شركات مغربية تخفض الأسعار لتحفيز المستهلكين

هسبريس – محمد لديب

أقدمت مجموعة من الشركات المغربية العاملة في مجال الصناعات الغذائية على تطبيق تخفيضات كبرى على منتجاتها أملا في تحفيز المستهلكين على اقتناء كميات أكبر، للمساهمة في فسح المجال أمام زيادة وتيرة إنتاج سلاسلها الصناعية.

وخفّضت شركة متخصصة في تعبئة المياه الجوفية في قوارير بلاستيكية من سعر منتجاتها بنسبة تجاوزت 34 في المائة بمجموع المراكز التجارية، فيما أقدمت مجموعة متخصصة في الصناعات الغذائية المتعلقة بمشتقات الألبان على تخفيض سعر الجبنة بنسبة 24 في المائة.

وشملت التخفيضات أيضا الخضر والفواكه والمصبرات والتجهيزات المنزلية، حيث تراوحت نسبة التخفيضات ما بين 10 و25 في المائة، حسب اختلاف المنتجات وأسعارها الأصلية.

وأطلقت هذه العروض الترويجية، التي تأتي قبل نهاية العام بنحو 56 يوما، بعد تسجيل بعض التراجع في معاملات كبريات الشركات المغربية العاملة في مجال استيراد المنتجات الاستهلاكية المنزلية وتأثر المجموعات الصناعية الغذائية المغربية بتبعات تفشي فيروس كورونا في نهاية الربع الأول من العام الجاري، والذي أعقبه إغلاق شامل رفع في نهاية الربع الثاني من السنة الحالية.

يشار إلى أن إقبال المستهلكين على المنتجات المعروضة في الأسواق التجارية الكبرى قد ساهم في انتعاش رقم معاملات القطاع بنسبة غير مسبوقة، مستفيدا من توجه معظم المستهلكين إلى مراكز تسوق آمنة نسبيا في ما يخص احتمالات انتقال عدوى الأمراض الفيروسية التنفسية بين الأفراد.