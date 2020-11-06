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الرئيسية | مال وأعمال | الجائحة تُفقد المغرب استثمارات أجنبية بأزيد من 4 مليارات درهم

الجائحة تُفقد المغرب استثمارات أجنبية بأزيد من 4 مليارات درهم

الجائحة تُفقد المغرب استثمارات أجنبية بأزيد من 4 مليارات درهم
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 نونبر 2020 - 16:00

أفادت مُعطيات صادرة عن مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب انخفض بنسبة تناهز 28,3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

وذكر المكتب أنه إلى حدود نهاية شهر شتنبر، استقطبت المملكة المغربية استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 10,8 مليارات درهم، مقابل 15 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويُستفاد من هذه المعطيات الإحصائية أن المغرب خسر، خلال السنة الجارية المتسمة بأزمة فيروس كورونا المستجد، حوالي 4,2 مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

يأتي هذا التراجع في سياق انخفاض عالمي تشهده الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قالت منظمة مؤتمر التجارة والتنمية "أونكتاد" إن هذه الاستثمارات انخفضت بـ49 في المائة في النصف الأول من السنة الجارية.

المنحى نفسه سارت عليه الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج، حيث بلغت في نهاية شتنبر حوالي 5,6 مليارات درهم، مقابل 7,8 مليارات درهم في شتنبر 2019، أي بانخفاض قدره 28,5 في المائة.

وتربط منظمة "الأونكتاد"، التابعة للأمم المتحدة، التراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، بحيث أبطأت إجراءات الإغلاق عدداً من مشاريع الاستثمارات الجارية.

كما دفعت الأزمة الحالية عدداً من الشركات متعددة الجنسيات إلى تقييم استثماراتها، وكانت الدول المتقدمة الأكثر تضرراً من هذا التراجع بما يعادل 98 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، أي بانخفاض قدره 75 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وتُعول الدول السائرة في طريق النمو، ومن بينها المغرب، على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم النمو الاقتصادي وتطوير مشاريع استثمارية كبرى توفر يداً عاملة وتساهم في اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

وبالإضافة إلى توفيرها فرص شغل للشباب، تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب مصدراً مهماً للعملة الصعبة، إلى جانب موارد السياحة والتحويلات المالية التي يبعثها أفراد الجالية في الخارج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - masticho الجمعة 06 نونبر 2020 - 16:13
ااحكومة تقول لنا دائما عندما تكون الخسارة. ام المليارات التي تضخها والارباح من الاستثمارات فالحكومة تكون خارج ااتغطية
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2 - ف.ع الجمعة 06 نونبر 2020 - 16:14
c'est pas grave ils vont prélevé 5 milliards de dhs sur nos salaires
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3 - Ahmed ben lebsir الجمعة 06 نونبر 2020 - 16:21
العالم كله يمر بنفس المشكل ومشاكل كثيرة والحمد لله ان المغرب بلد فلاحي وهدا جعله لايمر باكبر مشكل وهو مشكل غدائي لكن الاهم هنا هو كيف سنخرج منها اقوياء ليس اننا لن نخسر العالم كله خسر لكن علينا ان تكون هناك سياسة قوية ومجتمع قوي لنخرج منها بااقل خسارة حتى يسهل علينا الرجوع الى النجاح ونستفيد من السوق الدي ستتركه كرونا فارغا وننجح في جلبه للوطن لابد من سياسيين اكفاء ووطنيين وابعاد الكسلاء واصحاب المصلحة الخاصة
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4 - ساهلة الجمعة 06 نونبر 2020 - 16:24
ماشي مشكل، الطبقة المتوسطة والضعيفة موجودين الحمد لله
ما بقى مايقول الميت حدا غسالو
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5 - الفساد طارد للاستتمار الجمعة 06 نونبر 2020 - 16:28
أنها جاءحت الفساد ومنضومة الفساد المطلق والدي لاحدود له هو من ينفر كل مستثمر سواء كان مغربيا او اجنبي يرغب أن يعمل بجد فساد الإدارة المخزنية وغباء المساطر ورزم الوراق من أجل فتح كروسة تاع الببوش أضف فساد القضاء مع ضعف العقوبات الجنائية وانعدام القدرة على تنفيد الأحكام رغم هزالتها تم ارتفاع مستوى الاجرام واسعار المواد الأولية كلها عوامل تنفر وتكره كل من لديه فكرة أو مبلغ من المال ليهرب وينفد بجلده أما فرنسا الل بغات تبيع لقصدير نتاعها خاصها ما تفوتش خمسة المليون لسيارة
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