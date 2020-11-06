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الرئيسية | مال وأعمال | شركات مغربية تخفض الأسعار لتحفيز المستهلكين

شركات مغربية تخفض الأسعار لتحفيز المستهلكين

شركات مغربية تخفض الأسعار لتحفيز المستهلكين
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 06 نونبر 2020 - 10:40

أقدمت مجموعة من الشركات المغربية العاملة في مجال الصناعات الغذائية على تطبيق تخفيضات كبرى على منتجاتها أملا في تحفيز المستهلكين على اقتناء كميات أكبر، للمساهمة في فسح المجال أمام زيادة وتيرة إنتاج سلاسلها الصناعية.

وخفّضت شركة متخصصة في تعبئة المياه الجوفية في قوارير بلاستيكية من سعر منتجاتها بنسبة تجاوزت 34 في المائة بمجموع المراكز التجارية، فيما أقدمت مجموعة متخصصة في الصناعات الغذائية المتعلقة بمشتقات الألبان على تخفيض سعر الجبنة بنسبة 24 في المائة.

وشملت التخفيضات أيضا الخضر والفواكه والمصبرات والتجهيزات المنزلية، حيث تراوحت نسبة التخفيضات ما بين 10 و25 في المائة، حسب اختلاف المنتجات وأسعارها الأصلية.

وأطلقت هذه العروض الترويجية، التي تأتي قبل نهاية العام بنحو 56 يوما، بعد تسجيل بعض التراجع في معاملات كبريات الشركات المغربية العاملة في مجال استيراد المنتجات الاستهلاكية المنزلية وتأثر المجموعات الصناعية الغذائية المغربية بتبعات تفشي فيروس كورونا في نهاية الربع الأول من العام الجاري، والذي أعقبه إغلاق شامل رفع في نهاية الربع الثاني من السنة الحالية.

يشار إلى أن إقبال المستهلكين على المنتجات المعروضة في الأسواق التجارية الكبرى قد ساهم في انتعاش رقم معاملات القطاع بنسبة غير مسبوقة، مستفيدا من توجه معظم المستهلكين إلى مراكز تسوق آمنة نسبيا في ما يخص احتمالات انتقال عدوى الأمراض الفيروسية التنفسية بين الأفراد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Mounir الجمعة 06 نونبر 2020 - 10:52
الاسعار مازالت تزيد ارتفاعا خصوصا في ظل الازمة وليس العكس
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37
2 - عبدو الجمعة 06 نونبر 2020 - 10:53
شركات المياه خفضت اليوم اثمانها طواعية ولم تشتكي من التكلفة او ما شابه ذلك عكس لما طالبها الشعب بتخفيض الأسعار. أما الشركات الغذائية فإذا خفضت اليوم فانها سوف تستعيد ما فقدته يوما ما
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27
3 - صوت الحقيقة الجمعة 06 نونبر 2020 - 11:01
هذه الشركة اما مرجان او بيم لقتل ما تبقى من التجار الصغار أصحاب محلات القرب..
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8
4 - خبر لا أسس له من الصحة الجمعة 06 نونبر 2020 - 11:04
أين الدراهم لشراء هذه السلع المعروضة على حد قولكم هذه التخفيضات يجب أن تشمل البقاله الصغار في الأحياء الشعبية الفقيرة أما المحلات الكبرى فهي مخصصة لأصحاب الدخل المرتفع والبرجوزية المتعفنة
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7
5 - المغربي الجمعة 06 نونبر 2020 - 11:07
هذا ليس حلا...

السلطة التي تفقر مواطنيها عبر تجميد أجور الموظفين والأجراء بل وتخفيضها بالاقتطاعات الجائرة تحت شتى الذرائع هي المسؤولة.

والسلطة كذلك هي المسؤولة عن ضرب القدرة الشرائية لعامة المواطنين وإفلاس قطاع واسع من الاقتصاد المعيشي والمتوسط عبر فرض حجر "صحي" وتضييقات ظالمة تنزيلا لأوامر جهات عالمية استبدادية...
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6
6 - عازف الليل الجمعة 06 نونبر 2020 - 11:13
كلام على الورق لا غير... اثمنة مازالت مرتفعة
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8
7 - مول الحانوت الجمعة 06 نونبر 2020 - 11:13
تلك التخفيضات ستمنح فقط للأسواق الكبرى لكي يدمروا مول الحانوت الذي يعيش ظروفا قاسية مند بداية الطوارئ الصحية.
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9
8 - abdo الجمعة 06 نونبر 2020 - 11:21
كيف نحفض ما هو مرتفع أصلا وجولة في السوق ستجعلك تراجع مقالك !!
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5
9 - وعزيز الجمعة 06 نونبر 2020 - 11:39
لماذا الضحك على ذقون الاخرين؟
البطاطس غذاء البسطاء 7 دراهم الجيدة و6 دراهم الأقل جودة للكيلو .
البصل الذي كان لا يساوي شيئا أصبح 4 دراهم للكيلو .
انزلو إلى الأسواق بالمناطق الشعبية لتعرفوا الثمن ، أما الماء فالأغلبية تغرف مما لا تعلم محتواه.
القمح لا وجود للمنتوج الوطني في الأسواق واثمنة المستورد حدث ولا حرج .
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5
10 - عينك ميزانك الجمعة 06 نونبر 2020 - 11:44
دالك نتاج عقود من تفقير الطبقة الكادحة و المتوسطة و لما جائت الجائزة عرت عن المستور فئة قليلة تستنفد ثروات البلاد بينما السواد الاعظم من المغاربة ي6يش على الكفاف شهر بشهر لا ادخار و سكن يليق و كل ؤلائك الاغنياء يهربون اموالهم التي ستنزفوها من المغاربة للخارج على شكل عقارات او مدخرات في سويسرا عوض عن استتمارها في الانتاج في المغرب و كان الدولة تقول لناس انهبوا اسرقوا ديرو علاش ترجعوا.
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4
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