العلمي: جودة السيارات المغربية أفضل من الصين

هسبريس من الرباط

قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الإثنين، إن بعض البلدان التي تستثمر في مجال السيارات تسعى إلى إعادة المصانع إلى مجالها، مضيفا أن "المغرب يدافع عن نفسه ويرفع من تنافسيته التي توجد اليوم في مستوى عال".

العلمي الذي كان يتحدث حول استراتيجية الوزارة لتجاوز التداعيات المستمرة لجائحة كورونا والسياسة الحكومية في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أبرز أن "بلدين فقط يتجاوزان المغرب في قطاع السيارات، هما الصين والهند"، موضحا أن "المغرب تمكن خلال الأسبوع الماضي من صناعة باب للسيارة رغم تعقيداته، من زجاج وبلاستيك وإلكترونيك وحديد، بتنافسية الهند التي تعد الأولى عالميا".

وشدد العلمي على أن "المغرب يمكن أن يكون في مستوى تنافسي عالمي، وهذا ليس تقييما ذاتيا، بل شركة بيجو هي من قامت بهذا الأمر ووصلت إلى هذه النتيجة وشاركتنا المعطيات"، مؤكدا أن "هذا ما سيحمي صناعة المغرب ومناصب الشغل".

وفي هذا الصدد، أعلن العلمي أن "المغرب لا يمكنه أن يتسول الشركات للاشتغال في المملكة، بل تنافسيته هي المحفز، لأن جودة السيارات المغربية أحسن من الهند"، مضيفا أن "الجودة المغربية في السيارات أفضل من الهند والصين، وتنافسيتنا بنفس مستواهما".