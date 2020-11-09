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كُتّاب وآراء
العلمي: جودة السيارات المغربية أفضل من الصين
قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الإثنين، إن بعض البلدان التي تستثمر في مجال السيارات تسعى إلى إعادة المصانع إلى مجالها، مضيفا أن "المغرب يدافع عن نفسه ويرفع من تنافسيته التي توجد اليوم في مستوى عال".
العلمي الذي كان يتحدث حول استراتيجية الوزارة لتجاوز التداعيات المستمرة لجائحة كورونا والسياسة الحكومية في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أبرز أن "بلدين فقط يتجاوزان المغرب في قطاع السيارات، هما الصين والهند"، موضحا أن "المغرب تمكن خلال الأسبوع الماضي من صناعة باب للسيارة رغم تعقيداته، من زجاج وبلاستيك وإلكترونيك وحديد، بتنافسية الهند التي تعد الأولى عالميا".
وشدد العلمي على أن "المغرب يمكن أن يكون في مستوى تنافسي عالمي، وهذا ليس تقييما ذاتيا، بل شركة بيجو هي من قامت بهذا الأمر ووصلت إلى هذه النتيجة وشاركتنا المعطيات"، مؤكدا أن "هذا ما سيحمي صناعة المغرب ومناصب الشغل".
وفي هذا الصدد، أعلن العلمي أن "المغرب لا يمكنه أن يتسول الشركات للاشتغال في المملكة، بل تنافسيته هي المحفز، لأن جودة السيارات المغربية أحسن من الهند"، مضيفا أن "الجودة المغربية في السيارات أفضل من الهند والصين، وتنافسيتنا بنفس مستواهما".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
على اي ربما هو يتكلم عن السيارات التي تصدر الى السوق الاوروبية وتصنع بالمغرب حيثان الزبون الاوروبي لن يرضى بجودة متدنية
اما تلك الموجهة الى السوق المغربي فوالله العضيم شوهة قشاوش عيشورا وبثمن فاحش جدا
الصينيون لا يعيبون سلعة احد بل يصنعون مثلها و اسوأ منها و قد يصنعون افضل منها و يبيعونك الجودة التي تريد.
المطلوب من رجل السياسة الا يهاجم دولة مهما كان حجمها خاصة اذا كان الهجوم مجانيا.
المغرب ذخل في شراكات مهمة جدا مع الصين لكن يبدو ان الفرنكفونية تفعل فعلتها