبداع وللقطاعات الاجتماعية الواسعة بمختلف جهات المغرب، وتثمينا للمساعي والجهود التي يبذلها المكتب المسير لنادي المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم من أجل تحقيق آمال جماهيره العريضة، واسترجاع المكانة التي تليق به ضمن أندية الصفوة بقسم الكبار".

وسيوقع الاتفاقية الرئيس المدير العام لمجموعة أوزون، عزيز البدراوي، ورئيس نادي المغرب الفاسي، إسماعيل الجامعي، بحضور أعضاء المكتب المسير وعدد من الأصدقاء والمحبين.

وتتميز أوزون بكونها المجموعة المواطنة الداعمة للرياضة الوطنية باختلاف تخصصاتها وفئاتها، "كالدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم في البطولة الاحترافية، والجمعية السلاوية لكرة السلة، وحسنية بنسليمان واتحاد بنسليمان في كرة القدم والدراجات، وأبطال دوليين في فنون الحرب، وفرق وأندية في رياضات أخرى".

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