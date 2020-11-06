الجائحة تُفقد المغرب استثمارات أجنبية بأزيد من 4 مليارات درهم

هسبريس من الرباط

أفادت مُعطيات صادرة عن مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب انخفض بنسبة تناهز 28,3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

وذكر المكتب أنه إلى حدود نهاية شهر شتنبر، استقطبت المملكة المغربية استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 10,8 مليارات درهم، مقابل 15 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويُستفاد من هذه المعطيات الإحصائية أن المغرب خسر، خلال السنة الجارية المتسمة بأزمة فيروس كورونا المستجد، حوالي 4,2 مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

يأتي هذا التراجع في سياق انخفاض عالمي تشهده الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قالت منظمة مؤتمر التجارة والتنمية "أونكتاد" إن هذه الاستثمارات انخفضت بـ49 في المائة في النصف الأول من السنة الجارية.

المنحى نفسه سارت عليه الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج، حيث بلغت في نهاية شتنبر حوالي 5,6 مليارات درهم، مقابل 7,8 مليارات درهم في شتنبر 2019، أي بانخفاض قدره 28,5 في المائة.

وتربط منظمة "الأونكتاد"، التابعة للأمم المتحدة، التراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، بحيث أبطأت إجراءات الإغلاق عدداً من مشاريع الاستثمارات الجارية.

كما دفعت الأزمة الحالية عدداً من الشركات متعددة الجنسيات إلى تقييم استثماراتها، وكانت الدول المتقدمة الأكثر تضرراً من هذا التراجع بما يعادل 98 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، أي بانخفاض قدره 75 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وتُعول الدول السائرة في طريق النمو، ومن بينها المغرب، على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم النمو الاقتصادي وتطوير مشاريع استثمارية كبرى توفر يداً عاملة وتساهم في اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

وبالإضافة إلى توفيرها فرص شغل للشباب، تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب مصدراً مهماً للعملة الصعبة، إلى جانب موارد السياحة والتحويلات المالية التي يبعثها أفراد الجالية في الخارج.