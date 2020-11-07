المغرب يستورد 2400 طن من "الجوز الشيلي"

هسبريس من الرباط

كشف مكتب التجارة الشيلي بالمغرب "برو تشيلي" أن المملكة استوردت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية حوالي 2400 طن من الجوز الشيلي، لتصبح بذلك أول سوق مستورد لهذه المنتوج بنسبة 33 في المائة.

وجاء ضمن مُعطيات نشرها المكتب أن المصدرين في جمهورية الشيلي يسعون من خلال أنشطة ومعارض افتراضية إلى تعزيز التواصل مع المستوردين المغاربة، وذلك لتعزيز فرص تطوير المبادلات التجارية.

وبحسب سعيد بحاجين، ممثل مكتب التجارة الشيلية بالمغرب، فقد أصبحت الشيلي في السنتين الماضيتين أحد أبرز المصدرين الرئيسيين للجوز في نصف الكرة الجنوبي، كما باتت اليوم ثاني أكبر مُصدر للجوز في العالم بعد أستراليا، بواقع أكثر من 135 ألف طن خلال 2019.

وبخصوص المغرب، ذكر المكتب أن وارداته من الفواكه الجافة، خصوصاً الجوز القادم من الشيلي، ارتفعت بشكل لافت، لتسجل حسب إحصائيات مكتب الصرف حوالي 146 مليون درهم خلال سنة 2019.

ووفقاً للتقديرات المستندة إلى المساحات المزروعة ومعدلات الإنتاج، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الشيلي من الفواكه المجففة والجوز إلى 163 ألف طن في 2021، على أن يصل إلى 200 ألف طن سنة 2024، علماً أن الشيلي تصدر نحو 95 في المائة من إنتاجها إلى 75 دولة حول العالم.

ويشارك المغرب في سلسلة من الأنشطة التي تنظمها جمهورية الشيلي وتهدف من خلالها إلى تعزيز مكانتها كمصدّر رئيسي للجوز في العالم والتعريف بأبرز المزايا التي تتسم بها المنتجات الشيلية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، وإبرام صفقات تجارية بين مستوردي الفواكه الجافة بالمغرب والمصدرين من الشيلي.

وقد شاركت مجموعة من الشركات المغربية مؤخراً في الاجتماع الرابع والعشرين للتجارة في نسخته الإلكترونية الذي نظمته غرفة تجارة فالبارايسو، خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أكتوبر الماضي، وعرف مشاركة أكثر من 176 مُصدّراً للفواكه الجافة والطازجة والخضروات والأغذية الصحية، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من المصدرين، منهم من يشتغل مع بعض الشركات المغربية.

وحسب المكتب، من المرتقب أن تشارك الشركات المغربية كذلك في الحدث الافتراضي "برو تشيلي لمصدري الأغذية"، الذي سينعقد خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 دجنبر 2020، والذي سيتيح الفرصة للشركات المغربية المستوردة للجوز للقاء بمجموعة من الشركات الشيلية، وذلك من خلال لقاءات ثنائية وأوراش عمل مشتركة.

ويُعد مكتب التجارة التشيلية "برو تشيلي" المتواجد بالسفارة الشيلية بالرباط، وهو تابع لوزارة الشؤون الخارجية الشيلية، المسؤول عن ترويج صادرات البلاد من المنتجات المختلفة، كما يُساهم في توفير فرص الاستثمار الأجنبي وتعزيز السياحة.

ويمتلك "برو تشيلي" شبكة تجارية واسعة تضم أكثر من 57 مكتباً حول العالم و16 مركز تصدير في الشيلي، ويعمل من خلال الأدوات والخبرات التي لديه على مساعدة نمو قطاع التصدير وتعزيز تواجد الشيلي في مختلف الأسواق العالمية.