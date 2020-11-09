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الرئيسية | مال وأعمال | العلمي: جودة السيارات المغربية أفضل من الصين

العلمي: جودة السيارات المغربية أفضل من الصين

العلمي: جودة السيارات المغربية أفضل من الصين
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 نونبر 2020 - 22:43

قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الإثنين، إن بعض البلدان التي تستثمر في مجال السيارات تسعى إلى إعادة المصانع إلى مجالها، مضيفا أن "المغرب يدافع عن نفسه ويرفع من تنافسيته التي توجد اليوم في مستوى عال".

العلمي الذي كان يتحدث حول استراتيجية الوزارة لتجاوز التداعيات المستمرة لجائحة كورونا والسياسة الحكومية في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أبرز أن "بلدين فقط يتجاوزان المغرب في قطاع السيارات، هما الصين والهند"، موضحا أن "المغرب تمكن خلال الأسبوع الماضي من صناعة باب للسيارة رغم تعقيداته، من زجاج وبلاستيك وإلكترونيك وحديد، بتنافسية الهند التي تعد الأولى عالميا".

وشدد العلمي على أن "المغرب يمكن أن يكون في مستوى تنافسي عالمي، وهذا ليس تقييما ذاتيا، بل شركة بيجو هي من قامت بهذا الأمر ووصلت إلى هذه النتيجة وشاركتنا المعطيات"، مؤكدا أن "هذا ما سيحمي صناعة المغرب ومناصب الشغل".

وفي هذا الصدد، أعلن العلمي أن "المغرب لا يمكنه أن يتسول الشركات للاشتغال في المملكة، بل تنافسيته هي المحفز، لأن جودة السيارات المغربية أحسن من الهند"، مضيفا أن "الجودة المغربية في السيارات أفضل من الهند والصين، وتنافسيتنا بنفس مستواهما".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - حافظ الاثنين 09 نونبر 2020 - 22:56
الصين ركعت أمريكا و اليابان و أوروبا وأصبحت أكبر قوة وأنت تتجرأ لتقارن تنافسية المغرب بهما مستدلا بأفشل مصنعي السيارات وهي بوجو التي لا تباع إلا في أوروبا من الطبيعي أن لا تصنع في الصين لأنها لا تباع هناك وليس لها أي حظوظ مع اليابانيين و الكوريين...كان من الأفضل أن تقول المغرب أفضل تنافسية للشركات الفرنسية التي تبيع فقط في أوروبا
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8
2 - HASSAN الاثنين 09 نونبر 2020 - 22:56
صدقنا كلامك السيد الوزير ولكن المشكل هو انكم انتم المسؤولون لا تستهلكون المنتوج المغربي لتكونوا قدوة للشعب الذي تطلبون منه تشجيع المنتوج المحلي
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57
3 - معجبة الاثنين 09 نونبر 2020 - 22:57
تبارك الله على المغرب! حلمنا يتحقق. الحمد لله.
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17
4 - سمير الراضي الاثنين 09 نونبر 2020 - 22:59
كما يقول المصريون :"اللي اختشوا ماتو"
على اي ربما هو يتكلم عن السيارات التي تصدر الى السوق الاوروبية وتصنع بالمغرب حيثان الزبون الاوروبي لن يرضى بجودة متدنية
اما تلك الموجهة الى السوق المغربي فوالله العضيم شوهة قشاوش عيشورا وبثمن فاحش جدا
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5
5 - rme1974 الاثنين 09 نونبر 2020 - 23:02
mr alami les voitures fabriquées au maroc sont des automobiles de fabrication française et c est la france qui ramasse le bénéfice. à moins que le maroc a inventé une voiture que je sache
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7
6 - علي نايت عمر الاثنين 09 نونبر 2020 - 23:07
الصين تلعب على الوقت و الكمية مثلا الى المغرب صنعات سيارة واحدة في 100 دقيقة الصين تصنعها في دقيقة واحدة اي 1440 سيارة في اليوم و ما يعادل 15 سيارة تقريبا في اليوم بالمغرب ادن لا مجال للمقارنة
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5
7 - ليستحوا ماتو الاثنين 09 نونبر 2020 - 23:08
بغيت غانعرف واش هاداك وجهك ولا كفاك. ما حشمتي ماستحيتي كتقارن الدولة لكتمتلك تاني اقوى اقتصاد فالعالم واعلى نسب نمو. بدولة كيجي المستتمر الاجنبي ايدير مصانع فيها نظرا لليد العاملة رخيصة دولة فالعالم تالت باقة مستعمرة اقتصاديا من فرنسا بدولة عظمى هربات بسينين ضوئية علينا.
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11
8 - محمد العربي الامازيغي الاثنين 09 نونبر 2020 - 23:16
احشم يا هذا..ومتى كان المغرب يصنع سيارات.. المغرب يقوم فقط بتركيب سيارات فرنسية..فرنسا التي تستفيد من اليد العاملة الرخيصة جدا.. الطيعة جدا ممنوع الاضراب..ممنوع الاحتجاج..ولا تؤدي ضرائب..و الارض بالمجان.. والضوء والماء..وكل حاجة..نحن مستعمرة لماما السيد الوزير الذي يثقن لغتها ويحمل جنسيتها..لكنكم لا تستحون..
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5
9 - jamalelamrani الاثنين 09 نونبر 2020 - 23:19
عندك الحق اسي الوزير أن ما ادهشني وما يعجبني في الصين أن لها صفر القرض من البنوك الدولية عكس المغرب حوالي 52 مليون دولار اما الجودة فهي في لباسكم وسيارتكم ولوازم العطور والساعات فهي عندك اجنبي ما عدا نهب الأموال فهي مغربية
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10 - عند السائق الخبر اليقين . الاثنين 09 نونبر 2020 - 23:22
لا تسأل الوزير، اسأل السائق.............
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7
11 - n'importe quoi الاثنين 09 نونبر 2020 - 23:23
كلام غير موفق من مسؤول سياسي بغض النظر عن اهمية الصين كدولة دائمة العضوية في مجلس الامن و الظرفية. بل يمكن ان يوصف هدا الكلام بالخطأ الفادح.
الصينيون لا يعيبون سلعة احد بل يصنعون مثلها و اسوأ منها و قد يصنعون افضل منها و يبيعونك الجودة التي تريد.
المطلوب من رجل السياسة الا يهاجم دولة مهما كان حجمها خاصة اذا كان الهجوم مجانيا.
المغرب ذخل في شراكات مهمة جدا مع الصين لكن يبدو ان الفرنكفونية تفعل فعلتها
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4
12 - seddam الاثنين 09 نونبر 2020 - 23:24
غدا يقول لنا الإقتصاد المغربي أقوى من الاقتصاد الصيني.
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5
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