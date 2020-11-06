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كُتّاب وآراء
شركات مغربية تخفض الأسعار لتحفيز المستهلكين
أقدمت مجموعة من الشركات المغربية العاملة في مجال الصناعات الغذائية على تطبيق تخفيضات كبرى على منتجاتها أملا في تحفيز المستهلكين على اقتناء كميات أكبر، للمساهمة في فسح المجال أمام زيادة وتيرة إنتاج سلاسلها الصناعية.
وخفّضت شركة متخصصة في تعبئة المياه الجوفية في قوارير بلاستيكية من سعر منتجاتها بنسبة تجاوزت 34 في المائة بمجموع المراكز التجارية، فيما أقدمت مجموعة متخصصة في الصناعات الغذائية المتعلقة بمشتقات الألبان على تخفيض سعر الجبنة بنسبة 24 في المائة.
وشملت التخفيضات أيضا الخضر والفواكه والمصبرات والتجهيزات المنزلية، حيث تراوحت نسبة التخفيضات ما بين 10 و25 في المائة، حسب اختلاف المنتجات وأسعارها الأصلية.
وأطلقت هذه العروض الترويجية، التي تأتي قبل نهاية العام بنحو 56 يوما، بعد تسجيل بعض التراجع في معاملات كبريات الشركات المغربية العاملة في مجال استيراد المنتجات الاستهلاكية المنزلية وتأثر المجموعات الصناعية الغذائية المغربية بتبعات تفشي فيروس كورونا في نهاية الربع الأول من العام الجاري، والذي أعقبه إغلاق شامل رفع في نهاية الربع الثاني من السنة الحالية.
يشار إلى أن إقبال المستهلكين على المنتجات المعروضة في الأسواق التجارية الكبرى قد ساهم في انتعاش رقم معاملات القطاع بنسبة غير مسبوقة، مستفيدا من توجه معظم المستهلكين إلى مراكز تسوق آمنة نسبيا في ما يخص احتمالات انتقال عدوى الأمراض الفيروسية التنفسية بين الأفراد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
السلطة التي تفقر مواطنيها عبر تجميد أجور الموظفين والأجراء بل وتخفيضها بالاقتطاعات الجائرة تحت شتى الذرائع هي المسؤولة.
والسلطة كذلك هي المسؤولة عن ضرب القدرة الشرائية لعامة المواطنين وإفلاس قطاع واسع من الاقتصاد المعيشي والمتوسط عبر فرض حجر "صحي" وتضييقات ظالمة تنزيلا لأوامر جهات عالمية استبدادية...
البطاطس غذاء البسطاء 7 دراهم الجيدة و6 دراهم الأقل جودة للكيلو .
البصل الذي كان لا يساوي شيئا أصبح 4 دراهم للكيلو .
انزلو إلى الأسواق بالمناطق الشعبية لتعرفوا الثمن ، أما الماء فالأغلبية تغرف مما لا تعلم محتواه.
القمح لا وجود للمنتوج الوطني في الأسواق واثمنة المستورد حدث ولا حرج .