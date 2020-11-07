الدرهم يرتفع مقابل الأورو وينخفض أمام الدولار

هسبريس من الرباط

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0,14 في المائة مقابل الأورو، وانخفضت بنسبة 0,15 في المائة أمام الدولار، خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر الماضي و4 نونبر الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية سجلت يوم 28 أكتوبر انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة من أسبوع إلى آخر، لتبلغ 292,7 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 22,5 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال نفس الفترة ما مجموعه 106 مليار درهم، منها 41,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و26,5 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و31,9 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5,3 مليار درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ خلال هذه الفترة 5,6 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط.

وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 42 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 4 نونبر (تاريخ الاستحقاق 5 نونبر).

وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر “مازي” انخفض بواحد بالمئة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 14,9 في المائة، ويعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى انخفاض المؤشرات القطاعية ل”الأىناك” ب 1,1 في المائة، و”الاتصالات” ب1,8 بالمائة، و”البناء ومواد البناء” ب2 في المائة، مقابل ارتفاع المؤشر المتعلق ب”المناجم” ب1,1 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 132,9 مليون درهم مقابل 519,8 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 44 مليون درهم مقابل 102,4 مليون درهم الأسبوع الذي قبله.